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Барселона - Леганес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 15 грудня 2024, 22:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 1
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28'
Леганес
Леганес
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Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
37%
Нічия
33%
Леганес
30%
Особисті зустрічі
Барселона
7
Перемог
9
Ігор
1
Перемог
Леганес
Чемпіонат Іспанії 2021
16.06.2020 - 23:00 Барселона 2 - 0 Завершено Леганес
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
23.11.2019 - 14:00 Леганес 0 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
23.11.2019 - 13:45 Леганес 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2018
20.01.2019 - 21:45 Барселона 3 - 1 Завершено Леганес
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Боруссія 2 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 17:15 Бетіс 2 - 2 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.12.2024 - 20:00 Мальорка 1 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.11.2024 - 15:00 Барселона 1 - 2 Завершено Лас-Пальмас П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Брест В
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Останні матчі - Леганес
Чемпіонат Іспанії 24-26
02.11.2024 - 17:15 Жирона 4 - 3 Завершено Леганес П
Кубок Іспанії 2021/2022
05.01.2022 - 17:00 Леганес 2 - 3 Завершено Реал Сосьєдад П
Кубок Іспанії 2020/2021
16.01.2021 - 21:00 Леганес 0 - 1 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
12.10.2020 - 19:30 Леганес 0 - 0 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
27.09.2020 - 21:30 Леганес 0 - 0 Завершено Картахена Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
37%
Нічия
33%
Леганес
30%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Леганес"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
22'
Кунде пройшов правим флангом і зряче віддавав у другий темп. Захисник в останній момент здійснив перехоплення, позбавивши одразу кількох суперників можливості пробити по воротах.
17'
Нею дуже небезпечно підкотився в Ямаля ззаду. Добре, що обійшлося без серйозної травми.
10'
Небезпечний момент
Левандовський не забиває з кількох метрів! Рафінья все зробив для партнера: протягнув мʼяч через карний і викотив під розстріл воріт, однак поляк пробив просто в голкіпера.
4'
Гоооол!!!
Леганес відкриває рахунок! Довго чекати наступного гольового моменту не довелося. Оскар вирізає ще один пас-цукерку, цього разу з кутового, а Гонсалес без супротиву головою відправляє мʼяч у сітку.
3'
Небезпечний момент
Мунір бездарно розпорядився стовідсотковим моментом. Оскар блискучою передачею вивів марокканця віч-на-віч, але той зробив величезну кількість дотиків і пробив у Пенью.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Гансі Флік дискваліфікований на цей матч і не зможе бути присутнім на бровці. Його місце посяде Маркус Зорг.
Інфо
Арбітр — Алехандро Кінтеро Гонсалес.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Бальде, Іньїго, Ерік Гарсія, Кунде — Педрі, Касадо — Рафінья (к), Ольмо, Ямаль — Левандовський. Головний тренер — Гансі Флік.
Інфо
Стартовий склад Леганеса: Дмітрович — Каррера, Гонсалес (к), Саєнс, Альтіміра — Нею, Тапія — Родрігес, Сіссе, Мунір — де ла Фуенте. Головний тренер — Борха Хіменес.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 17-го раунду Ла Ліги між Барселоною і Леганесом.
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Анонс матчу "Барселона" - "Леганес" 15.12.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Леганес" (Леганес) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 24-26 .

Дата проведення матчу: 15.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Барселона" (Барселона) та командою "Леганес" (Леганес):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Леганес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Леганес" у попередньому футбольному матчі 16.06.2020 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Леганес" можна подивитися 15.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Леганес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти "Боруссія" - 11.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Леганес" (Леганес)
Рік заснування "Леганес" (Леганес): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Попередній матч команди "Леганес" був зіграний проти Жирона - 02.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 24-26 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Леганес" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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