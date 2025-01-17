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Рома - Дженоа онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 17 січня 2025, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Zufferli, Luca
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Дженоа
Генуя
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Рома
28%
Нічия
36%
Дженоа
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and Genoa CFC when AS Roma is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AS Roma and Genoa CFC is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 16 times, there have been 3 draws while Genoa CFC have won 0 times. The goal difference is 41-13 in favour of AS Roma.
  • During the last 38 meetings, AS Roma have won 24 times, there have been 6 draws while Genoa CFC have won 8 times. The goal difference is 70-42 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 1-0 (AS Roma at home) and 4-1 (Genoa CFC at home).
  • In Serie A, AS Roma have 3 successive home wins.
  • Did you know that AS Roma scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Genoa CFC scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • AS Roma haven't lost in their last 5 games.
  • AS Roma have won 5 home matches in a row.
  • Genoa CFC have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, AS Roma have not lost to Genoa CFC in their last 19 encounters.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 10 home matches in Serie A this season.
  • Genoa CFC haven't scored in 4 of their 9 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's home record this season: 6-0-4.
  • Niccolo Pisilli has more yellow cards (5) than any other player at AS Roma. Johan Vasquez has collected 5 for Genoa CFC.
  • AS Roma wins 1st half in 36% of their matches, Genoa CFC in 22% of their matches.
  • AS Roma wins 36% of halftimes, Genoa CFC wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Genoa CFC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Genoa CFC.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Genoa CFC's.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 games against Genoa CFC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 2, Genoa CFC won 1, 2 draws.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Genoa CFC.
  • Genoa CFC have won just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma scores 0.8 goals in a match against Genoa CFC and Genoa CFC scores 1 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Genoa CFC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Genoa CFC is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AS Roma scores 1.93 goals when playing at home and Genoa CFC scores 0.95 goals when playing away (on average).
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 6 goals. Andrea Pinamonti has scored 6 times for Genoa CFC.
  • AS Roma have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рома
18
Перемог
27
Ігор
2
Перемог
Дженоа
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.09.2024 - 13:30 Дженоа 1 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
19.05.2024 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.09.2023 - 21:45 Дженоа 4 - 1 Завершено Рома
Кубок Італії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Дженоа
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
12.01.2025 - 19:00 Болонья 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.01.2025 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.12.2024 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.12.2024 - 13:30 Рома 5 - 0 Завершено Parma В
Кубок Італії 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 Рома 4 - 1 Завершено Сампдорія В
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Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2024/2025
12.01.2025 - 13:30 Дженоа 1 - 0 Завершено Parma В
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.01.2025 - 16:00 Лечче 0 - 0 Завершено Дженоа Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
28.12.2024 - 16:00 Емполі 1 - 2 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2024/2025
21.12.2024 - 19:00 Дженоа 1 - 2 Завершено Наполі П
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.12.2024 - 21:45 Мілан 0 - 0 Завершено Дженоа Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Рома
28%
Нічия
36%
Дженоа
36%
Склади команд
99
Svilar, Mile
5
N Dicka, Evan
15
Матс Хуммельс
23
Mancini, Gianluca
3
Angelino
7
Лоренцо Пеллегріні
16
Paredes, Leandro
17
Kone, Manu
56
Saelemaekers, Alexis
11
Артем Довбик
21
Пауло Дібала
1
Нікола Леалі
4
De Winter, Koni
13
Bani, Mattia
22
Хоан Васкес
3
Martin, Aaron
73
Masini, Patrizio
59
Zanoli, Alessandro
2
Мортен Торсбі
32
Frendrup, Morten
23
Miretti, Fabio
19
Pinamonti, Andrea
Стартовий склад
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 19
    Pinamonti, Andrea
    Форвард
  • 59
    Zanoli, Alessandro
    Захисник
  • 2
    Мортен Торсбі
    Півзахисник
  • 32
    Frendrup, Morten
  • 23
    Miretti, Fabio
    Півзахисник
  • 73
    Masini, Patrizio
    Півзахисник
  • 4
    De Winter, Koni
    Захисник
  • 13
    Bani, Mattia
    Захисник
  • 22
    Хоан Васкес
    Захисник
  • 3
    Martin, Aaron
  • 1
    Нікола Леалі
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Патрик Виейра
LIVE
Трансляція матчу Рома - "Дженоа"
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Інфо
Головний арбітр матчу: Лука Дзуфферлі
Головний тренер Дженоа: Патрік Вієйра
На лаві запасних: Анкеє, Бохінен, Вентуріно, Екатор, Каса, Маркандаллі, Маттурро, Мелегоні, Перейро, Сабеллі, Соммаріва, Штольц
Інфо
Стартовий склад Дженоа (4-1-4-1): Леалі - Мартін, Васкес, Бані, Де Вінтер - Мазіні - Міретті, Френдруп, Торсбю, Дзанолі - Пінамонті
Головний тренер Роми: Клаудіо Раньєрі
На лаві запасних: Абдулхамід, Бальданці, Буба Абубакар, Даль, Де Марці, Ель-Шаараві, Ермосо, Залевський, Пізіллі, Раян, Суле, Челік, Шомуродов
Інфо
Стартовий склад Роми (3-5-2): Свілар - Н'Діка, Гуммельс, Манчіні - Анхеліно, Пеллегріні, Паредес, Коне, Салемакерс - Довбик, Дібала
Напередодні матчу команди займають сусідні сходинки турнірної таблиці. Рома замикає першу десятку команд з 24-ма очками за шість перемог та шість нічиїх. Дженоа йде наступною маючи всього на один бал менше за за п'ять перемог та вісім нічиїх
Поєдинок пройде у Римі на Стадіо Олімпіко та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 21-го туру Серії А, в якому Рома прийме в гостях Дженоа
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Останні матчі
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Анонс матчу Рома - "Дженоа" 17.01.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою "Дженоа" (Генуя) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 17.01.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рома (Рим) та командою "Дженоа" (Генуя):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Дженоа" та Рома у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - "Дженоа" можна подивитися 17.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - "Дженоа", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти "Болонья" - 12.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Минулий матч команди "Дженоа" був зіграний проти - 12.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Дженоа".

Слідкуйте за результатами матчу Рома - "Дженоа" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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