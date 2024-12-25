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Челсі - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 грудня 2024, 17:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Barrott, Samuel
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Фулгем
Лондон
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
46%
Нічия
29%
Фулгем
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Fulham FC when Chelsea FC is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Fulham FC is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 11 times, there have been 7 draws while Fulham FC have won 0 times. The goal difference is 28-12 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 37 meetings, Chelsea FC have won 23 times, there have been 12 draws while Fulham FC have won 2 times. The goal difference is 59-24 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Chelsea FC won both games against Fulham FC (1-0 at home and 2-0 away).
  • Chelsea FC have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Fulham FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC have a winning streak of 8 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 12 games.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Fulham FC haven't lost in their last 5 games.
  • Fulham FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Fulham FC haven't won any of their last 3 games against Chelsea FC.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Fulham FC in their last 18 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Fulham FC haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC's home record this season: 4-3-1.
  • Fulham FC's away record this season: 2-4-2.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 6. Antonee Robinson is Fulham FC's biggest assister (6).
  • A year ago, Chelsea FC were number 10 in the table with 22 points. Now they are number 2 with 35 points.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Fulham FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Fulham FC have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 46% of their matches, Fulham FC in 37% of their matches.
  • Chelsea FC wins 46% of halftimes, Fulham FC wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Fulham FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Fulham FC won 1, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 1.2 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 0.4 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Fulham FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Fulham FC is 1.2.
  • Chelsea FC scores 2.69 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.45 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have won 3 home matches in a row.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
9
Перемог
14
Ігор
1
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.01.2024 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.10.2023 - 22:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Челсі Н
Ліга конференцій 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Челсі 5 - 1 Завершено Шемрок Роверс В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 21:00 Челсі 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Ліга конференцій 2024/2025
12.12.2024 - 17:30 Астана 1 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 4 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Фулгем 0 - 0 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.12.2024 - 21:30 Фулгем 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Тоттенхем 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
46%
Нічия
29%
Фулгем
25%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Фулгем
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр — Семьюел Барротт.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Санчес — Кукурелья, Колвілл, Тосін, Гюсто — Енцо (к), Кайседо — Нету, Палмер, Санчо — Джексон. Головний тренер — Енцо Мареска.
Інфо
Стартовий склад Фулгема: Лено — Робінсон (к), Бессі, Андерсен, Діоп, Кастань — Траоре, Лукич, Перейра, Івобі — Хіменес. Головний тренер — Марку Сілва.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 18-го раунду АПЛ між Челсі та Фулгемом.
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 1 Гіберніан Гіберніан 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Ройял Антверпен Ройял Антверпен 2 Генк Генк 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Манчестер Сіті Манчестер Сіті 1 Евертон Евертон 1 Завершено 22:00 - 23.12.2024 Кроулі Таун Кроулі Таун 0 Бірмінгем Сіті Бірмінгем Сіті 1 Завершено 21:45 - 23.12.2024 Інтер Інтер 2 Комо Комо 0

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Анонс матчу "Челсі" - Фулгем 26.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 26.12.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою Фулгем (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 13.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Фулгем можна подивитися 26.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Евертон - 22.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Минулий поєдинок команди Фулгем був зіграний проти "Саутгемптон" - 22.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Фулгем онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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