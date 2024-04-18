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Мілан - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 29 грудня 2024, 21:45 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Микаэль Фаббри
Мілан
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Рома
Рим
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
38%
Нічия
15%
Рома
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and AS Roma when AC Milan is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AC Milan and AS Roma is 2-1. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 16 times, there have been 11 draws while AS Roma have won 8 times. The goal difference is 54-45 in favour of AC Milan.
  • During the last 71 meetings, AC Milan have won 27 times, there have been 22 draws while AS Roma have won 22 times. The goal difference is 96-96 in favour of AC Milan.
  • Last season AC Milan won both games against AS Roma (3-1 at home and 2-1 away).
  • In Serie A, AS Roma have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that AC Milan scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AS Roma scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • AC Milan haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • AS Roma haven't won any of their last 12 away matches.
  • AC Milan haven't won any of their last 3 games against AS Roma.
  • AC Milan haven't scored in 3 of their 8 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 4 of their 8 away matches in Serie A this season.
  • AC Milan's home record this season: 4-3-1.
  • AS Roma's away record this season: 0-4-4.
  • Christian Pulisic is AC Milan's top scorer with 5 goals. Artem Dovbyk has scored 5 times for AS Roma.
  • A year ago, AS Roma were number 6 in the table with 28 points. Now they are number 10 with 19 points.
  • AC Milan wins 1st half in 43% of their matches, AS Roma in 33% of their matches.
  • AC Milan wins 43% of halftimes, AS Roma wins 33%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 3 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Serie A, AC Milan has better performance than AS Roma.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • In the last 5 meetings AC Milan won 2, AS Roma won 3, 0 draws.
  • AC Milan have lost just 0 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 0 of their last 5 Serie A games against AC Milan.
  • AC Milan scores 1.6 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 2 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and AS Roma is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and AS Roma is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AC Milan scores 2.21 goals when playing at home and AS Roma scores 1.23 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Мілан
8
Перемог
27
Ігор
9
Перемог
Рома
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Мілан
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Мілан 0 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
14.01.2024 - 21:45 Мілан 3 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.09.2023 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.12.2024 - 21:45 Еллас Верона 0 - 1 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.12.2024 - 21:45 Мілан 0 - 0 Завершено Дженоа Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Мілан 2 - 1 Завершено Црвена Звезда В
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.12.2024 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершено Мілан П
Кубок Італії 2024/2025
03.12.2024 - 22:00 Мілан 6 - 1 Завершено Сассуоло В
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.12.2024 - 13:30 Рома 5 - 0 Завершено Parma В
Кубок Італії 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 Рома 4 - 1 Завершено Сампдорія В
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.12.2024 - 19:00 Комо 2 - 0 Завершено Рома П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Рома 3 - 0 Завершено Брага В
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.12.2024 - 21:45 Рома 4 - 1 Завершено Лечче В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
38%
Нічия
15%
Рома
46%
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - Рома
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Трансляція
Запасні: Де Марці, Марін, Пеллегріні, Абдулхамід, Шомуродов, Суле, Челік, Ермосо, Даль, Ле Фе, Бальданці, Залевські, Сангаре, Ель Шаараві.
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Пізіллі, Анхеліньйо — Дібала, Довбик.
Запасні: Спортьєлло, Торріані, Калабрія, Беннасер, Дзеролі, Томорі, Лібералі, Павлович, Бартезагі, Камарда, Абрагам.
Мілан: Меньян — Роял, Тіав, Габбія, Ернандес — Терраччано, Фофана — Чуквезе, Рейндерс, Хіменес — Мората.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Рома йде одинадцятою з 5 перемогами, 4 нічиїми та 8 поразками — 19 очок.
Інфо
Мілан іде восьмим із 7 перемогами, 5 нічиїми та 4 поразками — 26 очок.
Мікаель Фаббрі (Фаенца, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Сан Сіро (Мілан, Італія) зіграють Мілан та римська Рома.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Мілан" - Рома 29.12.2024, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Мілан" (Милан) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 29.12.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Мілан" (Милан) та командою Рома (Рим):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Мілан" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Мілан" у попередньому футбольному матчі 18.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Попередній матч команди "Мілан" був зіграний проти Еллас Верона - 20.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти - 22.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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