Манчестер Сіті - Евертон онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 26.12.2024
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Евертон у попередньому футбольному матчі 10.02.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Астон Вілла" - 21.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Минулий матч команди Евертон був зіграний проти "Челсі" - 22.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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