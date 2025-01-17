Брентфорд - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брентфорд - "Ліверпуль" 18.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 18.01.2025

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Минулий поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 14.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 14.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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