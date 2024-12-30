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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 грудня 2024, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Саймон Хупер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Ньюкасл
33%
Цікаві факти
  • During the last 31 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 20 times, there have been 9 draws while Newcastle United have won 2 times. The goal difference is 68-27 in favour of Manchester United.
  • During the last 62 meetings, Manchester United have won 36 times, there have been 16 draws while Newcastle United have won 10 times. The goal difference is 124-65 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 3-2 (Manchester United at home) and 1-0 (Newcastle United at home).
  • Did you know that Manchester United scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Newcastle United scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • Newcastle United have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, Manchester United were number 8 in the table with 28 points. Now they are number 14 with 22 points.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 36% of their matches, Newcastle United in 46% of their matches.
  • Manchester United wins 36% of halftimes, Newcastle United wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Manchester United.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Newcastle United won 3, 0 draws.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Manchester United scores 1 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.6 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Newcastle United is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Newcastle United is 1.
  • Manchester United scores 2.15 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.76 goals when playing away (on average).
  • Newcastle United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester United scores 5% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Manchester United have lost 3 matches in a row.
  • Manchester United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
14
Перемог
27
Ігор
7
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.05.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.04.2023 - 18:30 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут П
Кубок англійської ліги 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Тоттенхем 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Вікторія 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Ипсвич Таун 0 - 4 Завершено Ньюкасл В
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:45 Ньюкасл 3 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 2 Завершено Ньюкасл П
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Новини команд
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Ньюкасл
33%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл"
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Setanta Sports +
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Інфо
Арбітр матчу: Саймон Гупер
Головний тренер Ньюкасл Юнайтед: Едді Хоу
На лаві запасних: Альмірон, Барнс, Влаходімос, Віллок, Келлі, Лонгстофф, Лівраменто, Майлі, Осула
Інфо
Стартовий склад Ньюкасл Юнайтед (4-3-3): Дубравка - Голл, Берн, Шер, Тріпп'єр - Жоелінтон, Тоналі, Гімараес - Гордон, Ісак, Мерфі
Головний тренер Манчестер Юнайтед: Рубен Аморім
На лаві запасних: Антоні, Баїндір, Гарначо, Йоро, Кольєр, Куконкі, Маласія, Мейну, Рашфорд
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (3-4-2-1): Онана - Мартінес, Магвайр, Де Лігт - Дало, Каземіро, Еріксен, Мазраві - Зіркзе, Діалло - Гейлунн
Напередодні поєдинку Манчестер Юнайтед має в своєму активі 22 очки за шість перемог та чотири нічиї. Наразі Червоні дияволи займають чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці. Ньюкасл йде сьомим з восьма перемогами і пʼятьма нічиїми, маючи на своєму рахунку 29 балів
Матч пройде у Манчестері на Олд Троффорд та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу девʼятнадцятого туру Англійської Премʼєр-ліги, в якому Манчестер Юнайтед прийме у гостях Ньюкасл Юнайтед
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 30.12.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 30.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 15.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" можна подивитися 30.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 26.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Астон Вілла" - 26.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

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