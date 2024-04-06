Рома - Лаціо онлайн трансляція матчу

Матч між командою Рома (Рим) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 05.01.2025
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою Лаціо (Рим):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Лаціо залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Лаціо у попередньому футбольному матчі 06.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Марко Барони розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти "Мілан" - 29.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Игор Тудор
Попередній поєдинок команди Лаціо був зіграний проти "Аталанта" - 28.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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