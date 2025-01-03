Борнмут - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Борнмут" - Евертон 04.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 04.01.2025

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Борнмут" (Борнмут) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Фулгем - 29.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 29.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

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