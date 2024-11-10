Болонья - Рома онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Болонья" (Болонья) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Ренато Даль Ара.
Дата проведення матчу: 12.01.2025
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між командами "Болонья" (Болонья) та командою Рома (Рим):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Болонья", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Болонья" у попередньому футбольному матчі 10.11.2024 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Винцензо Италиано и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Болонья" (Болонья)
Рік заснування "Болонья" (Болонья): 1909
Країна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта
Минулий матч команди "Болонья" був зіграний проти Еллас Верона - 30.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еллас Верона.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Лаціо - 05.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.
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