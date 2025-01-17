Рома - Дженоа онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою "Дженоа" (Генуя) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 17.01.2025
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між командами Рома (Рим) та командою "Дженоа" (Генуя):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Дженоа" та Рома у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти "Болонья" - 12.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
Минулий матч команди "Дженоа" був зіграний проти - 12.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Дженоа".
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