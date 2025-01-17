Ньюкасл - Борнмут онлайн трансляція матчу

17.01.2025 в 18:59 Ньюкасл – Борнмут. Анонс та прогноз матчу 22-го туру АПЛ на 18.01.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Ньюкаслом" та "Борнмутом" у рамках чемпіонату Англії