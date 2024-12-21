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Тоттенхем - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 грудня 2024, 18:30 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Barrott, Samuel
Тоттенхем
Лондон
0 - 1
Оновити
26'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
38%
Нічия
24%
Ліверпуль
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Liverpool FC when Tottenham Hotspur is playing at home is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Liverpool FC is 2-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 13 times, there have been 9 draws while Liverpool FC have won 11 times. The goal difference is 48-46 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 67 meetings, Tottenham Hotspur have won 15 times, there have been 19 draws while Liverpool FC have won 33 times. The goal difference is 114-78 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 2-1 (Tottenham Hotspur at home) and 4-2 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Liverpool FC scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Tottenham Hotspur haven't won in their last 5 games.
  • Tottenham Hotspur have played 4 home matches in a row without winning.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 20 games.
  • Liverpool FC have lost none of their last 14 away matches.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 5-2-0.
  • James Maddison is Tottenham Hotspur's top scorer with 7 goals. Mohamed Salah has scored 13 times for Liverpool FC.
  • Yves Bissouma has more yellow cards (5) than any other player at Tottenham Hotspur. Alexis Mac Allister has collected 5 for Liverpool FC.
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 35% of their matches, Liverpool FC in 50% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 35% of halftimes, Liverpool FC wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 1, Liverpool FC won 3, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Tottenham Hotspur scores 1.8 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.4 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Liverpool FC is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Liverpool FC is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Tottenham Hotspur scores 2.11 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.21 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Son Heung-min has assisted the most goals for Tottenham Hotspur with 6. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (9).
  • A year ago, Tottenham Hotspur were number 5 in the table with 30 points. Now they are number 10 with 23 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
3
Перемог
28
Ігор
17
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 18:30 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 19:35 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 18:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Тоттенхем
Кубок англійської ліги 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Тоттенхем 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 21:00 Саутгемптон 0 - 5 Завершено Тоттенхем В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 22:00 Рейнджерс 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 4 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.12.2024 - 22:15 Борнмут 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
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Останні матчі - Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 19:45 Жирона 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
38%
Нічия
24%
Ліверпуль
38%
Склади команд
20
Фрейзер Форстер
24
Spence, Djed
14
Gray, Archie
6
Dragusin, Radu
23
Porro, Pedro
8
Ів Біссума
29
Sarr, Pape Matar
7
Heung-min, Son
10
Maddison, James
21
Kulusevski, Dejan
19
Домінік Соланке
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
2
Gomez, Joe
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
10
Mac Allister, Alexis
38
Gravenberch, Ryan
8
Szoboszlai, Dominik
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 19
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 7
    Heung-min, Son
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 8
    Ів Біссума
    Форвард
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
  • 24
    Spence, Djed
    Захисник
  • 14
    Gray, Archie
    Півзахисник
  • 6
    Dragusin, Radu
    Захисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 20
    Фрейзер Форстер
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Slot, Arne
Статистика матчу
1
Удари повз
4
2
Штрафні
2
1
Офсайди
53%
Володіння м'ячем
47%
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
3
Кутові
1
1
Сейви
1
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
25'
Кулусевски з-за меж штрафної пробивав у дальній кут, але дуже неточно.
23'
Гоооол!!!
Гості домінують і вони все ж досягають свого. Після передачі Александра-Арнольда головою переправив м'яч у сітку Діас - 0:1.
19'
Небезпечний момент
Ось зараз дуже пощастило гостям. Салах з правої пробивав у верхній кут, але влучив у поперечину. Захисники просто спостерігали...
17'
Після передачі Кулусевскі з-за меж штрафної пробивав Сарр, але влучити у площину воріт хавбек гостей не зміг.
14'
Мало що виходить на початку зустрічі у гостей. Наче і контролюють м'яч лондонці, але з проблемами із конструктивом.
10'
Небезпечний момент
Ще один хороший момент для гостей. З меж штрафної в один дотик пробивав Салах, але його удар парирував голкіпер.
7'
Обидві команди намагаються швидко доставляти м'яч до заключної третини поля. М'яч поки що не затримується у центрі поля.
4'
Небезпечний момент
Після помилки Форстера з меж штрафної у ближній кут пробивав Салах, але в площину воріт нападник не влучив.
3'
На перших хвилинах більше намагаються контролювати м'яч гості, але варто відзначити високий пресинг "Ліверпуля".
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Ліверпуль" (стартовий склад): Аліссонн - Александр-Арнольд, Ван Дейк, Гакпо, Гомес, Гравенберх, Діас, Макаллістер, Робертсон, Собослай, Салах
Інфо
"Тоттенгем" (стартовий склад): Форстер - Біссума, Грей, Дрегушин, Кулусевскі, Меддісон, Порро, Сарр, Спенс, Соланке, Сон
Інфо
Шпори за 14 останніх очних матчів виграли тільки одного разу і низку ігор програли, зокрема й у фіналі Ліги чемпіонів. Але ця перемога була в минулому сезоні.
Сьогодні відбудеться матч 17-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, в якому "Тоттенгем" зустрінеться з "Ліверпулем". Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом. Запрошуємо вас на текстову трансляцію цього матчу.
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Завершено 17:00 - Сьогодні Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 2 St. Johnstone St. Johnstone 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Стандард Стандард 0 Гент Гент 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 2 Брістоль Сіті Брістоль Сіті 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Рієка Рієка 2 Славен Белупо Славен Белупо 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Венеція Венеція 2 Кальярі Кальярі 1

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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" 22.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 22.12.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 05.05.2024 закінчилось з такими результатами: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" можна подивитися 22.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Попередній матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 19.12.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Саутгемптон" - 18.12.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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