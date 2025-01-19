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Реал - Лас-Пальмас онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 19 січня 2025, 17:15 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Quintero Gonzalez, Alejandro
Реал
Мадрид
3 - 1
Оновити
перерыв
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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Хід матчу
1' Silva, Fabio 18' Кіліан Мбаппе 33' Diaz, Brahim 36' Кіліан Мбаппе 45' Сандро Рамірес
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Реал
43%
Нічия
29%
Лас-Пальмас
29%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 5 times, there have been 1 draws while UD Las Palmas have won 0 times. The goal difference is 23-5 in favour of Real Madrid.
  • During the last 13 meetings, Real Madrid have won 9 times, there have been 3 draws while UD Las Palmas have won 1 times. The goal difference is 36-14 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against UD Las Palmas (2-0 at home and 2-1 away).
  • In LaLiga, Real Madrid have 3 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that UD Las Palmas scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 8 games.
  • Real Madrid have won 4 home matches in a row.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to UD Las Palmas in their last 6 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • UD Las Palmas haven't scored in 3 of their 9 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 8-0-1.
  • Kylian Mbappe is Real Madrid's top scorer with 10 goals. Sandro Ramirez has scored 7 times for UD Las Palmas.
  • A year ago, UD Las Palmas were number 10 in the table with 25 points. Now they are number 14 with 22 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 43% of their matches, UD Las Palmas in 15% of their matches.
  • Real Madrid wins 43% of halftimes, UD Las Palmas wins 15%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When UD Las Palmas leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When UD Las Palmas is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than UD Las Palmas's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against UD Las Palmas (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, UD Las Palmas won 0, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against UD Las Palmas.
  • UD Las Palmas have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.2 goals in a match against UD Las Palmas and UD Las Palmas scores 0.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and UD Las Palmas is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and UD Las Palmas is 1.
  • Real Madrid scores 2.67 goals when playing at home and UD Las Palmas scores 1.13 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
6
Перемог
9
Ігор
0
Перемог
Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 17:15 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Реал 2 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
31.03.2018 - 19:30 Лас-Пальмас 0 - 3 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Кубок Іспанії 2024/2025
16.01.2025 - 22:30 Реал 5 - 2 Завершено Сельта В
Суперкубок Іспанії 2025
12.01.2025 - 21:00 Реал 2 - 5 Завершено Барселона П
Суперкубок Іспанії 2025
09.01.2025 - 21:00 Реал 3 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.01.2025 - 22:00 Валенсія 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.12.2024 - 17:15 Реал 4 - 2 Завершено Севілья В
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Останні матчі - Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
12.01.2025 - 15:00 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Хетафе П
Кубок Іспанії 2024/2025
05.01.2025 - 13:00 Ельче 4 - 0 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.12.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 0 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.12.2024 - 19:30 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Лас-Пальмас Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 15:00 Лас-Пальмас 2 - 1 Завершено Вальядолід В
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Головні події
45'
Сандро Рамірес
ГООЛ! Кіліан Мбаппе
36'
ГООЛ! Diaz, Brahim
33'
ГООЛ! Кіліан Мбаппе
18'
1'
Silva, Fabio ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Реал
43%
Нічия
29%
Лас-Пальмас
29%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
20
Garcia, Francisco
22
Антоніо Рюдігер
35
Asencio, Raul
17
Лукас Васкес
8
Федеріко Вальверде
19
Данiель Себальос
21
Diaz, Brahim
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
9
Кіліан Мбаппе
1
Cillessen, Jasper
28
Herzog, Juanma
4
Suarez, Alex
15
McKenna, Scott
3
Marmol, Mika
23
Munoz, Alex
19
Сандро Рамірес
5
Munoz, Javi
20
Rodriguez, Kirian
10
Moleiro, Alberto
37
Silva, Fabio
Стартовий склад
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    36 18
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
    33
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 37
    Silva, Fabio
    1
  • 19
    Сандро Рамірес
    Форвард
    45
  • 5
    Munoz, Javi
  • 20
    Rodriguez, Kirian
    Півзахисник
  • 10
    Moleiro, Alberto
    Форвард
  • 28
    Herzog, Juanma
    Захисник
  • 4
    Suarez, Alex
  • 15
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 3
    Marmol, Mika
    Захисник
  • 23
    Munoz, Alex
    Захисник
  • 1
    Cillessen, Jasper
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Martinez, Diego
Статистика матчу
8
Удари в отвір
1
5
Удари повз
1
5
Штрафні
4
2
Фоли
5
1
Блоковано ударів
1
6
Кутові
2
2
Офсайди
Сейви
5
60%
Володіння м'ячем
40%
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - Лас-Пальмас
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
У першому таймі Лас-Пальмас швидко забив, а потім просто закінчився. Реал забив три, хоча формально чотири, а міг і всі шість. І тоді б на другий тайм можна було не виходити. Воно й так виглядає заняттям сумнівним.
