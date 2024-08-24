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Евертон - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 січня 2025, 16:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Даррен Ингланд
Евертон
Ливерпуль
1 - 0
Оновити
20'
Тоттенхем
Лондон
Хід матчу
13' Calvert-Lewin, Dominic
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
36%
Тоттенхем
32%
Цікаві факти
  • During the last 32 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 5 times, there have been 18 draws while Tottenham Hotspur have won 9 times. The goal difference is 41-32 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 65 meetings, Everton FC have won 9 times, there have been 26 draws while Tottenham Hotspur have won 30 times. The goal difference is 108-64 in favour of Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur's last away win against Everton FC was in 2018.
  • Everton FC's last home win against Tottenham Hotspur was in 2012.
  • Last season's matches: 2-2 (Everton FC at home) and 2-1 (Tottenham Hotspur at home).
  • Did you know that Everton FC scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 26% of their goals between the minutes 0-15?
  • When playing at home, Everton FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 6 encounters.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 3 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's home record this season: 2-4-3.
  • A year ago, Tottenham Hotspur were number 5 in the table with 40 points. Now they are number 14 with 24 points.
  • Everton FC wins 1st half in 21% of their matches, Tottenham Hotspur in 33% of their matches.
  • Everton FC wins 21% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 4 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Everton FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Tottenham Hotspur have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 0, Tottenham Hotspur won 3, 2 draws.
  • Tottenham Hotspur have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Everton FC scores 0.8 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 2.2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Tottenham Hotspur is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Tottenham Hotspur is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Everton FC scores 1.22 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Евертон
4
Перемог
28
Ігор
13
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Тоттенхем 4 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.04.2023 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Евертон 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Кубок Англії 2024/2025
09.01.2025 - 21:45 Евертон 2 - 0 Завершено Пітерборо В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Тоттенхем П
Кубок англійської ліги 2024/2025
08.01.2025 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 14:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
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Головні події
ГООЛ! Calvert-Lewin, Dominic
13'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
36%
Тоттенхем
32%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
15
O'Brien, Jake
27
Gueye, Idrissa Gana
8
Mangala, Orel
10
Ndiaye, Iliman
16
Абдулайе Дукуре
29
Lindstrom, Jesper
9
Calvert-Lewin, Dominic
31
Kinsky, Antonin
14
Gray, Archie
6
Dragusin, Radu
33
Бен Девіс
23
Porro, Pedro
15
Bergvall, Lucas
29
Sarr, Pape Matar
24
Spence, Djed
21
Kulusevski, Dejan
7
Heung-min, Son
10
Maddison, James
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 15
    O'Brien, Jake
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 7
    Heung-min, Son
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 15
    Bergvall, Lucas
    Півзахисник
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
  • 24
    Spence, Djed
    Захисник
  • 14
    Gray, Archie
    Півзахисник
  • 6
    Dragusin, Radu
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 31
    Kinsky, Antonin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Анге Постекоглу
Статистика матчу
2
Штрафні
Фоли
2
2
Удари в отвір
1
Кутові
1
Сейви
1
57%
Володіння м'ячем
43%
1
Блоковано ударів
Трансляція
13'
Гоооол!!!
Евертон відкриває рахунок! Геніально зіграв Калверт-Льюїн. Отримав мʼяч в оточенні кількох захисників, різкими змінами напрямку руху накрутив їх усіх і без замаху пробив у ближній кут. У Кінскі не було шансів зреагувати.
8'
6'
Непоганий удар із дальньої дистанції вдався Ліндстрему, Кінскі довелося рятувати свою команду.
5'
Досить сумбурний початок матчу. Важко наразі визначити лідера, Евертон трохи більше атакує на правах господарів, але без загроз воротам.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Даррен Інгланд.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі (к), ОʼБраєн — Гує, Мангаля — Ндіає, Дукуре, Ліндстрем — Калверт-Льюїн. Головний тренер — Девід Моєс.
Інфо
Стартовий склад Тоттенгема: Кінскі — Девіс, Дрегушин, Грей — Спенс, Сарр, Бергвалль, Порро — Меддісон, Сон (к), Кулусевскі. Головний тренер — Анге Постекоглу.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 22-го туру АПЛ Евертон – Тоттенгем.
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Анонс матчу Евертон - "Тоттенхем" 19.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 19.01.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Евертон у попередньому футбольному матчі 24.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Тоттенхем" можна подивитися 19.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий матч команди Евертон був зіграний проти "Астон Вілла" - 15.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Арсенал - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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