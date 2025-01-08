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Тоттенхем - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 08 січня 2025, 22:00 - Tottenham Hotspur Stadium
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Тоттенхем
Лондон
Матч перенесено
Ліверпуль
Ливерпуль
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
27%
Нічия
23%
Ліверпуль
50%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Liverpool FC when Tottenham Hotspur is playing at home is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Liverpool FC is 2-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 13 times, there have been 9 draws while Liverpool FC have won 12 times. The goal difference is 54-49 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 68 meetings, Tottenham Hotspur have won 15 times, there have been 19 draws while Liverpool FC have won 34 times. The goal difference is 120-81 in favour of Liverpool FC.
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 24 games.
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Liverpool FC have lost none of their last 16 away matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 34% of their matches, Liverpool FC in 52% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 34% of halftimes, Liverpool FC wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 3 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In EFL Cup, Liverpool FC has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 1, Liverpool FC won 4, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 3 EFL Cup games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 3 EFL Cup games against Liverpool FC.
  • Tottenham Hotspur scores 2.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 3.4 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Liverpool FC is 5.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Liverpool FC is 2.8.
  • Tottenham Hotspur scores 2.11 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.45 goals when playing away (on average).
  • Tottenham Hotspur haven't won in their last 4 games.
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
3
Перемог
29
Ігор
18
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 6 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 18:30 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 19:35 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 14:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 6 Завершено Ліверпуль П
Кубок англійської ліги 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Тоттенхем 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.01.2025 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 19:15 Вест Хем Юнайтед 0 - 5 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 22:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 6 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
27%
Нічия
23%
Ліверпуль
50%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Kinsky, Antonin
    Воротар
  • 14
    Gray, Archie
    Півзахисник
  • 6
    Dragusin, Radu
    Захисник
  • 24
    Spence, Djed
    Захисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 8
    Ів Біссума
    Форвард
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 15
    Bergvall, Lucas
    Півзахисник
  • 19
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 7
    Heung-min, Son
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 20
    Jota, Diogo
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 84
    Bradley, Conor
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Slot, Arne
Статистика матчу
1
Кутові
Трансляція
15'
Заміна
Бентанкура замінили на Джонсона.
14'
Винесли за межі поля Бентанкура.
10'
Виявилось, що зле стало Бентанкуру.
8'
Хтось лежить на газоні з гравців господарів.
7'
Небезпечний момент
Дрегушін у центрі штрафного замикав у дотик простріл Сона з лівого боку поля, після відскоку від подачі кутового, але Аліссон зумів зреагувати.
6'
Ван Дейк перевів на кутовий простріл від Порро з правого флангу.
4'
Пас Цимікаса з лівого флангу оборони в чужому штрафному перехопив Соланке, проте скидання на Бергвалля не вийшло.
2'
Гакпо запустив невдалу передачу до правого флангу штрафного на Бредлі.
1'
Контроль м'яча в атаці від Тоттенгема на перших хвилинах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ліверпуль до цього обіграв Вест Гем (5:1), Брайтон (3:2) та Саутгемптон (2:1).
Інфо
Тоттенгем до цього обіграв Ковентрі (2:1), Манчестер Сіті (2:1) та Манчестер Юнайтед (4:3).
Запасні: Келлегер, Ендо, Конате, Діас, Нуньєс, К’єза, Елліотт, Робертсон, Александер-Арнольд.
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Джонс, Гакпо — Жота.
Запасні: Остін, Доррінгтон, Регілон, Олусесі, Мур, Ян Мін Хьок, Джонсон, Вернер, Ланкшир.
Тоттенгем: Кінські — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс — Бентанкур, Біссума — Кулусевські, Бергвалль, Сон Хин Мін — Соланке.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Дуель на цій стадії турніру складається з двох матчів.
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку першого півфінального поєдинку Кубку Англійської ліги. На полі стадіону Тоттенгем Готспур Стедіум (Лондон, Англія) зіграють лондонський Тоттенгем та Ліверпуль.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" 08.01.2025, Кубок англійської ліги

Матч між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 08.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 22.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" можна подивитися 08.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Попередній матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Ньюкасл" - 04.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 05.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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