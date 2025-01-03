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Крістал Пелес - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 січня 2025, 17:00 - Селхерст Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тим Робинсон
Крістал Пелес
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
33%
Нічия
33%
Челсі
33%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
4
Перемог
25
Ігор
19
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Челсі 1 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.02.2024 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 21:30 Челсі 2 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 1 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 5 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 3 Завершено Крістал Пелес В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 21:45 Ипсвич Таун 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Челсі Н
Ліга конференцій 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Челсі 5 - 1 Завершено Шемрок Роверс В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 21:00 Челсі 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Показати більше
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
33%
Нічия
33%
Челсі
33%
LIVE
Трансляція матчу "Крістал Пелес" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Челсі" (стартовий склад): Санчес - Ачімпонг, Густо, Джексон, Кайседо, Колвілл, Кукурелья, Нету, Палмер, Санчо, Фернандес
Інфо
"Крістал Пелес" (стартовий склад): Гендерсон - Геї, Дукуре, Езе, Лакруа, Лерма, Матета, Муньйос, Мітчелл, Сарр, Річардс
У матчі першого кола між цими суперниками, який відбувся ще на початку сезону, "сині" не змогли обіграти "орлів" у себе вдома" і все завершилось внічию 1:1.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 20-го туру АПЛ, в якому зустрінуться "Крістал Пелас" та "Челсі". Протистояння розпочнеться о 17:00.
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Бертон Альбіон Бертон Альбіон 0 Нортгемптон Таун Нортгемптон Таун 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед 0 Бристоль Роверс Бристоль Роверс 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Суонсі Суонсі 1 Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Сток Сіті Сток Сіті 0 Плімут Аргайл Плімут Аргайл 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Блекберн Роверс Блекберн Роверс 0 Бернлі Бернлі 1

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Анонс матчу "Крістал Пелес" - "Челсі" 04.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 04.01.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Челсі" можна подивитися 04.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Попередній поєдинок команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Саутгемптон" - 29.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Ипсвич Таун - 30.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ипсвич Таун.

Слідкуйте за результатами матчу "Крістал Пелес" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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