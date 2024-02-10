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Фулгем - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 29 грудня 2024, 17:00 - Крейвен Коттедж
Головний суддя: Роберт Джонс
Фулгем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
36%
Нічия
32%
Борнмут
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and AFC Bournemouth is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 1 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 12-7 in favour of AFC Bournemouth.
  • During the last 11 meetings, Fulham FC have won 2 times, there have been 4 draws while AFC Bournemouth have won 5 times. The goal difference is 21-11 in favour of AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth's last away win against Fulham FC was in 2018.
  • Last season's matches: 3-1 (Fulham FC at home) and 3-0 (AFC Bournemouth at home).
  • Did you know that Fulham FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • Fulham FC haven't lost in their last 6 games.
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 6 games.
  • When playing at home, Fulham FC have not lost to AFC Bournemouth in their last 3 encounters.
  • Fulham FC haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Antonee Robinson has assisted the most goals for Fulham FC with 6. Marcus Tavernier is AFC Bournemouth's biggest assister (4).
  • Fulham FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Fulham FC have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Fulham FC wins 1st half in 36% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Fulham FC wins 36% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Fulham FC.
  • On their last meeting Fulham FC won by 2 goals.
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 58% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Fulham FC.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 1, AFC Bournemouth won 2, 2 draws.
  • Fulham FC scores 1.4 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.8 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and AFC Bournemouth is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and AFC Bournemouth is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Fulham FC scores 1.35 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • AFC Bournemouth have a winning streak of 3 matches away from home.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 10 in the table with 25 points. Now they are number 6 with 29 points.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that Fulham FC scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • A year ago, Fulham FC were number 13 in the table with 21 points. Now they are number 8 with 28 points.
Особисті зустрічі
Фулгем
2
Перемог
8
Ігор
3
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 17:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Борнмут
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Фулгем 0 - 0 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.12.2024 - 21:30 Фулгем 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.12.2024 - 22:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.12.2024 - 22:15 Борнмут 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
36%
Нічия
32%
Борнмут
32%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Роберт Джонс.
Інфо
Стартовий склад Фулгема: Лено — Бессі, Андерсен, Діоп — Робінсон (к), Перейра, Лукич, Кастань — Івобі, Хіменес, Вілсон. Головний тренер — Марку Сілва.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Кепа — Керкез, Хейсен, Забарний, Хілл — Кук (к), Крісті — Семеніо, Біллінг, Брукс — Еванілсон. Головний тренер — Андоні Іраола.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 19-го раунду АПЛ між Фулгемом і Борнмутом.
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Останні матчі
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Анонс матчу Фулгем - "Борнмут" 29.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Фулгем (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 29.12.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Фулгем (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Фулгем, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 10.02.2024 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - "Борнмут" можна подивитися 29.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Минулий поєдинок команди Фулгем був зіграний проти "Челсі" - 26.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 26.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Фулгем - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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