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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 січня 2025, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
30'
Саутгемптон
Саутгемптон
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
43%
Нічия
25%
Саутгемптон
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Southampton FC when Manchester United is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Southampton FC is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 15 times, there have been 6 draws while Southampton FC have won 2 times. The goal difference is 55-20 in favour of Manchester United.
  • During the last 51 meetings, Manchester United have won 32 times, there have been 12 draws while Southampton FC have won 7 times. The goal difference is 111-54 in favour of Manchester United.
  • Southampton FC's last away win against Manchester United was in 2016.
  • Southampton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester United scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 4% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Southampton FC scores 33% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester United haven't won in their last 5 games.
  • Manchester United have a losing streak of 3 matches at home.
  • Southampton FC have lost 3 matches in a row.
  • Southampton FC haven't won in their last 11 games.
  • Southampton FC haven't won any of their last 8 away matches.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Southampton FC in their last 7 encounters.
  • Southampton FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Southampton FC haven't scored in 5 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Southampton FC's away record this season: 0-2-8.
  • A year ago, Manchester United were number 8 in the table with 31 points. Now they are number 13 with 23 points.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 32% of their matches, Southampton FC in 33% of their matches.
  • Manchester United wins 32% of halftimes, Southampton FC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Southampton FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Southampton FC is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Southampton FC.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Southampton FC won 0, 3 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 1.2 goals in a match against Southampton FC and Southampton FC scores 0.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Southampton FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Southampton FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 2.08 goals when playing at home and Southampton FC scores 1.42 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
12
Перемог
24
Ігор
2
Перемог
Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 14:30 Саутгемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023
12.03.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.02.2022 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.01.2025 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Саутгемптон
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 18:30 Саутгемптон 3 - 0 Завершено Суонсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 5 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 1 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Фулгем 0 - 0 Завершено Саутгемптон Н
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
43%
Нічия
25%
Саутгемптон
32%
Склади команд
24
Андре Онана
6
Martinez, Lisandro
4
De Ligt, Matthijs
15
Yoro, Leny
3
Mazraoui, Noussair
37
Mainoo, Kobbie
25
Ugarte, Manuel
16
Diallo, Amad
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
9
Hojlund, Rasmus
30
Ramsdale, Aaron
16
Sugawara, Yukinari
35
Ян Беднарек
6
Harwood-Bellis, Taylor
14
Bree, James
26
Ugochukwu, Lesley
7
Aribo, Joe
2
Кайл Уокер-Пітерс
18
Fernandes, Mateus
33
Dibling, Tyler
20
Sulemana, Kamaldeen
Стартовий склад
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 33
    Dibling, Tyler
    Форвард
  • 20
    Sulemana, Kamaldeen
    Півзахисник
  • 18
    Fernandes, Mateus
    Півзахисник
  • 14
    Bree, James
  • 26
    Ugochukwu, Lesley
    Півзахисник
  • 7
    Aribo, Joe
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 16
    Sugawara, Yukinari
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 6
    Harwood-Bellis, Taylor
    Захисник
  • 30
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Иван Юрич
Статистика матчу
4
Штрафні
2
3
Кутові
2
Фоли
4
Удари в отвір
4
4
Блоковано ударів
1
4
Сейви
59%
Володіння м'ячем
41%
2
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
28'
Небезпечний момент
Діблінг низом із правого флангу штрафного бив під Онана, той парирував, але просто на Матеуша перед собою, проте той добив точно в голкіпера, тож два сейви!
25'
Удар від Гарначо з лівого флангу штрафного блокував Брі, після чого під добивання підставився Беднарек.
24'
Мейну прорвався до лівого флангу штрафного під передачу Бруну, після чого перед воротарем котив на порожні для Гарначо, але захисник перехопив.
22'
Простріл із правого флангу від Гарначо завершився фолом Мейну проти Белліса в центрі штрафного.
20'
Небезпечний момент
Гойлунд зайшов до лівого флангу штрафного на швидкості повз Беднарека, після чого прострілив у центр, але Гарначо в дотик пробив повз дальню стійку.
18'
Штрафний заробив Юнайтед на правому фланзі атаки.
15'
Матеуш протягнув м'яч до лівого флангу штрафного, але удар низом пішов до рук Онана.
12'
Небезпечний момент
Удар Сулемана з лівого флангу штрафного з-під захисника парирував Онана.
10'
Пішов контроль м'яча від Саутгемптона на чужій половині.
8'
Фол Мартінеса проти Матеуша на лівому фланзі оборони.
6'
Пресинг від Саутгемптона на чужій половині.
5'
Фол Брі на правому фланзі атаки проти Діалло.
4'
Кутовий
Кутовий від Юнайтед на лівому фланзі ні до чого не призвів.
3'
Гарначо на швидкості заходив до лівого флангу штрафного, але Брі перевів м'яч на кутовий.
2'
Невдалий пас Діалло на правий фланг атаки.
1'
Юнайтед атакує на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Манчестер Юнайтед (3:0).
Інфо
Саутгемптон іде останнім із 1 перемогою, 3 нічиїми та 16 поразками — 6 очок.
Інфо
Манчестер Юнайтед іде п'ятнадцятим із 6 перемогами, 5 нічиїми та 9 поразками — 23 очки.
Запасні: Ламлі, Маккарті, Вуд, Меннінг, Лаллана, Даунс, Смоллбоун, Арчер, Онуачу, Армстронг.
Саутгемптон: Рамсдейл — Брі, Беднарек, Гарвуд-Белліс — Сугавара, Угочукву, Арібо, Вокер-Пітерс — Діблінг, Фернандеш — Сулемана.
Запасні: Баїндир, Маласія, Магвайр, Кьюконі, Еріксен, Каземіро, Кольєр, Зіркзе, Антоні.
Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, де Лігт, Мартінес — Діалло, Угарте, Мейну, Мазрауї — Гарначо, Фернандеш — Гойлунн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Джон Брукс (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олд Траффорд (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Юнайтед та Саутгемптон.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 16.01.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 16.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 14.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" можна подивитися 16.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Арсенал - 12.01.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Попередній матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Суонсі - 12.01.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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