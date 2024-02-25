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Реал - Севілья онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 22 грудня 2024, 17:15 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
0'
Севілья
Севилья
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Реал
44%
Нічия
28%
Севілья
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Sevilla FC is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 27 times, there have been 2 draws while Sevilla FC have won 3 times. The goal difference is 91-34 in favour of Real Madrid.
  • During the last 66 meetings, Real Madrid have won 43 times, there have been 7 draws while Sevilla FC have won 16 times. The goal difference is 154-87 in favour of Real Madrid.
  • Sevilla FC's last away win against Real Madrid was in 2008.
  • Last season's matches: 1-0 (Real Madrid at home) and 1-1 (Sevilla FC at home).
  • Did you know that Real Madrid scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Sevilla FC scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Sevilla FC in their last 17 encounters.
  • Sevilla FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 8 home matches in LaLiga this season.
  • Sevilla FC haven't scored in 2 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 7-0-1.
  • Sevilla FC's away record this season: 1-3-4.
  • Kylian Mbappe is Real Madrid's top scorer with 9 goals. Dodi Lukebakio has scored 7 times for Sevilla FC.
  • Vinicius Junior has assisted the most goals for Real Madrid with 5. Saul Niguez is Sevilla FC's biggest assister (3).
  • Real Madrid have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Sevilla FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Sevilla FC in 40% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Sevilla FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Sevilla FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Sevilla FC.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Sevilla FC won 0, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2 goals in a match against Sevilla FC and Sevilla FC scores 1 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Sevilla FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Sevilla FC is 1.
  • Real Madrid scores 2.62 goals when playing at home and Sevilla FC scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Real Madrid scores 32% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Real Madrid haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Реал
21
Перемог
30
Ігор
6
Перемог
Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.05.2023 - 20:00 Севілья 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Севілья
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.12.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 3 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 22:00 Аталанта 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 22:00 Жирона 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.12.2024 - 22:00 Атлетік 2 - 1 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Хетафе В
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Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.12.2024 - 19:30 Севілья 1 - 0 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.12.2024 - 22:00 Атлетіко 4 - 3 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.12.2024 - 22:00 Севілья 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.11.2024 - 17:15 Севілья 1 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.11.2024 - 19:30 Севілья 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Реал
44%
Нічия
28%
Севілья
28%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
6
Camavinga, Eduardo
22
Антоніо Рюдігер
14
Tchouameni, Aurelien
17
Лукас Васкес
19
Данiель Себальос
8
Федеріко Вальверде
21
Diaz, Brahim
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
9
Кіліан Мбаппе
1
Fernandez, Alvaro
32
Carmona, Jose
22
Bade, Loic
6
Неманья Гудель
4
Salas, Kike
26
Juanlu
18
Agoume, Lucien
12
Sambi Lokonga, Albert
11
Lukebakio, Dodi
7
Romero, Isaac
27
Idumbo-Muzambo, Stanis
Стартовий склад
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 6
    Camavinga, Eduardo
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 11
    Lukebakio, Dodi
    Півзахисник
  • 7
    Romero, Isaac
  • 27
    Idumbo-Muzambo, Stanis
    Півзахисник
  • 26
    Juanlu
  • 18
    Agoume, Lucien
  • 12
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 32
    Carmona, Jose
    Захисник
  • 22
    Bade, Loic
    Захисник
  • 6
    Неманья Гудель
    Півзахисник
  • 4
    Salas, Kike
    Захисник
  • 1
    Fernandez, Alvaro
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Garcia Pimienta
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Севілья"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Ісідро Діас де Мера Ескудерос
Головний тренер Севільї: Франсіско Хав'єр Гарсія Пім'єнта
На лаві запасних: Буено, Маркан, Монтьєль, Навас, Ньїгес, Нюланд, Ортіс, Паскуаль, Пеке, Сусо, Флорес, Іхеаначо
Інфо
Стартовий склад Севільї (4-3-3): Фернандес - Салас, Гудель, Баде, Кармона - Локонга, Агуме, Санчес - Ідумбо, Ромеро, Лукебакіо
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Асенсіо, Вальєхо, Гарсія, Гюлер, Ендрік, Лунін, Менді, Местре, Модрич
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-2-3-1): Куртуа - Камавінга, Рюдігер, Чуамені, Васкес - Себальйос, Вальверде - Діас, Беллінгем, Родріго - Мбаппе
На даний момент Реал Мадрид займає третю сходинку турнірної таблиці відстаючи від Барселони на один бал і від Атлетіко на чотири, проте мають дві та одну гру в запасі, відповідно. Севілья наразі дванадцята, а відставання від лідера складає дев'ятнадцять очок, а від зони єврокубків - п'ять
Матч пройде у Мадриді на Сантьяго Барнабеу та розпочнеться о 17:15 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу вісімнадцятого туру Ла Ліги, в якому Реал Мадрид прийме у гостях Севілью
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Анонс матчу Реал - "Севілья" 22.12.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 22.12.2024
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Севілья" (Севилья):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 25.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Garcia Pimienta розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Севілья" можна подивитися 22.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Севілья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Райо Вальєкано - 14.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Минулий поєдинок команди "Севілья" був зіграний проти Сельта - 14.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Севілья".

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