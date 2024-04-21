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Евертон - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 29 грудня 2024, 17:00 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Тони Харринтон
Евертон
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Ноттінгем Форест
Ноттингем
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
35%
Нічия
35%
Ноттінгем Форест
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Nottingham Forest is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 3 times, there have been 1 draws while Nottingham Forest have won 2 times. The goal difference is 9-4 in favour of Everton FC.
  • During the last 13 meetings, Everton FC have won 6 times, there have been 3 draws while Nottingham Forest have won 4 times. The goal difference is 19-12 in favour of Everton FC.
  • Last season Everton FC won both games against Nottingham Forest (2-0 at home and 1-0 away).
  • Nottingham Forest have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Nottingham Forest scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Everton FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Nottingham Forest have a winning streak of 4 matches.
  • Everton FC haven't scored in 4 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's home record this season: 2-4-2.
  • Dwight McNeil is Everton FC's top scorer with 3 goals. Chris Wood has scored 10 times for Nottingham Forest.
  • A year ago, Nottingham Forest were number 19 in the table with 10 points. Now they are number 4 with 34 points.
  • Everton FC wins 1st half in 21% of their matches, Nottingham Forest in 24% of their matches.
  • Everton FC wins 21% of halftimes, Nottingham Forest wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 2 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Nottingham Forest has better performance than Everton FC.
  • Nottingham Forest's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, Nottingham Forest won 0, 3 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC scores 1.4 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 0.8 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Nottingham Forest is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Nottingham Forest is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Everton FC scores 1.23 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 1.59 goals when playing away (on average).
  • Ashley Young has more yellow cards (5) than any other player at Everton FC. Nicolas Dominguez has collected 5 for Nottingham Forest.
  • Everton FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Everton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Everton FC haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Евертон
2
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 Евертон 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Евертон 4 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершено Евертон П
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Брентфорд 0 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 19:30 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
35%
Нічия
35%
Ноттінгем Форест
30%
LIVE
Трансляція матчу Евертон - Ноттінгем Форест
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Запасні: Мігель, Авонії, Тоффоло, Да Сілва, Ворд-Праус, Жота, Соса, Болі, Абботт.
Ноттінгем Форест: Селс — Міленкович, Морато, Мурільйо — Айна, Андерсон, Домінгес, Вільямс — Гіббс-Вайт, Еланга — Вуд.
Запасні: Вірджинія, Паттерсон, Кін, Калверт-Льюїн, Бету, О'Браєн, Шерміті, Ліндстрем, Армстронг.
Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Гаррісон, Дукуре, Ндіає — Броя.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Ноттінгем Форест іде четвертим із 10 перемогами, 4 нічиїми та 4 поразками — 34 очки.
Інфо
Евертон іде п'ятнадцятим із 3 перемогами, 8 нічиїми та 6 поразками — 17 очок.
Тоні Гаррінгтон (Клівленд, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Ноттінгем Форест.
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 1 Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Чарльтон Атлетік Чарльтон Атлетік 2 Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 1 Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Норвіч Сіті Норвіч Сіті 1 Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Престон Норт Енд Престон Норт Енд 3 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1

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Анонс матчу Евертон - Ноттінгем Форест 29.12.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 29.12.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 21.04.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Ноттінгем Форест можна подивитися 29.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 26.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Попередній матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Тоттенхем" - 26.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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