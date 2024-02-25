Реал - Севілья онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - "Севілья" 22.12.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 22.12.2024

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Севілья" (Севилья):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 25.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Garcia Pimienta розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий матч команди Реал був зіграний проти Райо Вальєкано - 14.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)

Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905

Країна: Испания

Тренер: Кике Санчес Флорес



Минулий поєдинок команди "Севілья" був зіграний проти Сельта - 14.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Севілья".

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