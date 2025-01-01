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Брентфорд - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 січня 2025, 19:30 - Brentford Community Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Брентфорд
Брентфорд
1 - 0
Оновити
20'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
23%
Нічия
23%
Арсенал
55%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Brentford FC have won 1 times, there have been 1 draws while Arsenal FC have won 6 times. The goal difference is 13-6 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Brentford FC (2-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Brentford FC scores 25% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Brentford FC have lost 3 matches in a row.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 11 games.
  • Arsenal FC have lost none of their last 5 away matches.
  • Brentford FC haven't won any of their last 3 games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Brentford FC's home record this season: 7-1-1.
  • Bryan Mbeumo is Brentford FC's top scorer with 10 goals. Kai Havertz has scored 7 times for Arsenal FC.
  • Mikkel Damsgaard has assisted the most goals for Brentford FC with 4. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (10).
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 31% of their matches, Arsenal FC in 56% of their matches.
  • Brentford FC wins 31% of halftimes, Arsenal FC wins 56%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Brentford FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 0, Arsenal FC won 4, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Brentford FC scores 0.4 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.6 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Arsenal FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Arsenal FC is 1.
  • Brentford FC scores 2.14 goals when playing at home and Arsenal FC scores 2.16 goals when playing away (on average).
  • Brentford FC haven't won in their last 4 games.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
  • Brentford FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брентфорд
1
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.12.2024 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Брентфорд 0 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:45 Ньюкасл 3 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 21:00 Челсі 2 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 2 Завершено Ньюкасл В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.12.2024 - 22:15 Арсенал 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 5 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Евертон Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Монако В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
23%
Нічия
23%
Арсенал
55%
Склади команд
1
Flekken, Mark
23
Lewis-Potter, Keane
4
Van den Berg, Sepp
22
Collins, Nathan
30
Roerslev, Mads
24
Damsgaard, Mikkel
6
Norgaard, Christian
18
Yarmoliuk, Yehor
27
Janelt, Vitaly
11
Wissa, Yoane
19
Mbeumo, Bryan
22
Raya, David
12
Timber, Jurrien
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
33
Calafiori, Riccardo
8
Odegaard, Martin
5
Partey, Thomas
23
Мікель Меріно
53
Nwaneri, Ethan
9
Jesus, Gabriel
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Півзахисник
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 18
    Yarmoliuk, Yehor
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 23
    Lewis-Potter, Keane
    Форвард
  • 4
    Van den Berg, Sepp
    Захисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 30
    Roerslev, Mads
  • 1
    Flekken, Mark
  • 53
    Nwaneri, Ethan
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
18%
Володіння м'ячем
82%
Удари повз
2
Блоковано ударів
2
Кутові
1
ЖК
1
1
Удари в отвір
LIVE
Трансляція матчу Брентфорд - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
17'
Жовта картка
12'
Гоооол!!!
Відкриває рахунок Брентфорд! Дамсгор перехопив мʼяч у центрі поля, протягнув його і підключив Мбемо. Камерунець хитнув Калафіорі та завдав з-під нього удару в ближній кут. Рая не очікував такої слабкої гри від свого захисника, тому не встиг зреагувати.
4'
3'
Арсенал починає активно, Брентфорд великими силами захищається. Усім складом на своїй половині поля «бджоли».
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Пітер Бенкс.
Запасні: Вальдімарссон (в), Артур, Йогейн, Конак, Кім Джі Су, Магома, Мегома, Шаде, Єнсен.
Інфо
Стартовий склад Брентфорда: Флеккен — Льюїс-Поттер, ван ден Берг, Коллінз, Рерслев — Нергор (к) — Ярмолюк, Янельт — Дамсгор — Вісса, Мбемо. Головний тренер — Томас Франк.
Запасні: Нету (в), Жоржиньйо, Зінченко, Кабія, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Райс, Троссар.
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Рая — Калафіорі, Габріел, Саліба, Тімбер — Меріно, Партей, Едегор (к) — Мартінеллі, Жезус, Нванері. Головний тренер — Мікель Артета.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 19-го туру АПЛ Брентфорд – Арсенал.
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Анонс матчу Брентфорд - Арсенал 01.01.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 01.01.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 09.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - Арсенал можна подивитися 01.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Попередній поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 27.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти Ипсвич Таун - 27.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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