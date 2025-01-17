Ньюкасл - Борнмут онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.
Дата проведення матчу: 18.01.2025
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь між "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Борнмут" (Борнмут):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Минулий матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 15.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Челсі" - 14.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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