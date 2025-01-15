Евертон - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Астон Вілла" 15.01.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 15.01.2025

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Евертон (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Астон Вілла", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та Евертон у попередньому футбольному матчі 14.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Астон Вілла" можна подивитися 15.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти Пітерборо - 09.01.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



Попередній поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 10.01.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Астон Вілла" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.