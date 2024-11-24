Леганес - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Леганес" - Реал 24.11.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Леганес" (Леганес) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 24-26 .

Дата проведення матчу: 24.11.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Леганес" (Леганес) та командою Реал (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Леганес" та Реал у попередньому футбольному матчі 19.07.2020 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Леганес" (Леганес)

Рік заснування "Леганес" (Леганес): 1928

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Агирре



Попередній матч команди "Леганес" був зіграний проти Жирона - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 24-26 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній матч команди Реал був зіграний проти Осасуна - 09.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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