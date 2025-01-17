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Ньюкасл - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 січня 2025, 14:30 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Ньюкасл
Ньюкасл
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
35%
Нічия
26%
Борнмут
39%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 3 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 2 times.
  • During the last 14 meetings, Newcastle United have won 5 times, there have been 6 draws while AFC Bournemouth have won 3 times.
  • AFC Bournemouth's last away win against Newcastle United was in 2017.
  • Last season's matches: 2-2 (Newcastle United at home) and 2-0 (AFC Bournemouth at home).
  • Newcastle United have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • Did you know that Newcastle United scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Newcastle United have a winning streak of 9 matches.
  • Newcastle United have won 5 home matches in a row.
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 10 games.
  • AFC Bournemouth have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, Newcastle United have not lost to AFC Bournemouth in their last 5 encounters.
  • Newcastle United haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Alexander Isak is Newcastle United's top scorer with 15 goals. Justin Kluivert has scored 7 times for AFC Bournemouth.
  • Jacob Murphy has assisted the most goals for Newcastle United with 6. Marcus Tavernier is AFC Bournemouth's biggest assister (4).
  • Joelinton has more yellow cards (7) than any other player at Newcastle United. Ryan Christie has collected 7 for AFC Bournemouth.
  • A year ago, Newcastle United were number 10 in the table with 29 points. Now they are number 4 with 38 points.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 12 in the table with 28 points. Now they are number 8 with 34 points.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 48% of their matches, AFC Bournemouth in 29% of their matches.
  • Newcastle United wins 48% of halftimes, AFC Bournemouth wins 29%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than AFC Bournemouth.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 1, AFC Bournemouth won 1, 3 draws.
  • AFC Bournemouth have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • Newcastle United scores 1 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.2 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and AFC Bournemouth is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and AFC Bournemouth is 0.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Newcastle United scores 2.33 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Newcastle United haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • In Premier League, Newcastle United have 3 successive home wins.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
5
Перемог
15
Ігор
3
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 2 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
07.01.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 14:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Челсі 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Борнмут 5 - 1 Завершено Вест Бромвіч Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
35%
Нічия
26%
Борнмут
39%
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Ілля Забарний традиційно вийде у центрі оборони Борнмута
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Аррісабалага, Забарний, Керкез, Хейсен, Кук, Крісті, Адамс, Брукс, Клюйверт, Семеньо, Уаттара
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Дубравка, Лівраменто, Ботман, Берн, Холл, Гімарайнс, Тоналі, Жоелінтон, Мерфі, Ісак, Гордон
У Борнмута 34 очки та 8-а позиція
Ньюкасл йде на 4-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 38 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 14:30, судити гру буде Стюарт Атвелл
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 22-го туру АПЛ, в якому Ньюкасл прийме Борнмут
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Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Бенфіка Бенфіка 4 Фамалікан Фамалікан 0 Завершено 22:00 - Вчора Еспаньол Еспаньол 2 Вальядолід Вальядолід 1 Завершено 22:00 - Вчора Бернлі Бернлі 0 Сандерленд Сандерленд 0 Завершено 21:45 - Вчора Рома Рома 3 Дженоа Дженоа 1 Завершено 21:45 - Вчора Гент Гент 1 Шарлеруа Шарлеруа 1

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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Борнмут" 18.01.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 18.01.2025
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Борнмут" можна подивитися 18.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Минулий матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 15.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Челсі" - 14.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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