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Ювентус - Мілан онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 18 січня 2025, 19:00 - Альянц Стадиум . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Давиде Масса
Ювентус
Турин
0 - 0
Оновити
49'
Мілан
Милан
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
35%
Нічия
35%
Мілан
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Juventus Turin and AC Milan when Juventus Turin is playing at home is 0-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Juventus Turin and AC Milan is 1-1. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 18 times, there have been 9 draws while AC Milan have won 8 times. The goal difference is 46-33 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 82 meetings, Juventus Turin have won 33 times, there have been 27 draws while AC Milan have won 22 times. The goal difference is 104-87 in favour of Juventus Turin.
  • Juventus Turin's last home win against AC Milan was in 2019.
  • Last season's matches: 0-0 (Juventus Turin at home) and 0-1 (AC Milan at home).
  • Did you know that Juventus Turin scores 25% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AC Milan scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • AC Milan haven't lost in their last 8 games.
  • Juventus Turin haven't scored in 2 of their 10 home matches in Serie A this season.
  • AC Milan haven't scored in 0 of their 9 away matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin's home record this season: 3-7-0.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 26% of their matches, AC Milan in 37% of their matches.
  • Juventus Turin wins 26% of halftimes, AC Milan wins 37%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 1 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • In Serie A, AC Milan has better performance than Juventus Turin.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • Juventus Turin have lost just 1 of their last 5 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 2, AC Milan won 1, 2 draws.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin have won just 1 of their last 5 Serie A games against AC Milan.
  • Juventus Turin scores 0.8 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 0.8 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and AC Milan is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and AC Milan is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Juventus Turin scores 1.59 goals when playing at home and AC Milan scores 1.9 goals when playing away (on average).
  • AC Milan have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • In Serie A, Juventus Turin has better performance than AC Milan.
  • Manuel Locatelli has more yellow cards (5) than any other player at Juventus Turin. Alvaro Morata has collected 5 for AC Milan.
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Juventus Turin haven't won in their last 4 games.
  • Juventus Turin have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ювентус
19
Перемог
34
Ігор
7
Перемог
Мілан
Суперкубок Італії 2025
03.01.2025 - 21:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
23.11.2024 - 19:03 Мілан 0 - 0 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.04.2024 - 19:00 Ювентус 0 - 0 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.10.2023 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Ювентус
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.01.2025 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
11.01.2025 - 19:00 Торіно 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Суперкубок Італії 2025
03.01.2025 - 21:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.12.2024 - 19:00 Ювентус 2 - 2 Завершено Фіорентина Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.12.2024 - 21:45 Монца 1 - 2 Завершено Ювентус В
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.01.2025 - 19:30 Комо 1 - 2 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2024/2025
11.01.2025 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Кальярі Н
Суперкубок Італії 2025
06.01.2025 - 21:00 Інтер 2 - 3 Завершено Мілан В
Суперкубок Італії 2025
03.01.2025 - 21:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.12.2024 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Рома Н
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
35%
Нічия
35%
Мілан
31%
Склади команд
29
Di Gregorio, Michele
27
Андреа Камбіассо
15
Kalulu, Pierre
4
Gatti, Federico
16
McKennie, Weston
19
Thuram, Kephren
5
Мануель Локателлі
11
Gonzalez, Nico
8
Koopmeiners, Teun
10
Yildiz, Kenan
51
Mbangula Tshifunda, Samuel
16
Maignan, Mike
22
Емерсон
23
Tomori, Fikayo
46
Gabbia, Matteo
19
Hernandez, Theo
4
Bennacer, Ismael
29
Fofana, Youssouf
80
Musah, Yunus
14
Reijnders, Tijani
10
Leao, Rafael
90
Abraham, Tammy
Стартовий склад
  • 51
    Mbangula Tshifunda, Samuel
    Форвард
  • 11
    Gonzalez, Nico
    Форвард
  • 8
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 10
    Yildiz, Kenan
    Півзахисник
  • 19
    Thuram, Kephren
    Півзахисник
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 27
    Андреа Камбіассо
    Півзахисник
  • 15
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 4
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 16
    McKennie, Weston
  • 29
    Di Gregorio, Michele
  • 90
    Abraham, Tammy
    Форвард
  • 80
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 4
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 29
    Fofana, Youssouf
  • 22
    Емерсон
    Захисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тьяго Мотта
  • Сержиу Консейсау
Статистика матчу
69%
Володіння м'ячем
31%
5
Удари повз
1
Блоковано ударів
4
5
Штрафні
7
7
Фоли
4
1
Кутові
2
2
Удари в отвір
1
Офсайди
1
1
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу Ювентус - "Мілан"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
У першій половини зустрічі було багато боротьби, а ось по справжньому небезпечних моментів не вистачало. Цікавіше грали господарі поля.
