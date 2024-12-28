Вест Хем Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Наразі Вест Гем займає тринадцяту сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 23 очки за шість перемог та п'ять нічиїх. Відставання від лідера складає дев'ятнадцять балів, а від зони єврокубків - сім. Ліверпуль продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю з 42 очками за тринадцять перемог та три нічиї, а відрив від найближчого переслідувача - Ноттінгем Форест складає п'ять очок, маючи дві гри в запасі, з урахуванням сьогоднішньої