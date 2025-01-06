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Арсенал - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 07 січня 2025, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
40%
Нічия
32%
Ньюкасл
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Newcastle United when Arsenal FC is playing at home is 3-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Newcastle United is 1-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 24 times, there have been 4 draws while Newcastle United have won 4 times. The goal difference is 70-19 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 63 meetings, Arsenal FC have won 38 times, there have been 12 draws while Newcastle United have won 13 times. The goal difference is 105-46 in favour of Arsenal FC.
  • Newcastle United's last away win against Arsenal FC was in 2010.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 13 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • Newcastle United have a winning streak of 6 matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Newcastle United in their last 13 encounters.
  • Newcastle United have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 57% of their matches, Newcastle United in 48% of their matches.
  • Arsenal FC wins 57% of halftimes, Newcastle United wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 75% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In EFL Cup, Newcastle United has better performance than Arsenal FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Newcastle United won 2, 1 draws.
  • Arsenal FC scores 1.2 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 0.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Newcastle United is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Newcastle United is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Arsenal FC scores 2.41 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.72 goals when playing away (on average).
  • Newcastle United have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
20
Перемог
25
Ігор
4
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 18:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.01.2025 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.12.2024 - 22:15 Арсенал 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 5 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Крістал Пелес В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 14:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Ипсвич Таун 0 - 4 Завершено Ньюкасл В
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:45 Ньюкасл 3 - 1 Завершено Брентфорд В
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
40%
Нічия
32%
Ньюкасл
28%
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Лава запасних гостей: Одіссеас, Тріпп'єр, Барнс, Таргетт, Осула, Альмірон, Келлі, Лонгстафф, Майлі
Інфо
"Ньюкасл": Дубравка, Ботман, Жоелінтон, Тоналі, Гордон, Ісак, Холл, Лівраменто, Мерфі, Віллок, Берн
Інфо
Лава запасних: Портер, Зінченко, Тірні, Ківіор, Калафьорі, Жоржиньо, Меріно, Стерлінг, Жезус
Інфо
"Арсенал": Райя, Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі, Райс, Парті, Едегор, Мартінеллі, Троссард, Хавертц
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Півфінал Кубка англійської ліги, лондонський «Арсенал» вдома на «Емірейтс» приймає «Ньюкасл Юнайтед».
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Останні матчі
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Анонс матчу Арсенал - "Ньюкасл" 07.01.2025, Кубок англійської ліги

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 07.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 02.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Ньюкасл" можна подивитися 07.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 04.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Тоттенхем" - 04.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

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