Челсі - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Вулверхемптон" 20.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 20.01.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з рахунком: 2:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Борнмут" - 14.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)

Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877

Країна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



Попередній поєдинок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Ньюкасл" - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

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