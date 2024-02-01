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Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 грудня 2024, 19:30 - Молинью . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тони Харринтон
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
0 - 0
Оновити
18'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
4' Yoro, Leny
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
30%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Manchester United is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 4 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 7 times. The goal difference is 21-12 in favour of Manchester United.
  • During the last 26 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 5 times, there have been 4 draws while Manchester United have won 17 times. The goal difference is 41-18 in favour of Manchester United.
  • Wolverhampton Wanderers's last home win against Manchester United was in 2019.
  • Last season Manchester United won both games against Wolverhampton Wanderers (1-0 at home and 4-3 away).
  • Wolverhampton Wanderers have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Manchester United scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Wolverhampton Wanderers have lost 4 matches in a row.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 4 games against Manchester United.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 0 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers's home record this season: 1-1-6.
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 14 in the table with 19 points. Now they are number 18 with 12 points.
  • A year ago, Manchester United were number 7 in the table with 28 points. Now they are number 13 with 22 points.
  • Wolverhampton Wanderers have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 31% of their matches, Manchester United in 36% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 31% of halftimes, Manchester United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 1, Manchester United won 4, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.6 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Manchester United is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Manchester United is 0.6.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.5 goals when playing at home and Manchester United scores 1.65 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
3
Перемог
16
Ігор
9
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 22:15 Вулверхемптон 3 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.08.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.12.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Евертон 4 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 4 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут П
Кубок англійської ліги 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Тоттенхем 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Вікторія 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 19:30 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
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Головні події
4'
Yoro, Leny
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
30%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
37%
Склади команд
1
Sa, Jose
24
Gomes, Toti
4
Bueno, Santiago
2
Doherty, Matt
3
Ait-Nouri, Rayan
8
Gomes, Joao
7
Andre
22
Semedo, Nelson
10
Cunha, Matheus
29
Гонсало Гуедес
9
Larsen, Jorgen Strand
24
Андре Онана
15
Yoro, Leny
5
Харрі Магуайр
6
Martinez, Lisandro
3
Mazraoui, Noussair
25
Ugarte, Manuel
37
Mainoo, Kobbie
20
Dalot, Diogo
16
Diallo, Amad
8
Fernandes, Bruno
9
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 9
    Larsen, Jorgen Strand
    Форвард
  • 10
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 29
    Гонсало Гуедес
    Форвард
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 7
    Andre
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 4
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 2
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
    4
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Витор Перейра
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
ЖК
1
2
Штрафні
1
1
Фоли
1
35%
Володіння м'ячем
65%
Блоковано ударів
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
15'
Поки що максимально прагматичний і не цікавий футбол у нас. Футболісти стараються, але у них нічого не виходить.
11'
Футболісти "МЮ" контролюють м'яч, але в них поки що відчуваються суттєві проблеми з конструктивом на чужій половині.
8'
Багато помиляються футболісти обох команд на початку зустрічі. Голкіпери поки що залишаються без роботи.
5'
Жовта картка
А ось і перше попередження у нашому протистоянні. За фол у центрі поля жовту картку отримав Йоро.
3'
Активно розпочали зустріч гості, але поки що без ударів по воротам. Варто відзначити пресинг футболістів "МЮ".
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Манчестер Юнайтед" (стартовий склад): Онана - Далот, Гейлунн, Діалло, Йоро, Магвайр, Мазраві, Мартінес, Мейну, Угарте, Фернандеш
Інфо
"Вулверхемптон" (стартовий склад): Са - Андре, Аїт-Нурі, Буено, Гомеш, Гуедеш, Догерті, Кунья, Ларсен, Семеду, Тоті
Поточний сезон складається для "Вулверхемптона" дуже погано. В АПЛ команда є однією з учасниць боротьби за виживання, а Кубок Футбольної ліги покинула вже на етапі 1/16 фіналу. Вперше із сезону 1989/90 років "Манчестер Юнайтед" зустрічає Різдво у нижній частині турнірної таблиці АПЛ. 13-те місце для такого величного клубу виглядає просто принизливим.
У минулому сезоні "Вулверхемптон" та "Манчестер Юнайтед" подарували вболівальників на "Молінью" феєричними 3:4.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 18-го туру АПЛ, в якому "Вулверхемптон" прийматиме "Манчестер Юнайтед". Поєдинок пройде на стадіоні "Молінью". Час початку зустрічі – 19:30.
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Анонс матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Юнайтед" 26.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 26.12.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 01.02.2024 закінчилось з такими результатами: 3:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Витор Перейра и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 26.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Попередній матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 22.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 22.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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