Болонья - Рома онлайн трансляція матчу

Кутовий

Кутовий виконали Джалороссі і після прострілу на ближню стійку вибили м'яч, проте прямо у ноги Дібали, який відкотив під удар Паредесу, той вгатив з-за меж штрафного і Скорупський відбив м'яч, який знову прилетів до Дібали, який в один дотик намагався пробити, але невдало і м'яч летів повз Довбика, який підставив голову та переправив м'яч у бік воріт, але знову голкіпер встиг зреагувати