Перший тайм завершився без голів - 0:0!
Інфо
До першої половини зустрічі головний арбітр компенсував одну хвилину.
41'
Дограють команди першу половину зустрічі. Зараз вже ніхто не хоче ризикувати і грають максимально обережено.
37'
Небезпечний момент
Після помилки Томорі пробивав Їлдиз, але блискуче у цьому епізоді зіграв Майк Меньян. Тиснуть господарі поля.
34'
Копмайнерс прострілював з правого флангу, але Гонсалес так і не зміг влучити по м'ячу. Пощастило зараз гостям.
31'
Активізувалися у ці хвилини обидві команди і намагаються грати на зустрічних курсах. Досить цікава гра зараз.
27'
Небезпечний момент
Шикарну можливість вийти вперед зараз втратили гості. Після передачі Ернандеса пробивав Леау, але він не зміг переграти голкіпера.
24'
Досить не зручно грати футболістам "Мілана", адже господарі поля активно пресингують і не дають суперникам розбігтися.
20'
Небезпечний момент
Після розіграшу стандарту пробивав Рейндерс, але влучив у Томорі і м'яч пролетів повз ворота "Ювентуса".
16'
Небезпечний момент
Копмайнерс у притаманному для себе стилі пробивав з-за меж штрафної, але влучити у площину воріт хавбек "Ювентуса" не зміг.
14'
Багато боротьби у центрі поля на початку зустрічі, але хочеться бачити більше конструктиву у заключній третині.
11'
Гості почали більше грати з позиції сили, але поки що відчуваються суттєві проблеми з позиційним футболом у "Мілана".
8'
Небезпечний момент
А ось і перший небезпечний момент у нашому протистоянні. Мбангула пробивав у верхній кут, але влучити у площину воріт не зміг.
6'
Футболісти "Мілана" поки що не можуть спокійно вийти із захисту в атаку. Занадто притискаються вонидо власних воріт.
3'
Господарі поля з перших хвилин взяли м'яч під власний контроль, але поки що без ударів по воротам.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Мілан" (стартовий склад): Меньян - Емерсон, Габбія, Томорі, Ернандес, Беннасер, Фофана, Муса, Рейндерс, Леао, Абрахам
Інфо
"Ювентус" (стартовий склад):Ді Грегоріо - Камб'язо, Гатті, Калюлю, Маккенні, Локателлі, Тюрам, Їлдиз, Копмайнерс, Мбангула, Гонсалес
"Ювентус" ще не програвав у лізі цього сезону, але з 20-ти матчів там 13 зіграв внічию. "Мілан" також грає вкрай нерівно, у лізі переміг лише у двох з шести останніх матчів.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 21-го туру Серії А, в якому зустрінуться "Ювентус" та "Мілан". Протистояння розпочнеться в 19:00.
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Анонс матчу Ювентус - "Мілан" 18.01.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Ювентус (Турин) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 18.01.2025
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ювентус (Турин) та командою "Мілан" (Милан):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Мілан", тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та "Мілан" у попередньому футбольному матчі 03.01.2025 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Тьяго Мотта и Сержиу Консейсау розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ювентус - "Мілан" можна подивитися 18.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Ювентус - "Мілан", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Минулий поєдинок команди Ювентус був зіграний проти "Аталанта" - 14.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Попередній поєдинок команди "Мілан" був зіграний проти Комо - 14.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Слідкуйте за результатами матчу Ювентус - "Мілан" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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