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Ліверпуль - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 грудня 2024, 22:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даррен Бонд
Ліверпуль
Ливерпуль
1 - 1
Оновити
перерыв
Лестер Сіті
Лестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
6' Джордан Айю 37' Gomez, Joe
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
53%
Нічия
28%
Лестер Сіті
19%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Leicester City when Liverpool FC is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Leicester City is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 12 times, there have been 4 draws while Leicester City have won 3 times. The goal difference is 33-18 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 39 meetings, Liverpool FC have won 22 times, there have been 7 draws while Leicester City have won 10 times. The goal difference is 67-41 in favour of Liverpool FC.
  • Leicester City's last away win against Liverpool FC was in 2000.
  • In Premier League, Leicester City have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Liverpool FC scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Leicester City scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC haven't lost in their last 21 games.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Leicester City have lost 3 away matches in a row.
  • Leicester City haven't won any of their last 5 away matches.
  • Leicester City haven't won any of their last 5 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Leicester City in their last 14 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Leicester City haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 6-1-1.
  • Leicester City's away record this season: 1-2-5.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 15 goals. Jamie Vardy has scored 6 times for Leicester City.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 11. Wilfred Ndidi is Leicester City's biggest assister (4).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Leicester City have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 51% of their matches, Leicester City in 37% of their matches.
  • Liverpool FC wins 51% of halftimes, Leicester City wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Leicester City.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 5, Leicester City won 0, 0 draws.
  • Liverpool FC scores 2.8 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 0.4 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Leicester City is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Leicester City is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Liverpool FC scores 2.52 goals when playing at home and Leicester City scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Alexis Mac Allister has more yellow cards (5) than any other player at Liverpool FC. Boubakary Soumare has collected 6 for Leicester City.
  • Leicester City has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
13
Перемог
21
Ігор
4
Перемог
Лестер Сіті
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.05.2023 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.12.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
10.02.2022 - 21:45 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 6 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 19:45 Жирона 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Ліверпуль Н
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Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.12.2024 - 22:15 Лестер Сіті 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 1 Завершено Лестер Сіті П
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Новини команд
Головні події
Gomez, Joe
37'
6'
Джордан Айю ГООЛ!
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
53%
Нічия
28%
Лестер Сіті
19%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
2
Gomez, Joe
66
Alexander-Arnold, Trent
10
Mac Allister, Alexis
38
Gravenberch, Ryan
18
Gakpo, Cody
17
Jones, Curtis
11
Мохамед Салах
9
Nunez, Darwin
41
Stolarczyk, Jakub
2
Justin, James
4
Coady, Conor
23
Яннік Вестерґор
16
Kristiansen, Victor
8
Winks, Harry
24
Бубакарі Сумаре
18
Джордан Айю
11
El Khannouss, Bilal
10
Mavididi, Stephy
20
Daka, Patson
Стартовий склад
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 17
    Jones, Curtis
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
    37
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 20
    Daka, Patson
    Форвард
  • 18
    Джордан Айю
    Форвард
    6
  • 11
    El Khannouss, Bilal
    Півзахисник
  • 10
    Mavididi, Stephy
    Форвард
  • 8
    Winks, Harry
    Півзахисник
  • 24
    Бубакарі Сумаре
    Півзахисник
  • 2
    Justin, James
    Захисник
  • 4
    Coady, Conor
    Захисник
  • 23
    Яннік Вестерґор
    Захисник
  • 16
    Kristiansen, Victor
    Захисник
  • 41
    Stolarczyk, Jakub
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Руд ван Нистелрой
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
5
Удари повз
1
3
Блоковано ударів
1
2
Штрафні
5
8
Кутові
1
Сейви
1
5
Фоли
2
76%
Володіння м'ячем
24%
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Лестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Посередній тайм від Ліверпуля як у атаці, так і в обороні. Добре, для них, що відігрались, бо одноманітність дій у нападі неприємно вражає.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пас Джонса на лівому фланзі атаки Гакпо продовжив зміщенням на межу штрафного з ударом у дальній кут.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
45'
Небезпечний момент
Поперечина! Трент відіграв на правий фланг штрафного на Салаха, який одразу крутив у дальній, але влучив у поперечину.
43'
Жовта картка
Фол Аю проти Гакпо праворуч у захисті.
41'
Трент із правого флангу виконав дальній удар над воротами.
39'
Салах спрямував за лицьову подачу з правого флангу.
37'
Жовта картка
Даку збив праворуч у захисті Гомес.
34'
Робертсон на дальній скидав подачу Трента з правого флангу, але Джастін перевів на кутовий.
31'
Крістіансен на дальній перевів на кутовий спробу Салаха завершити подачу Гакпо з лівого флангу.
29'
Заблоковано простріл від Робертсона з лівого флангу.
25'
Небезпечний момент
Штанга! Удар головою від Робертсона завершував подачу кутового з лівого флангу, після чого м'яч полетів у дальню стійку, відскочив у голову Столярчику й полетів за лицьову.
24'
Небезпечний момент
Салах із носка на правому фланзі штрафного пробив у захисника, після чого м'яч завалився повз дальню дев'ятку.
24'
Небезпечний момент
Гакпо з лівого флангу потужно пробив над воротами з межі штрафного.
22'
Нуньєс на правому фланзі штрафного пробив у захисника перед собою.
20'
Мавідіді загострював із лівого флангу штрафного на Даку, але той не встиг.
20'
Навіс від Гакпо з лівого флангу прилетів до рук Столярчика.
17'
Нуньєс налетів на Вестергора в центрі штрафного під подачі з лівого флангу.
15'
Джастін перевів на кутовий подачу Трента з правого флангу.
13'
Робертсон подав із лівого флангу, але Нуньєс невдало зачепився головою в центрі штрафного.
12'
Знову розігрує м'яч на чужій половині Ліверпуль.
10'
Удар від Ель-Ханнуса зльоту з відскоку в зоні перед штрафним на завершення подачі з правого флангу.
8'
Нуньєс невдало спробував зачепитись за подачу з правого флангу від Салаха.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Простріл Мавідіді з лівого флангу в центрі штрафного зупинив Аю, після чого з розвороту покотив у ближній.
4'
Небезпечний момент
Салах замикав на дальній подачу з лівого флангу, влучив у Столярчика, після чого відскок забрав Джонс, але пробити йому не дали.
2'
Позиційна атака Ліверпуля на чужій половині.
1'
Можна констатувати, що туман у Ліверпулі дійсно доволі щільний.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Лестер іде третім із кінця з 3 перемогами, 5 нічиїми та 9 поразками — 14 очок.
Інфо
Ліверпуль іде першим із 12 перемогами, 3 нічиїми та 1 поразкою — 39 очок.
Запасні: Іверсен, Околі, Томас, Чаудрі, Скіпп, Декордова-Рід, Алвеш, Буонанотте, Едуар.
Лестер: Столярчик — Джастін, Коуді, Вестергор, Крістіансен — Вінкс, Сумаре — Мавідіді, Аю, Ель-Ханнус — Дака.
Запасні: Келлегер, Ендо, Діас, Собослаї, К’єза, Елліотт, Жота, Цимікас, Кванса.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер, Джонс — Салах, Нуньєс, Гакпо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Даррен Бонд (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та Лестер.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Лестер Сіті" 26.12.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Лестер Сіті" (Лестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 26.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Лестер Сіті" (Лестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Руд ван Нистелрой розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Лестер Сіті" можна подивитися 26.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Лестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Тоттенхем" - 22.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сити" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска

Минулий поєдинок команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 22.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Лестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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