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Лестер Сіті - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 29 грудня 2024, 16:30 - Кинг Пауэр Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Лестер Сіті
Лестер
0 - 0
Оновити
19'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
30%
Нічия
30%
Манчестер Сіті
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leicester City and Manchester City when Leicester City is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Leicester City and Manchester City is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Leicester City playing at home, Leicester City have won 2 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 10 times. The goal difference is 25-14 in favour of Manchester City.
  • During the last 32 meetings, Leicester City have won 8 times, there have been 6 draws while Manchester City have won 18 times. The goal difference is 56-39 in favour of Manchester City.
  • Leicester City's last home win against Manchester City was in 2018.
  • Did you know that Leicester City scores 27% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City have lost 3 matches in a row.
  • Manchester City haven't won in their last 5 games.
  • Manchester City haven't won any of their last 8 away matches.
  • Leicester City haven't won any of their last 4 games against Manchester City.
  • Leicester City haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Jamie Vardy is Leicester City's top scorer with 6 goals. Erling Haaland has scored 13 times for Manchester City.
  • Wilfred Ndidi has assisted the most goals for Leicester City with 4. Bernardo Silva is Manchester City's biggest assister (4).
  • Leicester City have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • Leicester City wins 1st half in 35% of their matches, Manchester City in 49% of their matches.
  • Leicester City wins 35% of halftimes, Manchester City wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Leicester City leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Leicester City is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leicester City won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Leicester City scores 1 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.2 goals against Leicester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leicester City and Manchester City is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leicester City and Manchester City is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Leicester City scores 1.83 goals when playing at home and Manchester City scores 2.22 goals when playing away (on average).
  • Boubakary Soumare has more yellow cards (6) than any other player at Leicester City. Bernardo Silva has collected 4 for Manchester City.
  • Leicester City has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Leicester City.
  • Leicester City's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Leicester City have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Leicester City have lost 3 matches in a row.
  • Leicester City haven't won in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Лестер Сіті
5
Перемог
21
Ігор
13
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 22:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.12.2024 - 22:15 Лестер Сіті 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
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Новини команд
Лестер – Манчестер Сіті. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 29.12.2024 в 10:29 Лестер – Манчестер Сіті. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Гвардіола не перемагає вже 5 матчів поспіль
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29.12.2024 в 15:00 "Найбільше випробування, коли все йде погано". Гвардіола розповів про особливості тренерської роботи Трошки історії
А хоч лиси по зубах? Лестер – Манчестер Сіті. Анонс і прогноз матчу АПЛ на 29.12.2024 29.12.2024 в 13:04 А хоч лиси по зубах? Лестер – Манчестер Сіті. Анонс і прогноз матчу АПЛ на 29.12.2024 Востаннє команди перемагали однакову кількість турів тому
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
30%
Нічия
30%
Манчестер Сіті
40%
Склади команд
41
Stolarczyk, Jakub
16
Kristiansen, Victor
23
Яннік Вестерґор
4
Coady, Conor
2
Justin, James
24
Бубакарі Сумаре
8
Winks, Harry
10
Mavididi, Stephy
11
El Khannouss, Bilal
40
Facundo, Buonanotte
9
Джеймі Варді
18
Ortega, Stefan
82
Lewis, Rico
25
Мануель Аканджі
6
Натан Аке
24
Gvardiol, Josko
8
Матео Ковачіч
26
Savinho
17
De Bruyne, Kevin
20
Silva, Bernardo
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 9
    Джеймі Варді
    Форвард
  • 10
    Mavididi, Stephy
    Форвард
  • 11
    El Khannouss, Bilal
    Півзахисник
  • 40
    Facundo, Buonanotte
    Півзахисник
  • 24
    Бубакарі Сумаре
    Півзахисник
  • 8
    Winks, Harry
    Півзахисник
  • 16
    Kristiansen, Victor
    Захисник
  • 23
    Яннік Вестерґор
    Захисник
  • 4
    Coady, Conor
    Захисник
  • 2
    Justin, James
    Захисник
  • 41
    Stolarczyk, Jakub
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Savinho
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Руд ван Нистелрой
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
1
Удари повз
1
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
1
Штрафні
3
2
Офсайди
1
Сейви
1
1
Фоли
25%
Володіння м'ячем
75%
LIVE
Трансляція матчу "Лестер Сіті" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
16'
Офсайд
Знову Варді заліз офсайд. Другий його офсайд у матчі. Ну, це його традиційна гра
14'
А Гвардіола сьогодні проводить 500-й поєдинок на чолі Сіті в офіційних матчах. Такий ось ювілей
12'
Хороший штрафний для Манчестера. Метрів 28 до воріт, прямо по центу, але де Брюйне дав у стінку
11'
Офсайд
Ох як! Варді вивели один на один! І його збив Ортега! Це був би пенальті, якби Варді не був би в офсайді...
9'
Атака Лестера, Джастін намагався увійти в штрафну, але Гвардіол - стіна! Просто плече в плече викинув суперника за межі боротьби за м'яч
8'
Небезпечний момент
А ось і перший момент! Після прострілу з флангу Голанд з 10 метрів пробивав низом, але Столарчик у хокейному стилі, ногою, зміг відбити м'яч!
5'
Непогана атака Лестера - Мавідіді пройшов флангом, змістився, пробив, щоправда, повз пішло...
3'
Сіті досить очікувано з перших хвилин забрав м'яч, забрав територію
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Ортега, Льюїс, Аканджі, Аке, Гвардіол, Ковачич, Сілва, Де Брейне, Савіо, Фоден, Голанд
Інфо
Стартовий склад Лестера: Столарчик, Джастін, Вестергор, Крістіансен, Коуді, Вінкс, Сумаре, Ель-Ханнус, Буонанотте, Мавідіді, Варді
Манчестер Сіті продовжує перебувати у глибокій кризі. У команди Пепа Гвардіоли 7-е місце в таблиці, 28 очок і лише 1 перемога в останніх 13 матчах у всіх турнірах
Лестер знаходиться на 18-му місці у таблиці, маючи в активі 14 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 16:30, судити гру буде Майкл Олівер
Всім добрий вечір! UA-футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 19-го туру АПЛ, в якому Лестер прийме Манчестер Сіті
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 1 Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Чарльтон Атлетік Чарльтон Атлетік 2 Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 1 Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Норвіч Сіті Норвіч Сіті 1 Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Престон Норт Енд Престон Норт Енд 3 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1

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Анонс матчу "Лестер Сіті" - "Манчестер Сіті" 29.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 29.12.2024
Час початку матчу: 16:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 15.04.2023 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руд ван Нистелрой и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лестер Сіті" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 29.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лестер Сіті" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сіті" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска

Попередній матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 26.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Евертон - 26.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Лестер Сіті" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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