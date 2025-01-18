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Жирона - Севілья онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 18 січня 2025, 15:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Севілья
Севилья
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
42%
Нічия
29%
Севілья
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and Sevilla FC is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 3 times, there have been 0 draws while Sevilla FC have won 2 times. The goal difference is 8-4 in favour of Girona FC.
  • During the last 10 meetings, Girona FC have won 6 times, there have been 0 draws while Sevilla FC have won 4 times. The goal difference is 14-8 in favour of Girona FC.
  • Sevilla FC's last away win against Girona FC was in 2017.
  • Last season Girona FC won both games against Sevilla FC (5-1 at home and 2-1 away).
  • In LaLiga, Sevilla FC have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Girona FC scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Sevilla FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Sevilla FC have lost 3 away matches in a row.
  • Sevilla FC haven't won any of their last 6 games against Girona FC.
  • When playing at home, Girona FC have not lost to Sevilla FC in their last 3 encounters.
  • Sevilla FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • Sevilla FC haven't scored in 2 of their 9 away matches in LaLiga this season.
  • Sevilla FC's away record this season: 1-3-5.
  • Cristhian Stuani is Girona FC's top scorer with 4 goals. Dodi Lukebakio has scored 8 times for Sevilla FC.
  • Miguel Gutierrez has assisted the most goals for Girona FC with 4. Saul Niguez is Sevilla FC's biggest assister (3).
  • Sevilla FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 33% of their matches, Sevilla FC in 42% of their matches.
  • Girona FC wins 33% of halftimes, Sevilla FC wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Sevilla FC leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Sevilla FC's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 5, Sevilla FC won 0, 0 draws.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC scores 2.6 goals in a match against Sevilla FC and Sevilla FC scores 0.6 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Sevilla FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Sevilla FC is 1.8.
  • Girona FC scores 2.3 goals when playing at home and Sevilla FC scores 1.31 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Girona FC were number 2 in the table with 48 points. Now they are number 8 with 28 points.
  • Did you know that Girona FC scores 30% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Sevilla FC scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Sevilla FC.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
6
Перемог
9
Ігор
3
Перемог
Севілья
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 20:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 22:00 Жирона 5 - 1 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.08.2023 - 22:30 Севілья 1 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.01.2025 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.12.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.12.2024 - 17:15 Мальорка 2 - 1 Завершено Жирона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 19:45 Жирона 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 22:00 Жирона 0 - 3 Завершено Реал П
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Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.01.2025 - 22:00 Севілья 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Кубок Іспанії 2024/2025
04.01.2025 - 18:30 Альмерія 4 - 1 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.12.2024 - 17:15 Реал 4 - 2 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.12.2024 - 19:30 Севілья 1 - 0 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.12.2024 - 22:00 Атлетіко 4 - 3 Завершено Севілья П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
42%
Нічия
29%
Севілья
29%
LIVE
Трансляція матчу Жирона - "Севілья"
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Трансляція
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Блінд, Крейчі, Лопес, Арнау (к) — Ромеу — Хіль, Мартін, Циганков, Аспрілья — Руїс. Головний тренер — Мічел.
Інфо
Стартовий склад Севільї:
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 20-го раунду Ла Ліги між Жироною та Севільєю.
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Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Бенфіка Бенфіка 4 Фамалікан Фамалікан 0 Завершено 22:00 - Вчора Еспаньол Еспаньол 2 Вальядолід Вальядолід 1 Завершено 22:00 - Вчора Бернлі Бернлі 0 Сандерленд Сандерленд 0 Завершено 21:45 - Вчора Рома Рома 3 Дженоа Дженоа 1 Завершено 21:45 - Вчора Гент Гент 1 Шарлеруа Шарлеруа 1

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Анонс матчу Жирона - "Севілья" 18.01.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 18.01.2025
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Жирона (Жирона) та командою "Севілья" (Севилья):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Жирона у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Севілья" можна подивитися 18.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Севілья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Алавес" - 11.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Минулий матч команди "Севілья" був зіграний проти "Валенсія" - 11.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Севілья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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