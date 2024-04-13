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Манчестер Юнайтед - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 грудня 2024, 16:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Поусон, Крейг
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
39%
Нічия
30%
Борнмут
30%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 5 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 17-8 in favour of Manchester United.
  • During the last 14 meetings, Manchester United have won 9 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 3 times. The goal difference is 28-15 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 0-3 (Manchester United at home) and 2-2 (AFC Bournemouth at home).
  • AFC Bournemouth have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester United scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 42% of their goals between the minutes 76-90?
  • AFC Bournemouth have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Marcus Rashford is Manchester United's top scorer with 4 goals. Justin Kluivert has scored 5 times for AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 36% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Manchester United wins 36% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 37% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Manchester United.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, AFC Bournemouth won 1, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2.2 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and AFC Bournemouth is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and AFC Bournemouth is 2.
  • Manchester United scores 2.27 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Manchester United scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 27 points. Now they are number 13 with 22 points.
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 4 games.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 14 in the table with 19 points. Now they are number 6 with 25 points.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
9
Перемог
14
Ігор
3
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Тоттенхем 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Вікторія 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 19:30 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Арсенал 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.12.2024 - 22:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.12.2024 - 22:15 Борнмут 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 4 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
39%
Нічия
30%
Борнмут
30%
Трансляція
Запасні: Траверс, Кук, Брукс, Гілл, Унал, Біллінг, Ааронс, Вінтерберн, Кінсі.
Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Гейсен, Забарний, Керкез — Крісті, Адамс — Уаттара, Клюйверт, Семеньйо — Еванілсон.
Запасні: Баїндир, Еванс, Йоро, Каземіро, Кольєр, Еріксен, Антоні, Гарначо, Гойлунн.
Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, Мартінес — Далот, Угарте, Мейну, Маласія — Діалло, Фернандеш — Зіркзе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Борнмут іде тринадцятим із 7 перемогами, 4 нічиїми та 5 поразками — 25 очок.
Інфо
Манчестер Юнайтед йде тринадцятим із 6 перемогами, 4 нічиїми та 6 поразками — 22 очки.
Крейг Поусон (Ротерем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олд Траффорд (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Юнайтед та Борнмут.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" 22.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 22.12.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 13.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" можна подивитися 22.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 19.12.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 16.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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