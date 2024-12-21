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Барселона - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 21 грудня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Атлетіко
Мадрид
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
38%
Нічия
28%
Атлетіко
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Atletico Madrid when FC Barcelona is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 21 times, there have been 10 draws while Atletico Madrid have won 4 times. The goal difference is 76-40 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 71 meetings, FC Barcelona have won 36 times, there have been 17 draws while Atletico Madrid have won 18 times. The goal difference is 134-94 in favour of FC Barcelona.
  • Atletico Madrid's last away win against FC Barcelona was in 2006.
  • Last season FC Barcelona won both games against Atletico Madrid (1-0 at home and 3-0 away).
  • Atletico Madrid have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Atletico Madrid scores 42% of their goals between the minutes 76-90?
  • Atletico Madrid have a winning streak of 11 matches.
  • Atletico Madrid have a winning streak of 6 matches away from home.
  • Atletico Madrid haven't won any of their last 5 games against FC Barcelona.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Atletico Madrid in their last 24 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • Atletico Madrid haven't scored in 1 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • Atletico Madrid's away record this season: 4-3-1.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 16 goals. Antoine Griezmann has scored 7 times for Atletico Madrid.
  • Lamine Yamal has assisted the most goals for FC Barcelona with 9. Antoine Griezmann is Atletico Madrid's biggest assister (4).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 50% of their matches, Atletico Madrid in 31% of their matches.
  • FC Barcelona wins 50% of halftimes, Atletico Madrid wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 3 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In LaLiga, Atletico Madrid has better performance than FC Barcelona.
  • Atletico Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Atletico Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 5, Atletico Madrid won 0, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 0.4 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Atletico Madrid is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Atletico Madrid is 1.6.
  • FC Barcelona scores 2.52 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona's home record this season: 5-0-2.
  • FC Barcelona have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
21
Перемог
37
Ігор
5
Перемог
Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 22:00 Атлетіко 0 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.01.2023 - 22:00 Атлетіко 0 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 24-26
15.12.2024 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Леганес П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Боруссія 2 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 17:15 Бетіс 2 - 2 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.12.2024 - 20:00 Мальорка 1 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.11.2024 - 15:00 Барселона 1 - 2 Завершено Лас-Пальмас П
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.12.2024 - 15:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Хетафе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 19:45 Атлетіко 3 - 1 Завершено Слован В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.12.2024 - 22:00 Атлетіко 4 - 3 Завершено Севілья В
Кубок Іспанії 2024/2025
05.12.2024 - 20:00 Касереньо 1 - 3 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.11.2024 - 22:00 Вальядолід 0 - 5 Завершено Атлетіко В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
38%
Нічия
28%
Атлетіко
34%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Атлетіко"
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Інфо
Арбітр — Рікардо Де Бургос Бенгоечеа.
Запасні: Астралага (в), Щенсний (в), Араухо, Віктор, Ерік Гарсія, де Йонг, Домінгес, Мартін, Ольмо, Торре, Торрес, Фаті.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Бальде, Іньїго, Кубарсі, Кунде — Педрі, Касадо — Гаві, Фермін, Рафінья (к) — Левандовський. Головний тренер — Гансі Флік.
Запасні: Муссо (в), Мандава, Аспілікуета, Вітсель, Коке, Корреа, Лемар, Ле Норман, Ліно, Моліна, Рікельме, Серлот.
Інфо
Стартовий склад Атлетіко: Облак (к) — Галан, Лангле, Хіменес, Льоренте — Галлагер, Барріос, Де Поль, Сімеоне — Альварес, Грізманн. Головний тренер — Дієго Сімеоне.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 18-го раунду Ла Ліги між Барселоною і Атлетіко.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Барселона" - "Атлетіко" 21.12.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 21.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Барселона" (Барселона) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 17.03.2024 закінчилось з такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Атлетіко" можна подивитися 21.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти "Леганес" - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 24-26 та закінчився перемогою команди "Леганес".

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Попередній поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Хетафе - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

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