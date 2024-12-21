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Евертон - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 грудня 2024, 16:00 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Евертон
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
32%
Челсі
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Chelsea FC when Everton FC is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Chelsea FC is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 14 times, there have been 11 draws while Chelsea FC have won 11 times. The goal difference is 46-40 in favour of Everton FC.
  • During the last 73 meetings, Everton FC have won 15 times, there have been 25 draws while Chelsea FC have won 33 times. The goal difference is 117-74 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 2-0 (Everton FC at home) and 6-0 (Chelsea FC at home).
  • Chelsea FC have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 36% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Chelsea FC scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Everton FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Chelsea FC have a winning streak of 8 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 11 games.
  • Chelsea FC have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Chelsea FC have lost none of their last 6 away matches.
  • Everton FC haven't scored in 3 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 0 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's home record this season: 2-3-2.
  • Chelsea FC's away record this season: 6-1-1.
  • Dwight McNeil is Everton FC's top scorer with 3 goals. Cole Palmer has scored 11 times for Chelsea FC.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 23% of their matches, Chelsea FC in 46% of their matches.
  • Everton FC wins 23% of halftimes, Chelsea FC wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 6 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Everton FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, Chelsea FC won 2, 1 draws.
  • Everton FC scores 1 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.8 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Chelsea FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Chelsea FC is 1.
  • Everton FC scores 1.27 goals when playing at home and Chelsea FC scores 2.07 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Chelsea FC were number 12 in the table with 19 points. Now they are number 2 with 34 points.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
9
Перемог
27
Ігор
13
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.04.2024 - 22:00 Челсі 6 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Евертон 2 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Евертон 4 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Евертон 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 0 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Челсі 5 - 1 Завершено Шемрок Роверс В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 21:00 Челсі 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Ліга конференцій 2024/2025
12.12.2024 - 17:30 Астана 1 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Саутгемптон 1 - 5 Завершено Челсі В
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
32%
Челсі
36%
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
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Інфо
Український захисник ірисок Віталій Миколенко у старті своєї команди на цей матч
Інфо
Стартовий склад Челсі: Санчес, Дісасі, Адарабіойо, Колвілл, Гюсто, Кайседр, Фернандес, Палмер, Нету, Санчо, Джексон
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд, Янг, Тарковський, Брентуейт, Миколенко, Гейє, Мангала, Дукуре, Харрісон, Ндіайє, Калверт-Льюїн
Інфо
Михайло Мудрика, який, як відомо, провалив допінг-тест, відсторонено від матчів і сьогодні не зіграє
Челсі зараз на 2-му місці у турнірній таблиці. У лондонців 34 очки в активі
Евертон йде на 16 місці в таблиці, маючи в активі 15 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 16:00, судити гру буде Кріс Кавана!
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 17-го туру АПЛ, в якому Евертон прийме Челсі!
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Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні Рома Рома 5 Parma Parma 0 Завершено 13:15 - Сьогодні Спарта Спарта 0 Аякс Аякс 2 Завершено 12:30 - Сьогодні Газіантеп Газіантеп 2 Антальяспор Антальяспор 0 Завершено 22:00 - Вчора Барселона Барселона 1 Атлетіко Атлетіко 2 Завершено 21:45 - Вчора Лечче Лечче 1 Лаціо Лаціо 2

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Анонс матчу Евертон - "Челсі" 22.12.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 22.12.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Евертон у попередньому футбольному матчі 15.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 6:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Челсі" можна подивитися 22.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий матч команди Евертон був зіграний проти Арсенал - 14.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Шемрок Роверс - 19.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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