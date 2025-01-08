Тоттенхем - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.
Дата проведення матчу: 08.01.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 22.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:6 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу
Попередній матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Ньюкасл" - 04.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 05.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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