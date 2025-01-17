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Арсенал - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 січня 2025, 19:30 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
34'
Астон Вілла
Бирмингем
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Хід матчу
20' Maatsen, Ian
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
39%
Нічия
30%
Астон Вілла
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Aston Villa when Arsenal FC is playing at home is 3-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Aston Villa is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 18 times, there have been 5 draws while Aston Villa have won 6 times. The goal difference is 58-30 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 59 meetings, Arsenal FC have won 34 times, there have been 14 draws while Aston Villa have won 11 times. The goal difference is 107-54 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Aston Villa won both games against Arsenal FC (1-0 at home and 2-0 away).
  • In Premier League, Aston Villa have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Aston Villa scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 3 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 7-3-0.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 7 goals. Ollie Watkins has scored 9 times for Aston Villa.
  • A year ago, Aston Villa were number 3 in the table with 42 points. Now they are number 8 with 32 points.
  • Aston Villa have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 55% of their matches, Aston Villa in 29% of their matches.
  • Arsenal FC wins 55% of halftimes, Aston Villa wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Aston Villa.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, Aston Villa won 2, 0 draws.
  • Arsenal FC scores 1.6 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Aston Villa is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Aston Villa is 1.
  • Arsenal FC scores 2.28 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.31 goals when playing away (on average).
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Aston Villa have a winning streak of 3 matches.
  • Aston Villa haven't lost in their last 4 games.
  • Arsenal FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
15
Перемог
23
Ігор
6
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 19:30 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 19:30 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 14:30 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Тоттенхем В
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2024/2025
07.01.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.01.2025 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Евертон 0 - 1 Завершено Астон Вілла В
Кубок Англії 2024/2025
10.01.2025 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 21:45 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Астон Вілла П
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Головні події
20'
Maatsen, Ian
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
39%
Нічия
30%
Астон Вілла
30%
Склади команд
22
Raya, David
49
Lewis-Skelly, Myles
6
Magalhaes, Gabriel
12
Timber, Jurrien
5
Partey, Thomas
23
Мікель Меріно
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
29
Havertz, Kai
11
Martinelli, Gabriel
23
Martinez, Emiliano
2
Cash, Matty
4
Konsa, Ezri
5
Mings, Tyrone
22
Maatsen, Ian
44
Kamara, Boubacar
24
Onana, Amadou
27
Rogers, Morgan
8
Юрі Тілеманс
41
Ramsey, Jacob
11
Watkins, Ollie
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 49
    Lewis-Skelly, Myles
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 27
    Rogers, Morgan
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 24
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 5
    Mings, Tyrone
    Захисник
  • 22
    Maatsen, Ian
    Півзахисник
    20
  • 23
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
4
Штрафні
2
4
Кутові
1
Сейви
2
1
Фоли
4
49%
Володіння м'ячем
51%
1
Блоковано ударів
1
Офсайди
ЖК
1
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Астон Вілла"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
31'
Офсайд
Швидко розіграли штрафний лондонці. Хавертц вискочив у штрафний, обвів суперника і пробив у Мартінеса, але... але офсайд, взагалі-то.
30'
Приголомшлива, в лапках, атака гостей. Закинули на Воткінса, той нічого зробити проти двох захисників господарів не зміг і просто відпасував назад.
24'
Кружляють «каноніри» на половині поля суперника. Поки нічого, крім навісів, не створюють.
20'
Жовта картка
Маатсен по флангу грав у догонялки з Мартінеллі - рука на плечі, це жовта.
17'
Небезпечний момент
Удар здалеку у виконанні Троссарда, з лівого напівфлангу, кручений - Мартінес в ефектному стрибку парирує постріл!
13'
Небезпечний момент
Маатсен увійшов у штрафний, обігрався в стінку з партнером і пробив по центру - там Райя!
12'
Офсайд
Офсайд у Хавертца, занадто високо забрався Кай.
10'
Небезпечний момент
Метушня у штрафному «Астон Вілли»! Мартінес завалився на газон, Парті в натовпі у воротарському пробивав - влучив у того, хто лежить, після чого м'яч вийшов за межі поля.
7'
«Арсенал» упевнено атакує простір на половині поля суперника. Поки що «Астон Віллі» вдається відбитися.
3'
Небезпечний момент
Корнер від господарів нічим цікавим не закінчився. А ось далі другим темпом лондонці створили небезпеку - Мартінеллі в падінні на дальній штанзі замикав навіс із лівого флангу, але Мартінес із другої спроби м'яч забрав.
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Інфо
Лава запасних: Ольсен, Гаучі, Богарде, Неделькович, Дінь, Буендія, Бейлі, Мален, Дуран
Інфо
"Астон Вілла": Мартінес, Кеш, Конса, Мінгз, Маатсен, Онана, Камара, Тілеманс, Рамзі, Роджерс, Воткінс
Інфо
Лава запасних: Нето, Тірні, Ківіор, Какуррі, Зінченко, Жоржиньо, Стерлінг, Кабія, Батлер-Ойєдейї
Інфо
"Арсенал": Райя, Парті, Тімбер, Габріел, Льюїс-Скеллі, Райс, Меріно, Едегор, Мартінеллі, Троссард, Хавертц
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! "Арсенал" (2-ге місце, 43 очки) приймає вдома на “Емірейтс” “Астон Віллу” (35 балів, 8-ме місце).
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Анонс матчу Арсенал - "Астон Вілла" 18.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 18.01.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 24.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Астон Вілла" можна подивитися 18.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Тоттенхем" - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти Евертон - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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