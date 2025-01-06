Арсенал - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 07.01.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 02.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 04.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Тоттенхем" - 04.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
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