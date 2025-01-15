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Евертон - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 січня 2025, 21:30 - Гудисон Парк
Головний суддя: Barrott, Samuel
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
19'
Астон Вілла
Бирмингем
Хід матчу
8' Onana, Amadou
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
30%
Нічия
40%
Астон Вілла
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Aston Villa when Everton FC is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Aston Villa is 0-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 9 times, there have been 11 draws while Aston Villa have won 9 times. The goal difference is 42-36 in favour of Everton FC.
  • During the last 59 meetings, Everton FC have won 14 times, there have been 20 draws while Aston Villa have won 25 times. The goal difference is 88-72 in favour of Aston Villa.
  • Everton FC's last home win against Aston Villa was in 2015.
  • Last season's matches: 0-0 (Everton FC at home) and 4-0 (Aston Villa at home).
  • In Premier League, Aston Villa have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that Everton FC scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Aston Villa scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't won in their last 5 games.
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 3 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's home record this season: 2-4-3.
  • A year ago, Aston Villa were number 3 in the table with 42 points. Now they are number 8 with 32 points.
  • Aston Villa have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 23% of their matches, Aston Villa in 29% of their matches.
  • Everton FC wins 23% of halftimes, Aston Villa wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Aston Villa.
  • On their last meeting Aston Villa won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Everton FC.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Aston Villa have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Aston Villa won 3, 1 draws.
  • Aston Villa have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Everton FC scores 0.8 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Aston Villa is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Aston Villa is 1.2.
  • Everton FC scores 1.26 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.32 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
7
Перемог
21
Ігор
9
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 19:30 Астон Вілла 3 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Астон Вілла
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 16:00 Астон Вілла 4 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Кубок Англії 2024/2025
09.01.2025 - 21:45 Евертон 2 - 0 Завершено Пітерборо В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Астон Вілла
Кубок Англії 2024/2025
10.01.2025 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 21:45 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
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Головні події
8'
Onana, Amadou
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
30%
Нічия
40%
Астон Вілла
30%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
18
Young, Ashley
27
Gueye, Idrissa Gana
8
Mangala, Orel
10
Ndiaye, Iliman
16
Абдулайе Дукуре
11
Джек Гарісон
9
Calvert-Lewin, Dominic
23
Martinez, Emiliano
2
Cash, Matty
4
Konsa, Ezri
5
Mings, Tyrone
12
Люка Дінь
44
Kamara, Boubacar
24
Onana, Amadou
27
Rogers, Morgan
8
Юрі Тілеманс
41
Ramsey, Jacob
11
Watkins, Ollie
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 27
    Rogers, Morgan
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 24
    Onana, Amadou
    Півзахисник
    8
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 5
    Mings, Tyrone
    Захисник
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
2
4
Штрафні
3
2
Кутові
3
2
Офсайди
1
1
Сейви
1
Фоли
3
ЖК
1
37%
Володіння м'ячем
63%
Удари повз
2
Трансляція
17'
Небезпечний момент
Ешлі Янг, ветеран, жорстко помилився, віддавши пас назад на партнера - Воткінс перехопив і просто жахливо пощастило «Евертону», що не влучив Оллі у порожні ворота!
12'
Штрафний запороли «іриски». Було далеко від воріт, але розіграли максимально невдало. Придивляються одна до одної команди.
9'
Жовта картка
Онана заробляє жовту за фол проти Гейє.
8'
Небезпечний момент
Тілеманс увірвався в штрафний по лівому краю, пробив, але під м'яч ліг Тарковскі.
5'
Небезпечний момент
У Роджерса вийшло набагато цікавіше! Той з лінії штрафного закрутив прямо в кут - Пікфорд дотягнувся!
4'
Онана пробив із 14-ї зони, з-за меж штрафного - захисник підставив ногу, м'яч вилетів на корнер!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Інфо
"Астон Вілла": 23. Мартінес (к), 2. Кеш, 4. Конса, 5. Мінгз, 12. Дінь, 8. Тілеманс, 44. Камара, 24. Онана, 41. Ремзі, 27. Роджерс, 11. Воткінс
Інфо
"Евертон": 1. Пікфорд, 18. Янг, 6. Тарковскі (к), 32. Брантуайт, 19. Миколенко, 8. Мангаля, 27. Гейє, 11. Харрісон, 16. Дукуре, 10. Ндіайє, 9. Калверт-Льюїн
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! У рамках 21-го туру АПЛ «Евертон» вдома на «Гудісон Парк» (16-те місце, 17 очок) приймає «Астон Віллу» (8-ма сходинка, 32 бали).
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Анонс матчу Евертон - "Астон Вілла" 15.01.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 15.01.2025
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Евертон (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Астон Вілла", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та Евертон у попередньому футбольному матчі 14.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Астон Вілла" можна подивитися 15.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти Пітерборо - 09.01.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Попередній поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 10.01.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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