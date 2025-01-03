Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Матч між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.
Дата проведення матчу: 04.01.2025
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Арсенал (Лондон):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Фабиан Хурзелер и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби
Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Астон Вілла" - 30.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Брентфорд - 01.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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