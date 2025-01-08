Тоттенхем - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

08.01.2025 в 17:44 Тоттенгем – Ліверпуль. Анонс та прогноз матчу Кубка Ліги на 08.01.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Тоттенгемом" та "Ліверпулем" у рамках першого матчу півфіналу Кубка Англійської Ліги