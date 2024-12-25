Челсі - Фулгем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Фулгем 26.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 26.12.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою Фулгем (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 13.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Евертон - 22.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Минулий поєдинок команди Фулгем був зіграний проти "Саутгемптон" - 22.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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