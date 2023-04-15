Лестер Сіті - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.
Дата проведення матчу: 29.12.2024
Час початку матчу: 16:30
Історія протистоянь між "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 15.04.2023 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Руд ван Нистелрой и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сіті" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска
Попередній матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 26.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Евертон - 26.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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