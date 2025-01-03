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Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 січня 2025, 19:30 - Фолмер Amex Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
0 - 1
Оновити
26'
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
16' Nwaneri, Ethan
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
32%
Нічия
36%
Арсенал
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Arsenal FC is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 2 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 5 times. The goal difference is 17-11 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 18 meetings, Brighton & Hove Albion have won 6 times, there have been 4 draws while Arsenal FC have won 8 times. The goal difference is 28-23 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Brighton & Hove Albion (2-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 26% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Brighton & Hove Albion haven't won in their last 7 games.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 11 games.
  • Arsenal FC have lost none of their last 5 away matches.
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion's home record this season: 3-5-1.
  • Danny Welbeck is Brighton & Hove Albion's top scorer with 6 goals. Kai Havertz has scored 7 times for Arsenal FC.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 38% of their matches, Arsenal FC in 56% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 38% of halftimes, Arsenal FC wins 56%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 1, Arsenal FC won 3, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.2 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Arsenal FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Arsenal FC is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.52 goals when playing at home and Arsenal FC scores 2.16 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Joao Pedro has assisted the most goals for Brighton & Hove Albion with 5. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (10).
  • Brighton & Hove Albion's last home win against Arsenal FC was in 2020.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
6
Перемог
16
Ігор
6
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 14:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 21:45 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.12.2024 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 3 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.01.2025 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.12.2024 - 22:15 Арсенал 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 5 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Евертон Н
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Головні події
16'
Nwaneri, Ethan ГООЛ!
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
32%
Нічия
36%
Арсенал
32%
Склади команд
1
Verbruggen, Bart
30
Estupinan, Pervis
3
Igor
29
Van Hecke, Jan Paul
34
Veltman, Joel
26
Ayari, Yasin
20
Baleba, Carlos
11
Adingra, Simon
33
O'Riley, Matt
8
Gruda, Brajan
9
Pedro, Joao
22
Raya, David
5
Partey, Thomas
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
33
Calafiori, Riccardo
41
Rice, Declan
20
Жоржиньйо
23
Мікель Меріно
53
Nwaneri, Ethan
9
Jesus, Gabriel
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 9
    Pedro, Joao
    Півзахисник
  • 11
    Adingra, Simon
    Форвард
  • 33
    O'Riley, Matt
    Півзахисник
  • 8
    Gruda, Brajan
    Форвард
  • 26
    Ayari, Yasin
    Півзахисник
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 3
    Igor
    Півзахисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 53
    Nwaneri, Ethan
    Форвард
    16
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Фабиан Хурзелер
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
2
Штрафні
1
1
Фоли
1
40%
Володіння м'ячем
60%
1
Блоковано ударів
1
1
Кутові
Офсайди
1
Удари в отвір
1
LIVE
Трансляція матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
21'
Чергова спроба атаки Брайтона завершилася навісом Адінгра з лівого флангу після чого Груда зумів головою чи то пробити, чи то скинути, а після Рая забирав м'яч в руки і О'Райлі влетів в нього, і арбітр зафіксував порушення правил в атаці
19'
Кутовий
Ще один корнер виконали господарі і після навісу на ближню стійку та боротьби м'яч вибили, після продовження атаки Жоржинью помилився при спробі вибити м'яч подарувавши його Адінгра, але той не скористався можливістю і під час удару послизнувся відкотивши м'яч у руки Рая
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Нванері відкриває рахунок! Практично в центрі поля на правому фланзі Ітан отримав м'яч від Меріно, прорвався ближче до воріт, увійшов у штрафний і пробив у дальній кут під опорну ногу Вербруггена поклавши м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 на користь Арсеналу
12'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після навісу суперники зуміли першими зіграти на м'ячі і вибити його подалі від воріт
10'
Жоржинью віддав чудову передачу за спини суперникам на Габріела Жезуса, той увірвався у штрафний і пробив у ближній кут, але Вербругген зумів парирувати удар і відбити м'яч
7'
Ініціатива залишається на боці лондонців, але поки без загострень
4'
Перші хвилини Каноніри контролюють м'яч і намагаються наблизитися до воріт суперника
1'
Свисток
Ентоні Тейлор дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Ентоні Тейлор
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Батлер-Оєдеджі, Едегор, Зінченко, Кабія, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Мартінеллі, Нету, Тірні
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Калафіорі, Габріел, Саліба, Парті - Меріно, Жоржинью, Райс - Троссард, Габріел Жезус, Нванері
Головний тренер Брайтона: Фабіан Гюрцелер
На лаві запасних: Вебстер, Енкісо, Лемпті, Марч, Модер, Мінте, Мітома, Рюттер, Стіл
Інфо
Стартовий склад Брайтона (4-2-3-1): Вербругген - Еступіньян, Ігор, ван Геке, Велтман - Аярі, Балеба - Адінгра, О'Райлі, Груда - Жуан Педро
Напередодні матчу, з урахуванням результатів паралельних поєдинків, Брайтон очолює другу половину турнірної таблиці розташовуючись на одинадцятому місці з 27 очками, відстаючи від лідера на вісімнадцять балів, а від зони єврокубків на сім. Арсенал наразі другий, а відставання від Ліверпуля складає шість очок, при тому, що в лідера гра в запасі
Матч пройде у Брайтоні на Амекс Стедіум та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу двадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Брайтон прийме у гостях Арсенал
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал 04.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 04.01.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Фабиан Хурзелер и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал можна подивитися 04.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Астон Вілла" - 30.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Брентфорд - 01.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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