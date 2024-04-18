Мілан - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Мілан" - Рома 29.12.2024, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Мілан" (Милан) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 29.12.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Мілан" (Милан) та командою Рома (Рим):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Мілан" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Мілан" у попередньому футбольному матчі 18.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)

Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Попередній матч команди "Мілан" був зіграний проти Еллас Верона - 20.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти - 22.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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