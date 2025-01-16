Манчестер Юнайтед - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 16.01.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 14.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Арсенал - 12.01.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес
Попередній матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Суонсі - 12.01.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".
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