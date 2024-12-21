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Рома - Parma онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 22 грудня 2024, 13:30 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марко Ди Белло
Рома
Рим
0 - 0
Оновити
11'
Parma
Парма
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Рома
39%
Нічия
30%
Parma
30%
Цікаві факти
  • During the last 25 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 19 times, there have been 5 draws while Parma Calcio have won 1 times. The goal difference is 53-16 in favour of AS Roma.
  • During the last 51 meetings, AS Roma have won 33 times, there have been 10 draws while Parma Calcio have won 8 times. The goal difference is 94-41 in favour of AS Roma.
  • Parma Calcio's last away win against AS Roma was in 1997.
  • Did you know that AS Roma scores 28% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Parma Calcio scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, AS Roma have not lost to Parma Calcio in their last 21 encounters.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 8 home matches in Serie A this season.
  • Parma Calcio haven't scored in 1 of their 7 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's home record this season: 4-0-4.
  • Parma Calcio's away record this season: 1-4-2.
  • Stephan El Shaarawy has assisted the most goals for AS Roma with 3. Dennis Man is Parma Calcio's biggest assister (3).
  • Parma Calcio have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • AS Roma wins 1st half in 32% of their matches, Parma Calcio in 37% of their matches.
  • AS Roma wins 32% of halftimes, Parma Calcio wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Parma Calcio.
  • On their last meeting Parma Calcio won by 2 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Parma Calcio leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Parma Calcio is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Serie A, Parma Calcio has better performance than AS Roma.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Parma Calcio's.
  • In the last 5 meetings AS Roma won 3, Parma Calcio won 2, 0 draws.
  • AS Roma scores 1.4 goals in a match against Parma Calcio and Parma Calcio scores 1 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Parma Calcio is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Parma Calcio is 1.2.
  • AS Roma scores 1.81 goals when playing at home and Parma Calcio scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • Parma Calcio have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • A year ago, AS Roma were number 8 in the table with 25 points. Now they are number 12 with 16 points.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Both teams lost their last match.
  • AS Roma have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рома
9
Перемог
15
Ігор
3
Перемог
Parma
Чемпіонат Італії 2020/2021
14.03.2021 - 16:00 Parma 2 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2019/2020
22.11.2020 - 16:00 Рома 0 - 0 Завершено Parma
Чемпіонат Італії 2019/2020
22.11.2020 - 15:45 Рома 3 - 0 Завершено Parma
Чемпіонат Італії 2021
08.07.2020 - 22:45 Рома 2 - 1 Завершено Parma
Останні матчі - Рома
Кубок Італії 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 Рома 4 - 1 Завершено Сампдорія В
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.12.2024 - 19:00 Комо 2 - 0 Завершено Рома П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Рома 3 - 0 Завершено Брага В
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.12.2024 - 21:45 Рома 4 - 1 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.12.2024 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершено Аталанта П
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Останні матчі - Parma
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.12.2024 - 16:00 Parma 2 - 3 Завершено Еллас Верона П
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.12.2024 - 19:30 Інтер 3 - 1 Завершено Parma П
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.12.2024 - 16:00 Parma 3 - 1 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
23.11.2024 - 21:45 Parma 1 - 3 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.11.2024 - 16:00 Венеція 1 - 2 Завершено Parma В
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Рома
39%
Нічия
30%
Parma
30%
Склади команд
99
Svilar, Mile
5
N Dicka, Evan
15
Матс Хуммельс
23
Mancini, Gianluca
3
Angelino
16
Paredes, Leandro
17
Kone, Manu
56
Saelemaekers, Alexis
92
El Shaarawy, Stephan
21
Пауло Дібала
11
Артем Довбик
31
Suzuki, Zion
26
Coulibaly, Woyo
15
Del Prato, Enrico
4
Balogh, Botond
14
Valeri, Emanuele
19
Sohm, Simon
11
Almqvist, Pontus
98
Man, Dennis
27
Hernani
61
Haj Mohamed, Anas
13
Bonny, Ange
Стартовий склад
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 13
    Bonny, Ange
    Форвард
  • 98
    Man, Dennis
    Форвард
  • 27
    Hernani
    Форвард
  • 61
    Haj Mohamed, Anas
    Форвард
  • 19
    Sohm, Simon
  • 11
    Almqvist, Pontus
    Форвард
  • 26
    Coulibaly, Woyo
    Захисник
  • 15
    Del Prato, Enrico
    Захисник
  • 4
    Balogh, Botond
    Захисник
  • 14
    Valeri, Emanuele
    Захисник
  • 31
    Suzuki, Zion
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Фабио Пеккиа
Статистика матчу
Удари повз
1
Штрафні
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Рома -
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В ефірі
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Трансляція
10'
Дібала знайшов у центрі штрафного майданчика Коне, той пробив у дотик. Мʼяч пішов по центру та опинився в руках Сузукі.
8'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Сам же Дібала і реалізував одинадцятиметровий, розвівши мʼяч і голкіпера по різних кутах.
7'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Парми! Довбик шикарно відіграв пʼятою на Дібалу, а того вже збив захисник.
6'
Небезпечний момент
Довбик мав хороший момент! Відірвався від захисника, отримав передачу від Анхеліньйо та сильно вистрілив у ближній кут. Не влучив.
3'
Бонні завдає першого удару в сьогоднішньому матчі. З лінії штрафного потужний форвард Парми стріляв у дальній кут, мʼяч пройшов поруч зі стійкою.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Марко Ді Белло.
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — НʼДіка, Гуммельс, Манчіні — Анхеліньйо, Паредес, Коне, Салемакерс — Ель-Шаараві, Дібала — Довбик. Головний тренер — Клаудіо Раньєрі.
Інфо
Стартовий склад Парми: Сузукі — Валері, Балог, дель Прато (к), Кулібалі — Альмквіст, Зом — Хадж Мохаммед, Ернані, Ман — Боллі. Головний тренер — Фабіо Пеккʼя.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 17-го туру Серії А Рома – Парма.
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Останні матчі
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Новини футболу

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Анонс матчу Рома - 22.12.2024, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою (Парма) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 22.12.2024
Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою (Парма):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь , тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення та Рома у попередньому футбольному матчі 14.03.2021 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Фабио Пеккиа розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - можна подивитися 22.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти Сампдорія - 18.12.2024, у рамках чемпіонату Кубок Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: (Парма)
Рік заснування Парма (Парма): 1913
Країна: Италия

Минулий поєдинок команди був зіграний проти Еллас Верона - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еллас Верона.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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