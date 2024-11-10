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Болонья - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 12 січня 2025, 19:00 - Ренато Даль Ара . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Росарио Абиссо
Болонья
Болонья
0 - 0
Оновити
перерыв
Рома
Рим
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Хід матчу
32' Miranda, Juan
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Болонья
33%
Нічия
33%
Рома
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bologna FC and AS Roma when Bologna FC is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Bologna FC and AS Roma is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Bologna FC playing at home, Bologna FC have won 7 times, there have been 7 draws while AS Roma have won 10 times. The goal difference is 37-26 in favour of AS Roma.
  • During the last 50 meetings, Bologna FC have won 12 times, there have been 13 draws while AS Roma have won 25 times. The goal difference is 85-53 in favour of AS Roma.
  • AS Roma's last away win against Bologna FC was in 2020.
  • Last season Bologna FC won both games against AS Roma (2-0 at home and 3-1 away).
  • Did you know that Bologna FC scores 28% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Bologna FC scores 4% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that AS Roma scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • AS Roma haven't won any of their last 13 away matches.
  • AS Roma haven't won any of their last 3 games against Bologna FC.
  • When playing at home, Bologna FC have not lost to AS Roma in their last 3 encounters.
  • Bologna FC haven't scored in 1 of their 8 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 4 of their 9 away matches in Serie A this season.
  • Bologna FC's home record this season: 3-4-1.
  • AS Roma's away record this season: 0-5-4.
  • Jhon Lucumi has more yellow cards (4) than any other player at Bologna FC. Niccolo Pisilli has collected 5 for AS Roma.
  • Bologna FC wins 1st half in 32% of their matches, AS Roma in 36% of their matches.
  • Bologna FC wins 32% of halftimes, AS Roma wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Bologna FC.
  • On their last meeting Bologna FC won by 1 goals.
  • When Bologna FC leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Bologna FC is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Serie A, Bologna FC has better performance than AS Roma.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Bologna FC's.
  • Bologna FC have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bologna FC won 3, AS Roma won 1, 1 draws.
  • Bologna FC have lost just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Serie A games against Bologna FC.
  • Bologna FC scores 1.6 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 0.8 goals against Bologna FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bologna FC and AS Roma is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bologna FC and AS Roma is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Bologna FC scores 1.83 goals when playing at home and AS Roma scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • AS Roma haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Болонья
5
Перемог
24
Ігор
11
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Рома 2 - 3 Завершено Болонья
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.04.2024 - 19:30 Рома 1 - 3 Завершено Болонья
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.12.2023 - 19:00 Болонья 2 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.05.2023 - 19:00 Болонья 0 - 0 Завершено Рома
Останні матчі - Болонья
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.12.2024 - 21:45 Болонья 2 - 3 Завершено Еллас Верона П
Чемпіонат Італії 2024/2025
21.12.2024 - 16:00 Торіно 0 - 2 Завершено Болонья В
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.12.2024 - 16:00 Болонья 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Бенфіка 0 - 0 Завершено Болонья Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.12.2024 - 19:00 Ювентус 2 - 2 Завершено Болонья Н
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.01.2025 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.12.2024 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.12.2024 - 13:30 Рома 5 - 0 Завершено Parma В
Кубок Італії 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 Рома 4 - 1 Завершено Сампдорія В
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.12.2024 - 19:00 Комо 2 - 0 Завершено Рома П
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Головні події
Miranda, Juan
32'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Болонья
33%
Нічия
33%
Рома
33%
Склади команд
1
Skorupski, Lukasz
33
Miranda, Juan
26
Lucumi, Jhon
31
Beukema, Sam
2
Holm, Emil
19
Ferguson, Lewis
8
Freuler, Remo
30
Dominguez, Benjamin
21
Odgaard, Jens
11
Ndoye, Dan
24
Dallinga, Thijs
99
Svilar, Mile
23
Mancini, Gianluca
15
Матс Хуммельс
5
N Dicka, Evan
56
Saelemaekers, Alexis
17
Kone, Manu
16
Paredes, Leandro
7
Лоренцо Пеллегріні
3
Angelino
21
Пауло Дібала
11
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 24
    Dallinga, Thijs
    Форвард
  • 30
    Dominguez, Benjamin
    Форвард
  • 21
    Odgaard, Jens
    Форвард
  • 11
    Ndoye, Dan
    Форвард
  • 19
    Ferguson, Lewis
    Півзахисник
  • 8
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 33
    Miranda, Juan
    32
  • 26
    Lucumi, Jhon
  • 31
    Beukema, Sam
    Захисник
