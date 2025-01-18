Ипсвич Таун - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Ипсвич Таун та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Портмэн Роад Стэдиум.
Дата проведення матчу: 19.01.2025
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь між командами Ипсвич Таун та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Ипсвич Таун залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Ипсвич Таун у попередньому футбольному матчі 24.08.2024 закінчилось з такими результатами: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд McKenna, Kieran и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ипсвич Таун
Попередній поєдинок команди Ипсвич Таун був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 16.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брентфорд - 14.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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