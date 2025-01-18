Ювентус - Мілан онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Ювентус (Турин) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Альянц Стадиум.
Дата проведення матчу: 18.01.2025
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між Ювентус (Турин) та командою "Мілан" (Милан):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Мілан", тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та "Мілан" у попередньому футбольному матчі 03.01.2025 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Тьяго Мотта и Сержиу Консейсау розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Минулий поєдинок команди Ювентус був зіграний проти "Аталанта" - 14.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Попередній поєдинок команди "Мілан" був зіграний проти Комо - 14.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".
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