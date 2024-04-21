Евертон - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Ноттінгем Форест 29.12.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 29.12.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 21.04.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 26.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Попередній матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Тоттенхем" - 26.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

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