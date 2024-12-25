  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Сіті - Евертон Дивитися онлайн
У тренді

Манчестер Сіті - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 грудня 2024, 14:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 0
Оновити
42'
Евертон
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
14' Silva, Bernardo
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
36%
Нічия
41%
Евертон
23%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Everton FC is 3-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 16 times, there have been 5 draws while Everton FC have won 6 times. The goal difference is 51-21 in favour of Manchester City.
  • During the last 55 meetings, Manchester City have won 27 times, there have been 10 draws while Everton FC have won 18 times. The goal difference is 87-56 in favour of Manchester City.
  • Everton FC's last away win against Manchester City was in 2010.
  • Last season Manchester City won both games against Everton FC (2-0 at home and 3-1 away).
  • Did you know that Manchester City scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 36% of their goals between the minutes 46-60?
  • Everton FC haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Everton FC in their last 14 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's away record this season: 1-3-4.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 13 goals. Dwight McNeil has scored 3 times for Everton FC.
  • Manchester City wins 1st half in 49% of their matches, Everton FC in 23% of their matches.
  • Manchester City wins 49% of halftimes, Everton FC wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 25% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Manchester City.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Everton FC won 0, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.4 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Everton FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Everton FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 2.3 goals when playing at home and Everton FC scores 0.74 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have lost 3 matches in a row.
  • Manchester City haven't won in their last 4 games.
  • Bernardo Silva has more yellow cards (4) than any other player at Manchester City. Ashley Young has collected 5 for Everton FC.
  • Everton FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Everton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
17
Перемог
28
Ігор
4
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 22:15 Евертон 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Показати більше
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Евертон 4 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Евертон 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Silva, Bernardo
14'
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
36%
Нічия
41%
Евертон
23%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
6
Натан Аке
24
Gvardiol, Josko
25
Мануель Аканджі
82
Lewis, Rico
8
Матео Ковачіч
20
Silva, Bernardo
11
Doku, Jeremy
47
Foden, Phil
26
Savinho
9
Haaland, Erling
1
Джордан Пікфорд
23
Coleman, Seamus
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
8
Mangala, Orel
27
Gueye, Idrissa Gana
16
Абдулайе Дукуре
11
Джек Гарісон
9
Calvert-Lewin, Dominic
10
Ndiaye, Iliman
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 26
    Savinho
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
    14
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Шон Дайч
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
3
Удари повз
1
6
Штрафні
1
2
Кутові
1
Офсайди
1
1
Сейви
1
62%
Володіння м'ячем
38%
3
Блоковано ударів
1
Фоли
5
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Евертон
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ндіає зупинив подачу з правого флангу від Дукуре на дальньому боці штрафного, після чого шведою виконав удар у дальній кут, і той залетів у сітку.
33'
Небезпечний момент
Бернарду шведою в центрі штрафного завершував передачу Фодена із скидання Голанда, проте не вкрутив у правий кут.
30'
Савіо підійшов до межі штрафного з правого флангу, але здалеку пробив у захисника.
28'
Небезпечний момент
Нідає забрав відскок від подачі кутового з лівого флангу перед чужим штрафним, після чого пробив під поперечину, але Ортега забрав.
25'
Позиційна атака від Евертона на чужій половині.
22'
Небезпечний момент
Голанд отримав пас Фодена до лівого кута воротарського, після чого пішов ліворуч від Пікфорда, але удар із гострого кута на кутовий перевів Брантвейт.
21'
Небезпечний момент
Закручений удар Мангаля з глибини лівого флангу пролетів повз протилежну дев'ятку.
18'
Дукуре на правому фланзі захисту сфолив проти Доку.
16'
Без поспіху надалі тримає м'яч Сіті.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Доку зіграв до лівого флангу штрафного на Бернарду, який прострілив у ногу Брантвейта, після чого м'яч полетів у дальній кут.
12'
Голанд на правому фланзі штрафного пробив просто в захисника.
10'
Тримається м'яч у господарів і надалі.
8'
Доку не пройшов повз Тарковські на лівому фланзі атаки.
6'
Гаррісон невдало подав із правого флангу на дальню.
4'
Низом несильно пробив Савіо з правого флангу штрафного в ближній у руки Пікфорду.
3'
Небезпечний момент
Штанга! Гвардіол на ближній замикав головою подачу Фодена з розіграшу кутового на лівому фланзі, але пробив у ближній каркас воріт.
2'
На кутовий заблоковано простріл Гвардіола з лівого флангу.
1'
Контроль м'яча від господарів на початку матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Евертон іде п'ятнадцятим із 3 перемогами, 7 нічиїми та 6 поразками — 16 очок.
Інфо
Манчестер Сіті йде сьомим із 8 перемогами, 3 нічиїми та 6 поразками — 27 очок.
Запасні: Вірджинія, Паттерсон, Кін, Бету, О'Браєн, Шерміті, Броя, Ліндстрем, Армстронг.
Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Гаррісон, Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн.
Запасні: Карсон, Брітс, Де Брюйне, Гюндоган, Сімпсон-П’юзі, Мубама, Оллейне, О’Райлі, Макейті.
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі, Аке, Гвардіол — Ковачич, Сілва — Савіо, Фоден, Доку — Голанд.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та Евертон.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:00 - 23.12.2024 Кроулі Таун Кроулі Таун 0 Бірмінгем Сіті Бірмінгем Сіті 1 Завершено 21:45 - 23.12.2024 Інтер Інтер 2 Комо Комо 0 Завершено 19:30 - 23.12.2024 Фіорентина Фіорентина 1 Удінезе Удінезе 2 Завершено 19:00 - 23.12.2024 Хатайспор Хатайспор 1 Адана Демирспор Адана Демирспор 3 Завершено 19:00 - 23.12.2024 Істанбул ББ Істанбул ББ 2 Касімпаша Касімпаша 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Евертон 26.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 26.12.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Евертон у попередньому футбольному матчі 10.02.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Евертон можна подивитися 26.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Астон Вілла" - 21.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий матч команди Евертон був зіграний проти "Челсі" - 22.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.