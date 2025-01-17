Арсенал - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Астон Вілла" 18.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 18.01.2025

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 24.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Тоттенхем" - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



Минулий поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти Евертон - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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