  • 2
    Holm, Emil
    Півзахисник
  • 1
    Skorupski, Lukasz
    Воротар
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Винцензо Италиано
  • Клаудио Раньери
Статистика матчу
6
Штрафні
7
2
Офсайди
1
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари в отвір
2
1
Кутові
1
2
Сейви
1
5
Фоли
5
1
ЖК
Блоковано ударів
1
1
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Болонья" - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано одну хвилину
45'
Кутовий
Тепер кутовий виконали римляни і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч
42'
Кутовий
Кутовий виконали господарі і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч
39'
Ндоє виконав закидання з правого флангу, але надто сильно і м'яч полетів за межі поля
35'
Небезпечний момент
Який же момент в Роми! Лукумі зрізався при передачі віддавши м'яч супернику, після чого м'яч опинився в Довбика, який відкотив на Дібалу і Паулу наблизившись до воріт пробив, але влучив у поперечину і м'яч полетів за межі поля
33'
Жовта картка
Коне вибігав в атаку і в центрі поля її зупинив Міранда поваливши його з ніг, і своїми діями змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
31'
Кутовий
Кутовий виконали Джалороссі і після прострілу на ближню стійку вибили м'яч, проте прямо у ноги Дібали, який відкотив під удар Паредесу, той вгатив з-за меж штрафного і Скорупський відбив м'яч, який знову прилетів до Дібали, який в один дотик намагався пробити, але невдало і м'яч летів повз Довбика, який підставив голову та переправив м'яч у бік воріт, але знову голкіпер встиг зреагувати
30'
Небезпечний момент
Довбик отримав м'яч у штрафному, першим дотиком прийняв та розвернувся, але пробити не встиг і Лукумі накрив українця поки Бейкема вибивав м'яч
28'
Гольм виконав простріл з правого флангу, але Манчіні випередив Одгора та вибив м'яч
26'
Інфо
Наразі у матчі завдано лише два удари по воротах, при чому обидва від Россоблу, і жодного з них у площину
23'
Темп гри доволі невисокий і обидві команди шукають варіанти позиційної атаки
19'
Гра перейшла в центр поля, але римляни поки не можуть дістатися воріт суперника
16'
Господарі продовжують контролювати м'яч шукаючи варіанти розвитку атаки
13'
Офсайд
Ще одна спроба атаки Болоньї закінчилася положенням поза грою в Одгора
11'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали Россоблу і після навісу суперники вибили м'яч
10'
Небезпечний момент
Даллінга пробив з доволі гострого кута і Свілар встиг зреагувати і перевести м'яч за межі поля
7'
Офсайд
Чергова спроба атаки Болоньї закінчилася положенням поза грою в Домінгеса
7'
Стандарт на чужій половині поля заробили господарі і після прострілу в карний майданчик суперники вибили м'яч
4'
Поки більш активно виглядають гравці Россоблу і гра здебільшого відбувається на половині поля Роми
1'
Небезпечний момент
Одгор виконав закидання з правого флангу і Даллінга першим зіграв на м'ячі перед воротами пробивши головою, але відправив м'яч прямо в руки Сілара
1'
Свисток
Розаріо Абіссо дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з цента поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Головний арбітр матчу: Розаріо Абіссо
Головний тренер Роми: Клаудіо Раньєрі
На лаві запасних: Абдулхамід, Бальданці, Буба Абубакар, Ель-Шаараві, Ермосо, Залевський, Марін, Пізіллі, Раян, Романо, Суле, Челік, Шомуродов
Інфо
Стартовий склад Роми (3-5-2): Свілар - Н'Діка, Гуммельс, Манчіні - Анхеліно, Пеллегріні, Паредес, Коне, Салемакерс - Довбик, Дібала
Головний тренер Болоньї: Вінченцо Італьяно
На лаві запасних: Баньйоліні, Де Сільвестрі, Ерлич, Казале, Кастро, Лікоянніс, Моро, Орсоліні, Пош, Равалья, Урбанський, Фаббіан, Ілінг-Джуніор
Інфо
Стартовий склад Болоньї (4-2-3-1): Скорупський - Міранда, Лукумі, Бейкема, Гольм - Фергюсон, Фройлер - Домінгес, Одгор, Ндоє - Даллінга
Напередодні поєдинку Болонья розташовується на сьомій сходинці турнірної таблиці відстаючи від лідера на шістнадцять очок маючи дві гри в запасі, а відставання від зони єврокубків - чотири бали з однією грою в запасі. Рома, наразі, десята відстаючи від сьогоднішнього суперника на п'ять очок, при цьому провівши на дві гри більше
Матч пройде у Болоньї на Стадіо Ренато Далл'Ара та розпочнеться о 19:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу двадцятого туру італійської Серії А, в якому Болонья прийме у гостях Рому
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Анонс матчу "Болонья" - Рома 12.01.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою "Болонья" (Болонья) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Ренато Даль Ара.

Дата проведення матчу: 12.01.2025
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Болонья" (Болонья) та командою Рома (Рим):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Болонья", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Болонья" у попередньому футбольному матчі 10.11.2024 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Винцензо Италиано и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Болонья" - Рома можна подивитися 12.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Болонья" - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Болонья" (Болонья)
Рік заснування "Болонья" (Болонья): 1909
Країна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Минулий матч команди "Болонья" був зіграний проти Еллас Верона - 30.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еллас Верона.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Лаціо - 05.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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