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Арсенал - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 січня 2025, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Тоттенхем
Лондон
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
29%
Тоттенхем
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Tottenham Hotspur when Arsenal FC is playing at home is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Tottenham Hotspur is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 19 times, there have been 14 draws while Tottenham Hotspur have won 2 times. The goal difference is 68-35 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 72 meetings, Arsenal FC have won 28 times, there have been 28 draws while Tottenham Hotspur have won 16 times. The goal difference is 115-91 in favour of Arsenal FC.
  • Tottenham Hotspur's last away win against Arsenal FC was in 2018.
  • Last season's matches: 2-2 (Arsenal FC at home) and 2-3 (Tottenham Hotspur at home).
  • Did you know that Arsenal FC scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 26% of their goals between the minutes 0-15?
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 5 encounters.
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 3 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 6-3-0.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 7 goals. James Maddison has scored 8 times for Tottenham Hotspur.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 10. Son Heung-min is Tottenham Hotspur's biggest assister (6).
  • A year ago, Tottenham Hotspur were number 5 in the table with 39 points. Now they are number 12 with 24 points.
  • Arsenal FC wins 1st half in 55% of their matches, Tottenham Hotspur in 33% of their matches.
  • Arsenal FC wins 55% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Tottenham Hotspur won 0, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.2 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Tottenham Hotspur is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Tottenham Hotspur is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC scores 2.29 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.96 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Арсенал
12
Перемог
27
Ігор
8
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.09.2024 - 16:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 18:30 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2024/2025
07.01.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.01.2025 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.12.2024 - 22:15 Арсенал 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун В
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Останні матчі - Тоттенхем
Кубок англійської ліги 2024/2025
08.01.2025 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 14:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 6 Завершено Ліверпуль П
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
29%
Тоттенхем
33%
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Саймон Гупер
Головний тренер Тоттенгем Готспур: Анге Постекоглу
На лаві запасних: Гарді, Джонсон, Ланкшір, Меддісон, Мур, Олусесі, Остін, Регілон, Рішарлісон
Інфо
Стартовий склад Тоттенгем Готспур (4-3-3): Кінскі - Спенс, Грей, Дрегушин, Порро - Бергвалль, Сарр, Біссума - Сон, Соланке, Кулусевскі
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Батлер-Оєдеджі, Жоржинью, Зінченко, Кабія, Ківьор, Мартінеллі, Меріно, Нету, Тірні
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Льюїс-Скеллі, Габріел, Саліба, Тімбер - Райс, Парті, Едегор - Троссард, Гаверц, Стерлінг
Наразі Арсенал розташовується на третій сходинці турнірної таблиці відстаючи від Ноттінгем Форест на один бал, а від Ліверпуля на сім, проте в Лісників на один поєдинок зіграно більше. Тоттенгем розташовується на тринадцятій сходинці АПЛ відстаючи від зони єврокубків на одинадцять очок, а від лідера на 21
Поєдинок пройде у Лондоні на Емірейтс та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції одного з центральних матчів 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Арсенал прийме у гостях Тоттенгем Готспур
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Анонс матчу Арсенал - "Тоттенхем" 15.01.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 15.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Тоттенхем" можна подивитися 15.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 12.01.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Попередній поєдинок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Ліверпуль" - 08.01.2025, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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