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Борнмут - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 грудня 2024, 17:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Bramall, Thomas
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Крістал Пелес
Лондон
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
41%
Нічия
28%
Крістал Пелес
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Crystal Palace when AFC Bournemouth is playing at home is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Crystal Palace is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 3 times, there have been 3 draws while Crystal Palace have won 3 times. The goal difference is 10-8 in favour of Crystal Palace.
  • During the last 16 meetings, AFC Bournemouth have won 5 times, there have been 5 draws while Crystal Palace have won 6 times. The goal difference is 22-18 in favour of Crystal Palace.
  • Last season AFC Bournemouth won both games against Crystal Palace (1-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 37% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Crystal Palace scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 5 games.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Justin Kluivert is AFC Bournemouth's top scorer with 5 goals. Jean Philippe Mateta has scored 4 times for Crystal Palace.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 11 in the table with 22 points. Now they are number 5 with 28 points.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 28% of their matches, Crystal Palace in 38% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 28% of halftimes, Crystal Palace wins 38%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Crystal Palace.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 3, Crystal Palace won 2, 0 draws.
  • AFC Bournemouth scores 0.6 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Crystal Palace is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Crystal Palace is 0.8.
  • AFC Bournemouth scores 1.64 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.42 goals when playing away (on average).
  • Marcus Tavernier has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 4. Tyrick Mitchell is Crystal Palace's biggest assister (3).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 4% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
Особисті зустрічі
Борнмут
4
Перемог
14
Ігор
6
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Борнмут 1 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.12.2024 - 22:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.12.2024 - 22:15 Борнмут 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 4 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 5 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 3 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.12.2024 - 21:30 Ипсвич Таун 0 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
41%
Нічия
28%
Крістал Пелес
31%
Трансляція
Інфо
Український центрбек Борнмута Ілля Забарний - традиційно у старті своєї команди
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелес: Хендерсон, Чалоба, Лакруа, Гехі, Муньос, Мітчелл, Г'юз, Лерма, Сарр, Езе, Матета
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Аррісабалага, Забарний, Гьойсен, Керкез, Ааронс, Кук, Крісті, Семеньо, Клюйверт, Уаттара, Унал
У Пелес 16 очок і 16-е місце у таблиці
Борнмут зараз займає 5-е місце в таблиці, маючи в активі 28 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судити гру буде Томас Бромелл
Доброго вечора всім! На Різдво футбол в Англії триває, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 18-го туру АПЛ, в якому Борнмут прийме Крістал Пелес
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 1 Гіберніан Гіберніан 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Ройял Антверпен Ройял Антверпен 2 Генк Генк 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Манчестер Сіті Манчестер Сіті 1 Евертон Евертон 1 Завершено 22:00 - 23.12.2024 Кроулі Таун Кроулі Таун 0 Бірмінгем Сіті Бірмінгем Сіті 1 Завершено 21:45 - 23.12.2024 Інтер Інтер 2 Комо Комо 0

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Анонс матчу "Борнмут" - "Крістал Пелес" 26.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 26.12.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Борнмут" (Борнмут) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 02.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Крістал Пелес" можна подивитися 26.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Крістал Пелес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 22.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Минулий поєдинок команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Арсенал - 21.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Крістал Пелес" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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