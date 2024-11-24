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Леганес - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 24 листопада 2024, 19:30 . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Рейтинг матчу:
Леганес
Леганес
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Леганес
29%
Нічия
33%
Реал
38%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Леганес
2
Перемог
13
Ігор
8
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
19.07.2020 - 21:45 Леганес 2 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
13.12.2019 - 21:45 Леганес 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
30.10.2019 - 22:00 Реал 5 - 0 Завершено Леганес
Чемпіонат Іспанії 2018
15.04.2019 - 21:45 Леганес 1 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Леганес
Чемпіонат Іспанії 24-26
02.11.2024 - 17:15 Жирона 4 - 3 Завершено Леганес П
Кубок Іспанії 2021/2022
05.01.2022 - 17:00 Леганес 2 - 3 Завершено Реал Сосьєдад П
Кубок Іспанії 2020/2021
16.01.2021 - 21:00 Леганес 0 - 1 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
12.10.2020 - 19:30 Леганес 0 - 0 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
27.09.2020 - 21:30 Леганес 0 - 0 Завершено Картахена Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.11.2024 - 15:00 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Реал 1 - 3 Завершено Мілан П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 22:00 Сельта 1 - 2 Завершено Реал В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Леганес
29%
Нічия
33%
Реал
38%
LIVE
Трансляція матчу "Леганес" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Леганеса: Дмітрович — Каррера, Настасич, Гонсалес (к), Альтіміра — Нею, Тапія — Мунір, Брашанац, Крус — де ла Фуенте. Головний тренер — Борха Хіменес.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Гарсія, Рюдігер, Асенсіо, Вальверде (к) — Беллінгем, Камавінга, Себальйос — Вінісіус, Мбаппе, Гюлер. Головний тренер — Карло Анчелотті.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 14-го туру Ла Ліги Леганес – Реал Мадрид.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Леганес" - Реал 24.11.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Леганес" (Леганес) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 24-26 .

Дата проведення матчу: 24.11.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Леганес" (Леганес) та командою Реал (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Леганес" та Реал у попередньому футбольному матчі 19.07.2020 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Леганес" (Леганес)
Рік заснування "Леганес" (Леганес): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Попередній матч команди "Леганес" був зіграний проти Жирона - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 24-26 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти Осасуна - 09.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Леганес" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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