Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 12.01.2025
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Ньюкасл" - 07.01.2025, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ліверпуль" - 05.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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