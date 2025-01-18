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Хетафе - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 18 січня 2025, 22:00 - Колисеум Альфонсо Перес . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Хетафе
Хетафе
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
33%
Нічия
26%
Барселона
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Getafe CF and FC Barcelona is 1-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with Getafe CF playing at home, Getafe CF have won 4 times, there have been 5 draws while FC Barcelona have won 12 times. The goal difference is 31-17 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 43 meetings, Getafe CF have won 4 times, there have been 9 draws while FC Barcelona have won 30 times. The goal difference is 92-30 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona's last away win against Getafe CF was in 2019.
  • Getafe CF's last home win against FC Barcelona was in 2020.
  • Last season's matches: 0-0 (Getafe CF at home) and 4-0 (FC Barcelona at home).
  • Did you know that Getafe CF scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, Getafe CF have not lost to FC Barcelona in their last 4 encounters.
  • Getafe CF haven't scored in 4 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • Getafe CF's home record this season: 3-5-2.
  • Mauro Arambarri is Getafe CF's top scorer with 4 goals. Robert Lewandowski has scored 16 times for FC Barcelona.
  • Luis Milla has assisted the most goals for Getafe CF with 2. Lamine Yamal is FC Barcelona's biggest assister (9).
  • Getafe CF wins 1st half in 22% of their matches, FC Barcelona in 57% of their matches.
  • Getafe CF wins 22% of halftimes, FC Barcelona wins 57%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When Getafe CF leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Getafe CF is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 42% of their matches.
  • In LaLiga, Getafe CF has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Getafe CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Getafe CF won 0, FC Barcelona won 3, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Getafe CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Getafe CF scores 0 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.2 goals against Getafe CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Getafe CF and FC Barcelona is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Getafe CF and FC Barcelona is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Getafe CF scores 0.84 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.58 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • A year ago, Getafe CF were number 8 in the table with 26 points. Now they are number 15 with 19 points.
  • Getafe CF have a winning streak of 3 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Хетафе
2
Перемог
27
Ігор
19
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.02.2024 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 19:30 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе
Останні матчі - Хетафе
Кубок Іспанії 2024/2025
15.01.2025 - 20:30 Понтеведра 0 - 1 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
12.01.2025 - 15:00 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Хетафе В
Кубок Іспанії 2024/2025
03.01.2025 - 20:00 Гранада 0 - 1 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.12.2024 - 15:00 Хетафе 0 - 1 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.12.2024 - 15:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Хетафе П
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Останні матчі - Барселона
Кубок Іспанії 2024/2025
15.01.2025 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Бетіс В
Суперкубок Іспанії 2025
12.01.2025 - 21:00 Реал 2 - 5 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2025
08.01.2025 - 21:00 Атлетік 0 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.12.2024 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 24-26
15.12.2024 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Леганес П
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
33%
Нічия
26%
Барселона
41%
LIVE
Трансляція матчу Хетафе - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Головний арбітр матчу: Пабло Гонсалес Фуертес
Головний тренер Барселони: Ганс-Дітер Флік
На лаві запасних: Астралага, Віктор, Гарсія, де Йонг, Крістенсен, Лопес, Мартін, Ольмо, Торре, Торрес, Форт, Щенсний
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): Пенья - Бальде, Кубарсі, Араухо, Кунде - Гаві, Касадо, Педрі - Рафінья, Левандовський, Ямаль
Головний тренер Хетафе: Хосе Бордалас
На лаві запасних: Бехуча, Беррокаль, Кейта, Куельяр Лінарес, Летачек, Майораль, Перес, Петер Федеріко, Родрігес, Сантьяго, Сола, Їлдірім
Інфо
Стартовий склад Хетафе (5-4-1): Сорія - Ріко, Альдерете, Дуарте, Джене, Іглесіас Санчес - Гомес да Коста, Мілья, Арамбаррі, Аленья - Уче
На даний момент Хетафе має в своєму активі дев'ятнадцять очок відстаючи від лідера на 25 балів, а від зони єврокубків - на одинадцять, при цьому випереджаючи зону вильоту всього на один пункт. Барселона наразі третя з 38 очками, відстаючи від Реал Мадриду на п'ять очок і на шість від Атлетико, при цьому маючи гру в запасі, порівняно з Матрацниками
Поєдинок пройде у Хетафе на Колісеум Альфонсо Перес та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу двадцятого туру іспанської Ла Ліги, в якому Хетафе прийме у гостях Барселону
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Анонс матчу Хетафе - "Барселона" 18.01.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Хетафе (Хетафе) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведення матчу: 18.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Хетафе (Хетафе) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Хетафе у попередньому футбольному матчі 25.09.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хетафе - "Барселона" можна подивитися 18.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Хетафе - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Попередній матч команди Хетафе був зіграний проти Понтеведра - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Бетіс - 15.01.2025, у рамках турніру Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Хетафе - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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