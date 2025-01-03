Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу, з урахуванням результатів паралельних поєдинків, Брайтон очолює другу половину турнірної таблиці розташовуючись на одинадцятому місці з 27 очками, відстаючи від лідера на вісімнадцять балів, а від зони єврокубків на сім. Арсенал наразі другий, а відставання від Ліверпуля складає шість очок, при тому, що в лідера гра в запасі