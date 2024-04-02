Борнмут - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Борнмут" - "Крістал Пелес" 26.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 26.12.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Борнмут" (Борнмут) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 02.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 22.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)

Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Оливер Гласнер



Минулий поєдинок команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Арсенал - 21.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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