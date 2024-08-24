Евертон - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Евертон відкриває рахунок! Геніально зіграв Калверт-Льюїн. Отримав мʼяч в оточенні кількох захисників, різкими змінами напрямку руху накрутив їх усіх і без замаху пробив у ближній кут. У Кінскі не було шансів зреагувати.