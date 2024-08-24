Евертон - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 19.01.2025
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Евертон у попередньому футбольному матчі 24.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Минулий матч команди Евертон був зіграний проти "Астон Вілла" - 15.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу
Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Арсенал - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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