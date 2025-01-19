Реал - Лас-Пальмас онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 19.01.2025
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лас-Пальмас та Реал у попередньому футбольному матчі 29.08.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Martinez, Diego розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий матч команди Реал був зіграний проти Сельта - 16.01.2025, у рамках турніру Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента
Минулий поєдинок команди Лас-Пальмас був зіграний проти Хетафе - 12.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Хетафе.
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