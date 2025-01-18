  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ипсвич Таун - Манчестер Сіті Дивитися онлайн
У тренді

Ипсвич Таун - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 січня 2025, 18:30 - Портмэн Роад Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Barrott, Samuel
Ипсвич Таун
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
38%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Ipswich Town and Manchester City is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Ipswich Town playing at home, Ipswich Town have won 4 times, there have been 1 draws while Manchester City have won 1 times. The goal difference is 9-6 in favour of Ipswich Town.
  • During the last 13 meetings, Ipswich Town have won 6 times, there have been 1 draws while Manchester City have won 6 times. The goal difference is 19-16 in favour of Manchester City.
  • Manchester City's last away win against Ipswich Town was in 1994.
  • Did you know that Ipswich Town scores 30% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, Ipswich Town have not lost to Manchester City in their last 4 encounters.
  • Ipswich Town haven't scored in 5 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Ipswich Town's home record this season: 1-4-6.
  • Liam Delap is Ipswich Town's top scorer with 8 goals. Erling Haaland has scored 16 times for Manchester City.
  • A year ago, Manchester City were number 2 in the table with 46 points. Now they are number 6 with 35 points.
  • Manchester City have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Ipswich Town wins 1st half in 34% of their matches, Manchester City in 50% of their matches.
  • Ipswich Town wins 34% of halftimes, Manchester City wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Ipswich Town leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Ipswich Town is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Ipswich Town's.
  • In the last 5 meetings Ipswich Town won 3, Manchester City won 2, 0 draws.
  • Ipswich Town scores 1.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.8 goals against Ipswich Town (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ipswich Town and Manchester City is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ipswich Town and Manchester City is 1.4.
  • Ipswich Town scores 1.58 goals when playing at home and Manchester City scores 2.18 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that Manchester City scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Ipswich Town.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ипсвич Таун
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ипсвич Таун
Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.01.2025 - 21:30 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 3 - 0 Завершено Бристоль Роверс В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.01.2025 - 16:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 21:45 Ипсвич Таун 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.12.2024 - 22:15 Арсенал 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун П
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Брентфорд 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 19:45 Манчестер Сіті 8 - 0 Завершено Солфорд Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 16:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Показати більше
Новини команд
Іпсвіч – Манчестер Сіті. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 18.01.2025 в 17:38 Іпсвіч – Манчестер Сіті. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Кіран Маккенна виходить з кризи, але чи може він обіграти Гвардіолу?
Іпсвіч – Манчестер Сіті. Анонс та прогноз матчу 22-го туру АПЛ на 19.01.2025 18.01.2025 в 17:31 Іпсвіч – Манчестер Сіті. Анонс та прогноз матчу 22-го туру АПЛ на 19.01.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Іпсвічем" та "Манчестер Сіті" у рамках чемпіонату Англії
Іпсвіч – Манчестер Сіті. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 19.01.2025 в 09:59 Іпсвіч – Манчестер Сіті. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Пеп Гвардіола в пошуках стабільності
Фабріціо Романо розповів, гравця якої позиції шукає Манчестер Сіті 19.01.2025 в 09:29 Фабріціо Романо розповів, гравця якої позиції шукає Манчестер Сіті Час закінчується, але потрібного придбання ще немає
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
38%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 19
    Delap, Liam
    Форвард
  • 20
    Hutchinson, Omari
    Півзахисник
  • 12
    Cajuste, Jens-Lys
    Півзахисник
  • 5
    Morsy, Sam
    Півзахисник
  • 47
    Clarke, Jack
    Форвард
  • 3
    Davis, Leif
    Захисник
  • 15
    Burgess, Cameron
    Захисник
  • 44
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 26
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 18
    Johnson, Ben
    Півзахисник
  • 28
    Walton, Christian
    Воротар
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • McKenna, Kieran
  • Хосеп Гвардиола
LIVE
Трансляція матчу Ипсвич Таун - "Манчестер Сіті"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Головний арбітр: Семюел Барротт
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: O'Райллі, Гріліш, Льюїс, Макеті, Мубама, Оллін, Ортега, Савіньйо, Сілва
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (3-2-4-1): Едерсон - Гвардіол, Діаш, Аканджі - Гюндоган, Ковачич - Доку, Нунес, Де Брюйне, Фоден - Голанд
Головний тренер Іспвіч Таун: Кіран Маккенна
На лаві запасних: Бернс, Броудхед, Луонго, Мурич, Таунсенд, Тейлор, Туанзебе, Філоджен-Бідас, Херст
Інфо
Стартовий склад Іпсвіч Таун (5-4-1): Волтон - Девіс, Берджесс, Годфрі, О'Ші, Джонсон - Гатчінсон, Каюсте, Морсі, Кларк - Ділеп
Наразі Іпсвіч Таун розташовується у зоні вильоту займаючи вісімнадцяту сходинку турнірної таблиці, але відстаючи від Вулвз лише за додатковими показниками. Манчестер Сіті напередодні поєдинку йде восьмим відстаючи від зони єврокубків на два бали, від зони Ліги чемпіонів на три, а від лідера на п'ятнадцять
Матч пройде у Іпсвічі на Портмен Роуд та розпочнеться о 18:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Іпсвіч Таун прийме у гостях Манчестер Сіті
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 3 Саутгемптон Саутгемптон 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 Брайтон енд Хоув Альбіон Брайтон енд Хоув Альбіон 3 Завершено 16:00 - Сьогодні Евертон Евертон 3 Тоттенхем Тоттенхем 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Parma Parma 1 Венеція Венеція 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Кальярі Кальярі 4 Лечче Лечче 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Ипсвич Таун - "Манчестер Сіті" 19.01.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Ипсвич Таун та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Портмэн Роад Стэдиум.

Дата проведення матчу: 19.01.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ипсвич Таун та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Ипсвич Таун залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Ипсвич Таун у попередньому футбольному матчі 24.08.2024 закінчилось з такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд McKenna, Kieran и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ипсвич Таун - "Манчестер Сіті" можна подивитися 19.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ипсвич Таун - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ипсвич Таун

Попередній поєдинок команди Ипсвич Таун був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 16.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брентфорд - 14.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ипсвич Таун - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.