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Ипсвич Таун - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 грудня 2024, 21:45 - Портмэн Роад Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Ипсвич Таун
0 - 0
Оновити
9'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
32%
Нічия
25%
Челсі
43%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, Ipswich Town have won 1 times, there have been 4 draws while Chelsea FC have won 5 times. The goal difference is 23-9 in favour of Chelsea FC.
  • Ipswich Town's last home win against Chelsea FC was in 1993.
  • Did you know that Ipswich Town scores 31% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Chelsea FC scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Ipswich Town have a losing streak of 3 matches at home.
  • Ipswich Town have played 9 home matches in a row without winning.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 12 games.
  • Chelsea FC have lost none of their last 7 away matches.
  • When playing at home, Ipswich Town have not lost to Chelsea FC in their last 4 encounters.
  • Ipswich Town haven't scored in 4 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Ipswich Town's home record this season: 0-4-5.
  • Chelsea FC's away record this season: 6-2-1.
  • Liam Delap is Ipswich Town's top scorer with 6 goals. Cole Palmer has scored 12 times for Chelsea FC.
  • A year ago, Chelsea FC were number 11 in the table with 22 points. Now they are number 3 with 35 points.
  • Ipswich Town have conceded a goal in each of their last 14 matches.
  • Ipswich Town wins 1st half in 30% of their matches, Chelsea FC in 47% of their matches.
  • Ipswich Town wins 30% of halftimes, Chelsea FC wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 7 goals.
  • When Ipswich Town leads 1-0 at home, they win in 55% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Ipswich Town is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Ipswich Town.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Ipswich Town's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Ipswich Town (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Ipswich Town won 0, Chelsea FC won 4, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Ipswich Town.
  • Ipswich Town have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Ipswich Town scores 0.6 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 3.2 goals against Ipswich Town (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ipswich Town and Chelsea FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ipswich Town and Chelsea FC is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Ipswich Town scores 1.59 goals when playing at home and Chelsea FC scores 2 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Ipswich Town has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Did you know that Ipswich Town scores 31% of their goals between the minutes 0-15?
Прогноз на матч
Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.12.2024 - 22:15 Арсенал 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун П
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Ипсвич Таун 0 - 4 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.12.2024 - 21:30 Ипсвич Таун 0 - 1 Завершено Крістал Пелес П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Челсі Н
Ліга конференцій 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Челсі 5 - 1 Завершено Шемрок Роверс В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 21:00 Челсі 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Ліга конференцій 2024/2025
12.12.2024 - 17:30 Астана 1 - 3 Завершено Челсі В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
32%
Нічия
25%
Челсі
43%
Склади команд
28
Walton, Christian
3
Davis, Leif
6
Woolfenden, Luke
24
Greaves, Jacob
26
O'Shea, Dara
12
Cajuste, Jens-Lys
5
Morsy, Sam
33
Broadhead, Nathan
20
Hutchinson, Omari
7
Уес Бернс
19
Delap, Liam
12
Jorgensen, Filip
2
Disasi, Axel
4
Adarabioyo, Tosin
6
Colwill, Levi
3
Cucurella, Marc
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
11
Madueke, Noni
20
Palmer, Cole
14
Felix, Joao
18
Крістофер Нкунку
Стартовий склад
  • 19
    Delap, Liam
    Форвард
  • 33
    Broadhead, Nathan
    Форвард
  • 20
    Hutchinson, Omari
    Півзахисник
  • 7
    Уес Бернс
    Форвард
  • 12
    Cajuste, Jens-Lys
    Півзахисник
  • 5
    Morsy, Sam
    Півзахисник
  • 3
    Davis, Leif
    Захисник
  • 6
    Woolfenden, Luke
  • 24
    Greaves, Jacob
    Захисник
  • 26
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 28
    Walton, Christian
    Воротар
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 12
    Jorgensen, Filip
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • McKenna, Kieran
  • Maresca, Enzo
Статистика матчу
Блоковано ударів
1
Штрафні
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Ипсвич Таун - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
4'
Небезпечний момент
Броудхед міг забивати! Гатчінсон протягнув мʼяч флангом, звільнився від опіки та прострілив точно на партнера. 33 номер Іпсвіча в дотик пробив у напрямку лівого кута, але на шляху мʼяча до цілі знаходився Тосін.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Іпсвіча: Волтон — Девіс, Вулфенден, Грівз, ОʼШі — Каюсте, Морсі (к) — Броудхед, Гатчінсон, Бернс — Ділеп. Головний тренер — Кіран Маккенна.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Йоргенсен — Кукурелья, Колвілл, Тосін, Дісасі — Кайседо (к), Енцо (к) — Фелікс, Палмер, Мадуеке — Нкунку. Головний тренер — Енцо Мареска.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 18-го туру АПЛ Іпсвіч Таун – Челсі.
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Анонс матчу Ипсвич Таун - "Челсі" 30.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ипсвич Таун та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Портмэн Роад Стэдиум.

Дата проведення матчу: 30.12.2024
Час початку матчу: 21:45

Для здобуття перемоги тренери команд McKenna, Kieran и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ипсвич Таун - "Челсі" можна подивитися 30.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ипсвич Таун - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ипсвич Таун

Попередній поєдинок команди Ипсвич Таун був зіграний проти Арсенал - 27.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Фулгем - 26.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Слідкуйте за результатами матчу Ипсвич Таун - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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