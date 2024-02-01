Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Поточний сезон складається для "Вулверхемптона" дуже погано. В АПЛ команда є однією з учасниць боротьби за виживання, а Кубок Футбольної ліги покинула вже на етапі 1/16 фіналу. Вперше із сезону 1989/90 років "Манчестер Юнайтед" зустрічає Різдво у нижній частині турнірної таблиці АПЛ. 13-те місце для такого величного клубу виглядає просто принизливим.