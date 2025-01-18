Жирона - Севілья онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - "Севілья" 18.01.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 18.01.2025

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Жирона (Жирона) та командою "Севілья" (Севилья):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Жирона у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Алавес" - 11.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)

Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905

Країна: Испания

Тренер: Кике Санчес Флорес



Минулий матч команди "Севілья" був зіграний проти "Валенсія" - 11.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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