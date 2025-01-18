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Манчестер Юнайтед - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 січня 2025, 16:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 1
Оновити
20'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
Дивитись трансляцію
Хід матчу
5' Minteh, Yankuba
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
35%
Брайтон енд Хоув Альбіон
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Brighton & Hove Albion is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 6 times, there have been 0 draws while Brighton & Hove Albion have won 2 times. The goal difference is 14-8 in favour of Manchester United.
  • During the last 18 meetings, Manchester United have won 10 times, there have been 1 draws while Brighton & Hove Albion have won 7 times. The goal difference is 28-21 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 1-3 (Manchester United at home) and 0-2 (Brighton & Hove Albion at home).
  • Did you know that Manchester United scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 4% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United haven't won in their last 5 games.
  • Manchester United have a losing streak of 3 matches at home.
  • Brighton & Hove Albion haven't lost in their last 6 games.
  • Brighton & Hove Albion have lost none of their last 5 away matches.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 0 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion's away record this season: 3-4-3.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 6. Joao Pedro is Brighton & Hove Albion's biggest assister (5).
  • A year ago, Manchester United were number 8 in the table with 32 points. Now they are number 12 with 26 points.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 32% of their matches, Brighton & Hove Albion in 38% of their matches.
  • Manchester United wins 32% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Brighton & Hove Albion won 3, 0 draws.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Manchester United scores 0.8 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1.2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Brighton & Hove Albion is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Brighton & Hove Albion is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 2.11 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.68 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Manchester United scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Amad Diallo is Manchester United's top scorer with 6 goals. Danny Welbeck has scored 6 times for Brighton & Hove Albion.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Manchester United.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
9
Перемог
16
Ігор
7
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 14:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.05.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.01.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.01.2025 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Новини команд
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Головні події
5'
Minteh, Yankuba ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
35%
Брайтон енд Хоув Альбіон
31%
Склади команд
24
Андре Онана
4
De Ligt, Matthijs
5
Харрі Магуайр
15
Yoro, Leny
20
Dalot, Diogo
37
Mainoo, Kobbie
25
Ugarte, Manuel
3
Mazraoui, Noussair
8
Fernandes, Bruno
16
Diallo, Amad
11
Zirkzee, Joshua
1
Verbruggen, Bart
34
Veltman, Joel
5
Dunk, Lewis
29
Van Hecke, Jan Paul
30
Estupinan, Pervis
20
Baleba, Carlos
26
Ayari, Yasin
17
Minteh, Yankuba
9
Pedro, Joao
22
Mitoma, Kaoru
18
Welbeck, Danny
Стартовий склад
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 17
    Minteh, Yankuba
    Форвард
    5
  • 9
    Pedro, Joao
    Півзахисник
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 26
    Ayari, Yasin
    Півзахисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Фабиан Хурзелер
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
Удари в отвір
1
1
Сейви
2
Штрафні
2
Офсайди
1
2
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Брайтон енд Хоув Альбіон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
17'
Небезпечний момент
А ось це вже дещо! Хороша віялова атака МЮ з переведенням у кілька пасів з флангу в центр, але Бруну Фернандеш, зрештою, з гарної позиції метрів з 14-ти дав повз ворота!
16'
Ну а Брайтон намагається заспокоїти. До того ж команда досить впевнено через короткий пас розбиває пресинг МЮ
14'
А ось це було цікаво... Далот намагався увірватися до штрафного майданчика, але нарвався на гарний підкат захисника. Трибуни свистять, але суддя там фол не побачив
12'
Мазрауї ось сфолив в атаці. Не хотів, звичайно, але фол там був. Так закінчилася чергова атака МЮ
11'
Катають м'яч господарі, але все більше в центрі поля та без цікавих рішень, які могли б здивувати Брайтон
9'
МЮ поки що не може нормально зачепитися за м'яч, не виходить в атаці у манкуніанців поки що нічого
7'
Цікавий у нас початок, який інтригує. Хоча, мабуть, не для вболівальників МЮ
5'
Гоооол!!!
Гоооол! 1:0! Брайтон! Провалилася оборона МЮ, Мітомо вивели майже віч-на-віч (Магуайр проспав лінію офсайду), але він не пожадував і котнув упоперек на Мінте, який бив уже в порожні ворота!
2'
Перша атака Брайтона з гарним прострілом з флангу, але Онана вчасно вийшов на перехоплення
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Інфо
Стартовий склад Брайтона: Вербрюгген, Велтман, ван Хекке, Данк, Еступіньян, Балеба, Аярі, Мітома, Жоао Педро, Велбек, Мінте
Інфо
Стартовий склад МЮ: Онана, де Лігт, Мазрауї, Дало, Магуайр, Йоро, Майну, Бруну Фернандеш, Угарте, Діалло, Зіркзее
У матчі 1-го кола Брайтон удома обіграв МЮ з рахунком 2:1
Брайтон на 10-му місці в таблиці – 31 очко
Кризовий МЮ йде на 13-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 26 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 16:00, судити гру буде Пітер Бенкс
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол представляє до вашої уваги текстовий онлайн матч 22-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед прийме Брайтон.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Брайтон енд Хоув Альбіон 19.01.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 19.01.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 24.08.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Фабиан Хурзелер розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 19.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Саутгемптон" - 16.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Минулий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Ипсвич Таун - 16.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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