Брентфорд - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брентфорд - Арсенал 01.01.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 01.01.2025

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 09.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Попередній поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 27.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти Ипсвич Таун - 27.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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