Фулгем - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Фулгем - "Борнмут" 29.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Фулгем (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 29.12.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Фулгем (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Фулгем, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 10.02.2024 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Минулий поєдинок команди Фулгем був зіграний проти "Челсі" - 26.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 26.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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