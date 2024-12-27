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Арсенал - Ипсвич Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 грудня 2024, 22:15 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даррен Ингланд
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ипсвич Таун
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
23%
Ипсвич Таун
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Ipswich Town is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 5 times, there have been 0 draws while Ipswich Town have won 0 times. The goal difference is 14-1 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 10 meetings, Arsenal FC have won 8 times, there have been 1 draws while Ipswich Town have won 1 times. The goal difference is 24-4 in favour of Arsenal FC.
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Ipswich Town scores 31% of their goals between the minutes 0-15?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 10 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Ipswich Town in their last 5 encounters.
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Ipswich Town haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 5-3-0.
  • Gabriel Jesus has more yellow cards (4) than any other player at Arsenal FC. Liam Delap has collected 5 for Ipswich Town.
  • Ipswich Town have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 53% of their matches, Ipswich Town in 30% of their matches.
  • Arsenal FC wins 53% of halftimes, Ipswich Town wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Ipswich Town leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Ipswich Town is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Ipswich Town.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Ipswich Town's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Ipswich Town (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Ipswich Town won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Ipswich Town.
  • Ipswich Town have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.6 goals in a match against Ipswich Town and Ipswich Town scores 0.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Ipswich Town is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Ipswich Town is 0.2.
  • Arsenal FC scores 2.3 goals when playing at home and Ipswich Town scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 6 goals. Liam Delap has scored 6 times for Ipswich Town.
Прогноз на матч
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 5 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Евертон Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Монако В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Арсенал Н
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Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Ипсвич Таун 0 - 4 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.12.2024 - 21:30 Ипсвич Таун 0 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун П
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
23%
Ипсвич Таун
33%
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Ипсвич Таун
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Волтон, Кларк, Таунсенд, Тейлор, Бернс, Аль-Хамаді, Броудгед, Чаплін.
Іпсвіч: Мурич — О’Ши, Вульфенден, Грівз — Джонсон, Філліпс , Каюсте, Девіс — Гатчінсон, Шмодікс — Делап.
Запасні: Нето, Зінченко, Тірні, Ківьор, Калафіорі, Парті, Жоржиньо, Нванері, Меріно.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Гаверц, Райс — Троссар, Жезус, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Іпсвіч іде передостаннім із 2 перемогами, 6 нічиїми та 9 поразками — 12 очок.
Інфо
Арсенал іде четвертим із 9 перемогами, 6 нічиїми та 2 поразками — 33 очки.
Даррен Інгленд (Йоркшир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та Іпсвіч.
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Анонс матчу Арсенал - Ипсвич Таун 27.12.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою Ипсвич Таун проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 27.12.2024
Час початку матчу: 22:15

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Крістал Пелес" - 21.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Ипсвич Таун

Минулий поєдинок команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Ньюкасл" - 21.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Ипсвич Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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