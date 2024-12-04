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Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 12 січня 2025, 17:00 . Трансляція: Setanta Sports
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
29%
Цікаві факти
  • During the last 34 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 16 times, there have been 9 draws while Manchester United have won 9 times. The goal difference is 54-41 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 77 meetings, Arsenal FC have won 25 times, there have been 19 draws while Manchester United have won 33 times. The goal difference is 108-88 in favour of Manchester United.
  • Manchester United's last away win against Arsenal FC was in 2019.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 13 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • Manchester United have lost 4 matches in a row.
  • Manchester United haven't won any of their last 4 games against Arsenal FC.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Manchester United in their last 7 encounters.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Manchester United have not managed to score in their last 3 matches.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 56% of their matches, Manchester United in 34% of their matches.
  • Arsenal FC wins 56% of halftimes, Manchester United wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Manchester United won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC scores 1.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 0.8 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Manchester United is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Manchester United is 1.4.
  • Arsenal FC scores 2.33 goals when playing at home and Manchester United scores 1.61 goals when playing away (on average).
  • Manchester United haven't won in their last 5 games.
Особисті зустрічі
Арсенал
11
Перемог
29
Ігор
10
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Арсенал 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.05.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Арсенал
Кубок англійської ліги 2024/2025
07.01.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.01.2025 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.12.2024 - 22:15 Арсенал 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 5 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.01.2025 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут П
Кубок англійської ліги 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Тоттенхем 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Новини команд
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
29%
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
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Інфо
Арбітр
Запасні: Нету (в), Батлер-Оєдеджі, Зінченко, Ківьор, Партей, Райс, Стерлінг, Троссар, Тірні.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Льюїс-Скеллі, Габріел, Саліба, Тімбер — Меріно, Жоржиньйо, Едегор (к) — Мартінеллі, Жезус, Гаверц. Головний тренер — Мікель Артета.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Баїндир — Мартінес, Магвайр, де Лігт — Далот, Мейну, Угарте, Мазраві — Гарначо, Гейлунд, Фернандеш (к). Головний тренер — Рубен Аморім.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/32 фіналу Кубка Англії Арсенал – Манчестер Юнайтед.
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Останні матчі
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Анонс матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" 12.01.2025, Кубок Англії

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 12.01.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 12.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Ньюкасл" - 07.01.2025, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ліверпуль" - 05.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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