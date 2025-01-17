Рома - Дженоа онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу команди займають сусідні сходинки турнірної таблиці. Рома замикає першу десятку команд з 24-ма очками за шість перемог та шість нічиїх. Дженоа йде наступною маючи всього на один бал менше за за п'ять перемог та вісім нічиїх