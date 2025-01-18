Хетафе - Барселона онлайн трансляція матчу

На даний момент Хетафе має в своєму активі дев'ятнадцять очок відстаючи від лідера на 25 балів, а від зони єврокубків - на одинадцять, при цьому випереджаючи зону вильоту всього на один пункт. Барселона наразі третя з 38 очками, відстаючи від Реал Мадриду на п'ять очок і на шість від Атлетико, при цьому маючи гру в запасі, порівняно з Матрацниками