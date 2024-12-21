Рома - Parma онлайн трансляція матчу

Матч між командою Рома (Рим) та командою (Парма) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 22.12.2024
Час початку матчу: 13:30
Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою (Парма):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь , тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення та Рома у попередньому футбольному матчі 14.03.2021 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Фабио Пеккиа розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Рома - можна подивитися 22.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Попередній матч команди Рома був зіграний проти Сампдорія - 18.12.2024, у рамках чемпіонату Кубок Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.
Назва: (Парма)
Рік заснування Парма (Парма): 1913
Країна: Италия
Минулий поєдинок команди був зіграний проти Еллас Верона - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еллас Верона.
Слідкуйте за результатами матчу Рома - онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.