Арсенал - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Тоттенхем" 15.01.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 15.01.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 12.01.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Попередній поєдинок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Ліверпуль" - 08.01.2025, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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