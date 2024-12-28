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Вест Хем Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 29 грудня 2024, 19:15 - Стадион Лондон . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Вест Хем Юнайтед
Лондон
0 - 1
Оновити
38'
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
28%
Нічия
28%
Ліверпуль
44%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Liverpool FC when West Ham United is playing at home is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between West Ham United and Liverpool FC is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 9 times, there have been 6 draws while Liverpool FC have won 14 times. The goal difference is 49-38 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 61 meetings, West Ham United have won 10 times, there have been 14 draws while Liverpool FC have won 37 times. The goal difference is 121-58 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 2-2 (West Ham United at home) and 3-1 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that West Ham United scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Liverpool FC scores 20% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC haven't lost in their last 22 games.
  • Liverpool FC have lost none of their last 15 away matches.
  • West Ham United haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 6-2-0.
  • Jarrod Bowen has assisted the most goals for West Ham United with 5. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (11).
  • A year ago, West Ham United were number 6 in the table with 30 points. Now they are number 13 with 23 points.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • West Ham United have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • West Ham United wins 1st half in 20% of their matches, Liverpool FC in 50% of their matches.
  • West Ham United wins 20% of halftimes, Liverpool FC wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 4 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than West Ham United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings West Ham United won 0, Liverpool FC won 4, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • West Ham United scores 1.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 3.4 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Liverpool FC is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Liverpool FC is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • West Ham United scores 1.52 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.34 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • West Ham United haven't lost in their last 4 games.
  • Jarrod Bowen is West Ham United's top scorer with 5 goals. Mohamed Salah has scored 16 times for Liverpool FC.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
5
Перемог
27
Ігор
18
Перемог
Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
20.12.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.12.2024 - 22:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.12.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.12.2024 - 22:15 Лестер Сіті 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 22:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 6 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 19:45 Жирона 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
28%
Нічия
28%
Ліверпуль
44%
Склади команд
23
Альфонс Ареола
33
Эмерсон
26
Kilman, Max
15
Константінос Мавропанос
29
Wan-Bissaka, Aaron
5
Coufal, Vladimir
14
Kudus, Mohammed
4
Soler, Carlos
19
Едсон Альварес
10
Paqueta, Lucas
20
Bowen, Jarrod
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
2
Gomez, Joe
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
38
Gravenberch, Ryan
10
Mac Allister, Alexis
11
Мохамед Салах
17
Jones, Curtis
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 4
    Soler, Carlos
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 26
    Kilman, Max
  • 15
    Константінос Мавропанос
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
  • 7
    Diaz, Luis
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Хулен Лопетеги
  • Slot, Arne
Статистика матчу
3
Штрафні
5
4
Фоли
3
1
Удари повз
3
1
Офсайди
Удари в отвір
5
1
Кутові
4
4
Сейви
40%
Володіння м'ячем
60%
LIVE
Трансляція матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
36'
Невеличка пауза у грі. Гомес присів на газон та попросив лікарів вийти на поле
35'
Небезпечний момент
Кудус виконав закидання з правого флангу і Кудус зумів в падінні пробити головою, але повз ворота
34'
Небезпечний момент
Джонс пробив з-за меж штрафного, проте відправив м'яч прямо у руки Ареола
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Діас відкриває рахунок! Луїс отримав м'яч за межами штрафного, прорвався ближче до воріт та віддав передачу поміж захисниками на Джонса, проте суперники зуміли перехопити передачу і після серії рикошетів Діас підхопив м'яч і пробив з району одинадцятиметрової позначки поклавши м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 на користь Ліверпуля
28'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали Молотобійці і після навісу Аліссон вибив м'яч кулаком
26'
Інфо
Мерсисайдці вже шість разів пробили по воротах суперника тричі влучивши в площину воріт. В той же час в господарів жодного удару в напрямку воріт
23'
Кутовий
Корнер виконали гості і після навісу на ближню стійку Діас зумів виграти верхову боротьбу та пробити, але відправив м'яч вище воріт
23'
Небезпечний момент
Діас пробив з меж штрафного, проте Ареола встиг зреагувати і перевів м'яч на кутовий
20'
Свою атаку спробували створити господарі, але при спробі вривання з лівого флангу і передачі на Пакета Александр-Арнольд вибив м'яч
18'
Небезпечний момент
Гості продовжили контролювати м'яч і Гакпо отримав м'яч та пробив з лінії штрафного, але повз ворота
17'
Кутовий
Черговий кутовий виконали Мерсисайдці і після навісу суперники вибили м'яч
15'
Небезпечний момент
Салах віддав чудову передачу на Джонса у штрафному і той зумів пробити, але знову Ареола зумів врятувати свою команду
12'
Салах виконав закидання з правого флангу, проте Ареола зумів дотягнутися до м'яча і змінити траєкторію його польоту, не давши пробити
10'
Кутовий
Ще один кутовий виконали гості і знову виграли боротьбу і зуміли пробити, але знову невдало і м'яч полетів за межі поля
8'
Небезпечний момент
Високий пресинг Ліверпуля дав результати і після перехоплення м'яча на половині поля суперника однією передачею м'яч опинився в Салаха у штрафному, той виконав закидання на протилежну стійку, де очікував Гакпо, проте трішки не дотягнувся до м'яча і не зміг переправити його у порожні ворота
8'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі виконали Мерсисайдці і після навісу зуміли пробити, але невдало
6'
Небезпечний момент
Швидка відповідь від гостей і Гакпо виконав неймовірну передачу на Салаха, той опинився сам перед голкіпером, проте не зумів переграти Ареола та пробив прямо у нього
6'
Небезпечний момент
Чудовий момент в Молотобійців, адже Боуен прорвався лівим флангом та виконав простріл, а на дальній стійці Пакета пробивав у підкаті, але відправив повз ворота
2'
Офсайд
Перша спроба атаки лондонців закінчилася положенням поза грою в Кудуса
1'
Свисток
Ентоні Тейлор дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Ентоні Тейлор
Головний тренер Ліверпуля: Арне Слот
На лаві запасних: Деннс, Діогу Жота, Елліотт, Ендо, Кванса, Келлехер, Макконнелл, Нуньєс, Цімікас
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-2-3-1): Аліссон - Роберстон, Ван Дейк, Гомес, Александр-Арнольд - Макаллістер, Гравенберх - Гакпо, Джонс, Салах - Діас
Головний тренер Вест Гему: Хулен Лопетегі
На лаві запасних: Крессвелл, Луїс Гільєрме, Саммервілл, Скарлс, Тодібо, Фодерінгем, Фюллькруг, Інгс, Ірвінг
Інфо
Стартовий склад Вест Гему (5-4-1): Ареола - Емерсон, Кілман, Мавропанос, Ван-Біссака, Цоуфал - Кудус, Солер, Альварес, Пакета - Боуен
Наразі Вест Гем займає тринадцяту сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 23 очки за шість перемог та п'ять нічиїх. Відставання від лідера складає дев'ятнадцять балів, а від зони єврокубків - сім. Ліверпуль продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю з 42 очками за тринадцять перемог та три нічиї, а відрив від найближчого переслідувача - Ноттінгем Форест складає п'ять очок, маючи дві гри в запасі, з урахуванням сьогоднішньої
Матч пройде у Лондоні на Олімпійському стадіоні та розпочнеться о 19:15 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу дев'ятнадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Вест Гем прийме у гостях Ліверпуль
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль" 29.12.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 29.12.2024
Час початку матчу: 19:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 25.09.2024 закінчилось з такими результатами: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль" можна подивитися 29.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Попередній поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Саутгемптон" - 26.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 26.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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