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Брентфорд - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 січня 2025, 17:00 - Brentford Community Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Брентфорд
Брентфорд
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
30%
Нічия
33%
Ліверпуль
37%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Brentford FC have won 1 times, there have been 1 draws while Liverpool FC have won 5 times. The goal difference is 17-7 in favour of Liverpool FC.
  • Last season Liverpool FC won both games against Brentford FC (3-0 at home and 4-1 away).
  • Did you know that Brentford FC scores 21% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 19% of their goals between the minutes 31-45?
  • Brentford FC haven't won any of their last 4 games against Liverpool FC.
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 7-3-0.
  • Bryan Mbeumo is Brentford FC's top scorer with 13 goals. Mohamed Salah has scored 18 times for Liverpool FC.
  • Mikkel Damsgaard has assisted the most goals for Brentford FC with 6. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (13).
  • A year ago, Brentford FC were number 14 in the table with 22 points. Now they are number 10 with 28 points.
  • Brentford FC wins 1st half in 30% of their matches, Liverpool FC in 52% of their matches.
  • Brentford FC wins 30% of halftimes, Liverpool FC wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 41% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Brentford FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 1, Liverpool FC won 4, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Brentford FC scores 0.8 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.2 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Liverpool FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Liverpool FC is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Brentford FC scores 2.04 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.32 goals when playing away (on average).
  • Brentford FC have a losing streak of 3 matches at home.
  • Did you know that Brentford FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Brentford FC have played 4 home matches in a row without winning.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брентфорд
1
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Брентфорд 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Брентфорд 0 - 1 Завершено Плімут Аргайл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 5 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.01.2025 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.12.2024 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 14:15 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Аккрінгтон Стенлі В
Кубок англійської ліги 2024/2025
08.01.2025 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.01.2025 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 19:15 Вест Хем Юнайтед 0 - 5 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
30%
Нічия
33%
Ліверпуль
37%
LIVE
Трансляція матчу Брентфорд - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
У першому колі Ліверпуль переміг — 2:0.
Інфо
Ліверпуль іде першим із 14 перемогами, 5 нічиїми та 1 поразкою — 47 очок.
Інфо
Брентфорд іде одинадцятим із 8 перемогами, 4 нічиїми та 9 поразками — 28 очок.
Запасні: Келлегер, Ендо, Нуньєс, К’єза, Джонс, Елліотт, Робертсон, Кванса, Бредлі.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Гакпо.
Запасні: Вальдімарссон, Генрі, Шаде, Єнсен, Карвалью, Мі, Конак, Меггома, Кім Чі Су.
Брентфорд: Флеккен — Роерслев, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер — Нергор, Ярмолюк, Янельт — Мбемо, Вісса, Дамсгор.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Брентфорд Ком'юніті (Брентфорд, Англія) зіграють Брентфорд та Ліверпуль.
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Останні матчі
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Анонс матчу Брентфорд - "Ліверпуль" 18.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 18.01.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - "Ліверпуль" можна подивитися 18.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Минулий поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 14.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 14.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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