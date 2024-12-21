Евертон - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Челсі" 22.12.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 22.12.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Евертон у попередньому футбольному матчі 15.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 6:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий матч команди Евертон був зіграний проти Арсенал - 14.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Шемрок Роверс - 19.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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