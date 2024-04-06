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Рома - Лаціо онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 05 січня 2025, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марко Гвида
Рома
Рим
2 - 0
Оновити
26'
Лаціо
Рим
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Хід матчу
10' Лоренцо Пеллегріні 18' Saelemaekers, Alexis
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Рома
44%
Нічия
28%
Лаціо
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and Lazio Rome is 2-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 18 times, there have been 11 draws while Lazio Rome have won 6 times. The goal difference is 52-31 in favour of AS Roma.
  • During the last 69 meetings, AS Roma have won 28 times, there have been 19 draws while Lazio Rome have won 22 times. The goal difference is 95-80 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 1-0 (AS Roma at home) and 0-0 (Lazio Rome at home).
  • Did you know that AS Roma scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Lazio Rome scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • AS Roma have won 4 home matches in a row.
  • Lazio Rome have a winning streak of 3 matches away from home.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 9 home matches in Serie A this season.
  • Lazio Rome haven't scored in 1 of their 9 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's home record this season: 5-0-4.
  • Lazio Rome's away record this season: 5-0-4.
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 5 goals. Taty Castellanos has scored 7 times for Lazio Rome.
  • Stephan El Shaarawy has assisted the most goals for AS Roma with 3. Nuno Tavares is Lazio Rome's biggest assister (8).
  • Niccolo Pisilli has more yellow cards (5) than any other player at AS Roma. Nicolo Rovella has collected 7 for Lazio Rome.
  • A year ago, Lazio Rome were number 9 in the table with 27 points. Now they are number 4 with 35 points.
  • AS Roma wins 1st half in 34% of their matches, Lazio Rome in 43% of their matches.
  • AS Roma wins 34% of halftimes, Lazio Rome wins 43%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 1 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Lazio Rome leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Serie A, Lazio Rome has better performance than AS Roma.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Lazio Rome's.
  • Lazio Rome have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 1, Lazio Rome won 3, 1 draws.
  • AS Roma scores 0.2 goals in a match against Lazio Rome and Lazio Rome scores 0.6 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Lazio Rome is 0.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Lazio Rome is 0.4.
  • AS Roma scores 1.9 goals when playing at home and Lazio Rome scores 1.53 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
Особисті зустрічі
Рома
11
Перемог
28
Ігор
10
Перемог
Лаціо
Чемпіонат Італії 2023/2024
06.04.2024 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершено Лаціо
Кубок Італії 2023/2024
10.01.2024 - 19:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Лаціо 0 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 19:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.12.2024 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.12.2024 - 13:30 Рома 5 - 0 Завершено Parma В
Кубок Італії 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 Рома 4 - 1 Завершено Сампдорія В
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.12.2024 - 19:00 Комо 2 - 0 Завершено Рома П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Рома 3 - 0 Завершено Брага В
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Останні матчі - Лаціо
Чемпіонат Італії 2024/2025
28.12.2024 - 21:45 Лаціо 1 - 1 Завершено Аталанта Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
21.12.2024 - 21:45 Лечче 1 - 2 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.12.2024 - 21:45 Лаціо 0 - 6 Завершено Інтер П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 22:00 Аякс 1 - 3 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
08.12.2024 - 21:45 Наполі 0 - 1 Завершено Лаціо В
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Головні події
ГООЛ! Saelemaekers, Alexis
18'
ГООЛ! Лоренцо Пеллегріні
10'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Рома
44%
Нічия
28%
Лаціо
28%
Склади команд
99
Svilar, Mile
5
N Dicka, Evan
15
Матс Хуммельс
23
Mancini, Gianluca
3
Angelino
17
Kone, Manu
16
Paredes, Leandro
56
Saelemaekers, Alexis
7
Лоренцо Пеллегріні
21
Пауло Дібала
11
Артем Довбик
94
Іван Проведель
77
Адам Марушич
34
Gila, Mario
13
Алессіо Романьйолі
30
Tavares, Nuno
8
Guendouzi, Matteo
6
Rovella, Nicolo
18
Isaksen, Gustav
7
Dele-Bashiru, Fisayo
10
Маттіа Дзакканьї
11
Castellanos, Taty
Стартовий склад
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
    10
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
    18
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 11
    Castellanos, Taty
    Форвард
  • 18
    Isaksen, Gustav
    Півзахисник
  • 7
    Dele-Bashiru, Fisayo
    Півзахисник
  • 10
    Маттіа Дзакканьї
    Півзахисник
  • 8
    Guendouzi, Matteo
  • 6
    Rovella, Nicolo
  • 77
    Адам Марушич
    Півзахисник
  • 34
    Gila, Mario
    Захисник
  • 13
    Алессіо Романьйолі
    Захисник
  • 30
    Tavares, Nuno
    Захисник
  • 94
    Іван Проведель
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Марко Барони
Статистика матчу
3
Штрафні
1
1
Фоли
3
3
Удари в отвір
1
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
3
2
Кутові
1
1
Сейви
1
56%
Володіння м'ячем
44%
LIVE
Трансляція матчу Рома - Лаціо
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
22'
Удар від Деле від входу до лівого флангу штрафного на кутовий перевів захисник.
20'
Рома наразі відійшла в позиційну оборону.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дібала продовжив передачу Довбика в центральній зоні передачею праворуч на Салемакерса до штрафного, а той пробив Проведеля з гострого кута з другої спроби.
18'
Свілар забрав до рук дальній удар із правого флангу від Ісаксена з-за меж штрафного.
17'
Контроль м'яча від Лаціо на чужій половині.
14'
Гуммельс пробив у зоні перед штрафним у захисника низом, після чого м'яч покотився на кутовий ліворуч.
13'
Номінальні господарі й надалі тримають м'яч на чужій половині.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Салемакерс із правого флангу зіграв до центрального входу штрафного на Пеллегріні, той зупинив, переклав під удар, після чого вкрутив у праву дев'ятку.
9'
Засильна подача з правого флангу від Салемакерса на дальню для Довбика.
7'
Утримання м'яча від Лаціо на чужій половині.
5'
Ісаксен на вході до правого флангу штрафного пробив над воротами з передачі Марушича.
3'
Небезпечний момент
Проведель перевів на кутовий удар у ближній із лівого флангу штрафного від Коне, на якого пішов відскок від прострілу Анхеліньйо.
1'
Контроль м'яча від Лаціо на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Мандас, Фурланетто, Жиго, Башич, Хісай, Кастровіллі, Лука Пеллегріні, Лаццарі, Нослін, Чауна, Діа.
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла, Деле-Баширу — Ісаксен, Кастельянос, Дзакканьї.
Запасні: Де Марці, Марін, Сангаре, Абдулхамід, Залевські, Ель Шаараві, Пізіллі, Суле, Бальданці, Шомуродов.
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Лоренцо Пеллегріні, Анхеліньйо — Дібала, Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Лаціо йде четвертим із 11 перемогами, 2 нічиїми та 5 поразками — 35 очок.
Інфо
Рома йде десятою з 5 перемогами, 5 нічиїми та 8 поразками — 20 очок.
Лука Пайретто (Турин, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 19-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римські Рома та Лаціо.
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Анонс матчу Рома - Лаціо 05.01.2025, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 05.01.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою Лаціо (Рим):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Лаціо залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Лаціо у попередньому футбольному матчі 06.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Марко Барони розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти "Мілан" - 29.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Игор Тудор

Попередній поєдинок команди Лаціо був зіграний проти "Аталанта" - 28.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Лаціо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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