Свисток
Ідемо на перерву. 3:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Жовта картка
Сандро в центрі поля збив Мбаппе.
45+2'
Небезпечний момент
Удар від Мбаппе в дотик на завершення прострілу з правого флангу штрафного від Васкеса пішов повз блиєжню стійку.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 5 хв.
45'
Небезпечний момент
Гол скасували через офсайд у Мбаппе.
43'
Шукають офсайд у Мбаппе ще під час закидання з власної половини.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Закидання Беллінгема до лівого флангу штрафного на Родріго завершилось передачею на порожні для Мбаппе.
38'
Реал і надалі тримає м'яч у атаці.
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Перехоплення на лівому фланзі атаки завершилось прострілом Родріго до центру штрафного під удар Мбаппе.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мбаппе завершив ривок через центральну зону до меж чужого штрафного дальнім ударом у правий кут, який парирував Сіллессен, але Васкес із відскоку покотив на порожні для Браїма.
29'
Небезпечний момент
Розіграш кутового на лівому фланзі від Родріго та Мбаппе завершився ударом бразильця із штрафного в дальній, але Сіллессен потягнув.
28'
Персональний захист від гостей не дає простору Реалу.
25'
Небезпечний момент
Удар від Браїма з правого флангу штрафного з рикошетом від захисника полетів до рук Сіллессена на ближній.
23'
Повільний контроль м'яча на власній половині від Реала.
20'
Небезпечний момент
М'яка подача з правого флангу від Мбаппе завершилась ударом Васкеса головою у воротарському над воротами.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар низом від Мбаппе з пенальті в правий кут.
17'
Небезпечний момент
Пенальті! Сандро на правому фланзі штрафного збив Родріго.
14'
Гості розігрують атаку на чужій половині.
12'
Родріго із штрафного подавав на дальню стійку, де сфолив Васкес.
11'
Стандарт заробив Реал ліворуч в атаці.
8'
Маккенна блокував на кутовий простріл Мбаппе з лівого флангу штрафного.
6'
Сілву розганяли передачею на хід до правого флангу атаки, але Асенсіо в підкаті вибив у аут.
4'
Небезпечний момент
Молейро покотив до лівого флангу штрафного на хід Сілві, але той підняв м'яч повз ближній кут.
3'
Небезпечний момент
У наступній атаці Браїм мав зробити те саме з прострілу Родріго з лівого флангу штрафного, але пробив повз порожні ворота.
1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача Сандро з правого кута штрафного на дальній стійці завершився ударом Сілви.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Горкаш, Ісраель, Кардона, Рамірес, Лойодіс, Фустер, Макберні, Мата, Янузай, Пеццолесі, Вієра.
Лас-Пальмас: Сіллессен — Ерсог, Суарес, Маккенна, Мармоль, А. Муньйос — Рамірес, Х. Муньйос, Родрігес, Молейро — Сілва.
Інфо
Лас-Пальмас іде чотирнадцятим із 6 перемогами, 4 нічиїми та 9 поразками — 22 очки.
Інфо
Реал іде другим із 13 перемогами, 4 нічиїми та 2 поразками — 43 очки.
Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Алаба, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Менді, Хакобо, Чема, Лоренсо.
Реал: Куртуа — Л. Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія — Вальверде, Беллінгем, Себальйос — Діас, Мбаппе, Родріго.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Алехандро Кінтеро Гонсалес (Уельва, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 20-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Лас-Пальмас.
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Анонс матчу Реал - Лас-Пальмас 19.01.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 19.01.2025
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лас-Пальмас та Реал у попередньому футбольному матчі 29.08.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Martinez, Diego розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Лас-Пальмас можна подивитися 19.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Лас-Пальмас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Сельта - 16.01.2025, у рамках турніру Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента

Минулий поєдинок команди Лас-Пальмас був зіграний проти Хетафе - 12.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Лас-Пальмас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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