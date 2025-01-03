Крістал Пелес - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Крістал Пелес" - "Челсі" 04.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 04.01.2025

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)

Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Оливер Гласнер



Попередній поєдинок команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Саутгемптон" - 29.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Ипсвич Таун - 30.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ипсвич Таун.

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