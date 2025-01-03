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Борнмут - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 січня 2025, 17:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Джон Брукс
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Евертон
Ливерпуль
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
42%
Нічия
26%
Евертон
32%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 6 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 1 times. The goal difference is 20-11 in favour of AFC Bournemouth.
  • During the last 17 meetings, AFC Bournemouth have won 8 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 7 times. The goal difference is 31-30 in favour of AFC Bournemouth.
  • Everton FC's last away win against AFC Bournemouth was in 2016.
  • Last season's matches: 2-1 (AFC Bournemouth at home) and 3-0 (Everton FC at home).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 4% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Everton FC scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 7 games.
  • Everton FC haven't lost in their last 4 games.
  • Everton FC haven't won any of their last 5 away matches.
  • When playing at home, AFC Bournemouth have not lost to Everton FC in their last 7 encounters.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's away record this season: 1-4-4.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 10 in the table with 28 points. Now they are number 6 with 30 points.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 28% of their matches, Everton FC in 22% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 28% of halftimes, Everton FC wins 22%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 25% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Everton FC.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 3, Everton FC won 2, 0 draws.
  • AFC Bournemouth scores 1.6 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.4 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Everton FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Everton FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • AFC Bournemouth scores 1.57 goals when playing at home and Everton FC scores 0.82 goals when playing away (on average).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Everton FC haven't won in their last 4 games.
  • Ryan Christie has more yellow cards (6) than any other player at AFC Bournemouth. Ashley Young has collected 5 for Everton FC.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
8
Перемог
18
Ігор
7
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Евертон 2 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Евертон 1 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.12.2024 - 22:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Евертон 4 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
42%
Нічия
26%
Евертон
32%
Трансляція
Інфо
І Миколенко та Забарний вийдуть у стартових складах своїх команд
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд, Янг, Тарковський, Брентуейт, Міколенко, Ліндстрем, Гейє, Мангала, Дукуре, Броя, Ндіайє
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Траверс, Забарний, Хейсен, Керкез, Хілл, Кук, Крісті, Семеньо, Клюйверт, Уаттара, Еванілсон
Евертон на 16-му місці з 17-ма очками
Борнмут йде на 7 місці в таблиці, маючи в активі 30 очок. При цьому команда не програє в АПЛ вже 7 матчів поспіль
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судити гру буде Джон Брукс
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 20-го туру АПЛ, в якому Борнмут Іллі Забарного прийме Еверртон Віталія Миколенка
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Бертон Альбіон Бертон Альбіон 0 Нортгемптон Таун Нортгемптон Таун 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед 0 Бристоль Роверс Бристоль Роверс 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Суонсі Суонсі 1 Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Сток Сіті Сток Сіті 0 Плімут Аргайл Плімут Аргайл 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Блекберн Роверс Блекберн Роверс 0 Бернлі Бернлі 1

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Анонс матчу "Борнмут" - Евертон 04.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 04.01.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Борнмут" (Борнмут) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Евертон можна подивитися 04.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Фулгем - 29.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 29.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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