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Манчестер Сіті - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 січня 2025, 17:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Вест Хем Юнайтед
Лондон
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
35%
Нічия
30%
Вест Хем Юнайтед
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and West Ham United when Manchester City is playing at home is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 21 times, there have been 2 draws while West Ham United have won 3 times. The goal difference is 52-16 in favour of Manchester City.
  • During the last 56 meetings, Manchester City have won 36 times, there have been 10 draws while West Ham United have won 10 times. The goal difference is 112-46 in favour of Manchester City.
  • West Ham United's last away win against Manchester City was in 2015.
  • Last season Manchester City won both games against West Ham United (3-1 at home and 3-1 away).
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that West Ham United scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester City haven't won in their last 5 games.
  • West Ham United haven't lost in their last 4 games.
  • West Ham United haven't won any of their last 5 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to West Ham United in their last 8 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 14 goals. Jarrod Bowen has scored 5 times for West Ham United.
  • Bernardo Silva has assisted the most goals for Manchester City with 4. Jarrod Bowen is West Ham United's biggest assister (5).
  • A year ago, West Ham United were number 6 in the table with 33 points. Now they are number 13 with 23 points.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • West Ham United have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 49% of their matches, West Ham United in 20% of their matches.
  • Manchester City wins 49% of halftimes, West Ham United wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, West Ham United has better performance than Manchester City.
  • West Ham United's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, West Ham United won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.8 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 0.6 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and West Ham United is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and West Ham United is 1.6.
  • Manchester City scores 2.27 goals when playing at home and West Ham United scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • A year ago, Manchester City were number 2 in the table with 40 points. Now they are number 6 with 31 points.
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
21
Перемог
28
Ігор
2
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 16:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 19:15 Вест Хем Юнайтед 0 - 5 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.12.2024 - 22:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.12.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
35%
Нічия
30%
Вест Хем Юнайтед
35%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед"
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Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
Арбітр — Майкл Солсбері.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Ортега — Гвардіол, Аке, Аканджі, Льюїс — Ковачич — Савіньйо, Сілва, де Брейне (к), Фоден — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Інфо
Стартовий склад Вест Гема: Ареоля — Ван-Біссака, Кілман, Тодібо, Цоуфал — Соучек (к), Альварес — Саммервілль, Пакета, Кудус — Фюллькруг. Головний тренер — Хулен Лопетегі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 20-го раунду АПЛ між Манчестер Сіті та Вест Гемом.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед" 04.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 04.01.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 04.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 29.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Минулий матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Ліверпуль" - 29.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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