  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ліверпуль - Манчестер Юнайтед Дивитися онлайн
У тренді

Ліверпуль - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 січня 2025, 18:30 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
37'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
23' Dalot, Diogo
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
46%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Manchester United when Liverpool FC is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Manchester United is 1-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 15 times, there have been 8 draws while Manchester United have won 11 times. The goal difference is 52-32 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 76 meetings, Liverpool FC have won 26 times, there have been 17 draws while Manchester United have won 33 times. The goal difference is 106-96 in favour of Liverpool FC.
  • Manchester United's last away win against Liverpool FC was in 2016.
  • Last season's matches: 0-0 (Liverpool FC at home) and 2-2 (Manchester United at home).
  • Did you know that Liverpool FC scores 20% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Manchester United scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 23 games.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Manchester United have lost 4 matches in a row.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Manchester United in their last 9 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 7-1-1.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 52% of their matches, Manchester United in 36% of their matches.
  • Liverpool FC wins 52% of halftimes, Manchester United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 3 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 54% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Manchester United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Manchester United won 1, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Manchester United is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Manchester United is 1.6.
  • Liverpool FC scores 2.48 goals when playing at home and Manchester United scores 1.61 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester United have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • A year ago, Manchester United were number 7 in the table with 31 points. Now they are number 14 with 22 points.
  • Manchester United have not managed to score in their last 3 matches.
Особисті зустрічі
Ліверпуль
10
Перемог
30
Ігор
11
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 18:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 19:15 Вест Хем Юнайтед 0 - 5 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 22:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 6 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут П
Кубок англійської ліги 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Тоттенхем 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Показати більше
Новини команд
Головні події
23'
Dalot, Diogo
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
46%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
25%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
10
Mac Allister, Alexis
38
Gravenberch, Ryan
18
Gakpo, Cody
17
Jones, Curtis
11
Мохамед Салах
7
Diaz, Luis
24
Андре Онана
4
De Ligt, Matthijs
5
Харрі Магуайр
6
Martinez, Lisandro
3
Mazraoui, Noussair
37
Mainoo, Kobbie
25
Ugarte, Manuel
20
Dalot, Diogo
16
Diallo, Amad
8
Fernandes, Bruno
9
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 17
    Jones, Curtis
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
    23
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
4
Штрафні
5
5
Фоли
3
53%
Володіння м'ячем
47%
2
Кутові
2
1
Удари в отвір
3
Удари повз
1
Блоковано ударів
2
Сейви
1
ЖК
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
35'
Пара навісів від Лівера з різних флангів... Спокійно відбилися гості
33'
Манчестер при володінні суперника грає дві, навіть три лінії оборони... Це те, що потрібно знати. І це поки що не зовсім погано для гостей
30'
Небезпечний момент
Ух! Момент для Ліверпуля! Гравенберх трохи простяг м'яч центром і дав метрів з 20-ти! Поруч із штангою!
28'
Цікаво, який варіант буде для нічиєї сьогодні? Для лідерського Ліверпуля та кризового МЮ? Кому буде краще?
25'
А півтайму часу вже минуло...
24'
Кутовий
Юнайтед подав кутовий... Невелика метушня, але відбилися господарі...
23'
Жовта картка
Дало в центрі поля прихопив руками Салаха – перша жовта у нас у матчі
21'
Офсайд
Магуайр вліз у офсайд після навісу зі штрафного з флангу.
20'
Небезпечний момент
Ух, МЮ відповів! Дало з флангу втік, вирізав чудовий навіс, але Мазрауї не пробив головою нормально!
17'
Небезпечний момент
МакАлістер повинен був забивати після навісу Салаха з флангу, але Онана тягне! Це сейв! І втрачений момент для Ліверпуля
15'
Небезпечний момент
А ось це момент! Гакпо врозріз вивели, Коді намагався проштовхнути з 5 метрів, але мимо!
13'
А ось і перший удар у матчі. Трент після прострілу з флангу від Салаха, але застряг м'яч.
12'
Бекер після невдалого пасу назад під пресингом був змушений ви зносити м'яч в аут...
11'
Інфо
55:45 володіння... І без ударів... Така статистика...
9'
Контроль за Ліверпулем, але МЮ не замикається...
7'
Тим не менш, Ліверпуль намагається контролювати м'яч
5'
Досить агресивно Манчестер почав. За бажанням точно...
3'
Повернувся Мейну в гру, яка продовжилася
2'
І відразу проблеми у Мейну в центрі поля... Лікарі на полі...
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана, де Лігт, Магуайр, Мартінес, Мазрауї, Дало, Угарте, Майну, Фернандеш, Діалло, Хойлунд
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Бекер, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Робертсон, Конате, Гравенберх, Мак Аллістер, Джонс, Салах, Гакпо, Діас
Інфо
Матч пройде за планом і розпочнеться у запланований час!
Інфо
Втім, як повідомляють місцеві ЗМІ, матч можуть перенести через снігопад. Оголошено жовтий рівень погодної небезпеки. Те саме було і перед мерсісайдським дербі.
Ліверпуль лідирує і є головним претендентом на титул. У червоних 45 очок після 18 турів
МЮ йде на 14-му місці у таблиці, маючи в активі 22 очки. Команда Аморіма програла всі 4 матчі поспіль у всіх турнірах
Інфо
Матч розпочнеться о 18:30, судити гру буде Майкл Олівер
Доброго вечора всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн центрального матчу 20-го туру АПЛ, в якому Ліверпуль на Енфілді прийме Манчестер Юнайтед
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Селтік Селтік 3 Сент-Миррен Сент-Миррен 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Данді Юнайтед Данді Юнайтед 0 Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 1 Завершено 16:30 - Сьогодні Motherwell Motherwell 2 Абердин Абердин 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Страсбур Страсбур 3 Осер Осер 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Ланс Ланс 0 Тулуза Тулуза 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" 05.01.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 05.01.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 05.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 29.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ньюкасл" - 30.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.