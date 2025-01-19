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Челсі - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 січня 2025, 22:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
36%
Вулверхемптон
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Wolverhampton Wanderers is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 7 times, there have been 3 draws while Wolverhampton Wanderers have won 1 times. The goal difference is 30-9 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 23 meetings, Chelsea FC have won 13 times, there have been 4 draws while Wolverhampton Wanderers have won 6 times. The goal difference is 55-22 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Wolverhampton Wanderers won both games against Chelsea FC (2-1 at home and 4-2 away).
  • Did you know that Chelsea FC scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 14 goals. Matheus Cunha has scored 10 times for Wolverhampton Wanderers.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 6. Rayan Ait Nouri is Wolverhampton Wanderers's biggest assister (5).
  • A year ago, Chelsea FC were number 9 in the table with 31 points. Now they are number 5 with 37 points.
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 11 in the table with 29 points. Now they are number 17 with 16 points.
  • Chelsea FC wins 1st half in 50% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 28% of their matches.
  • Chelsea FC wins 50% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 4 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers has better performance than Chelsea FC.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 2, Wolverhampton Wanderers won 3, 0 draws.
  • Chelsea FC scores 2.4 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 1.8 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Wolverhampton Wanderers is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Wolverhampton Wanderers is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Chelsea FC scores 2.71 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.48 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
6
Перемог
16
Ігор
5
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 16:00 Вулверхемптон 2 - 6 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Челсі 2 - 4 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.12.2023 - 15:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.01.2025 - 21:30 Челсі 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Челсі 5 - 0 Завершено Морекамбе В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 21:45 Ипсвич Таун 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Фулгем П
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Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 21:30 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Кубок Англії 2024/2025
11.01.2025 - 14:00 Брістоль Сіті 1 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.01.2025 - 22:00 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
36%
Вулверхемптон
28%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Вулверхемптон"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр
Інфо
Стартовий склад Челсі: Санчес — Кукурелья, Чалоба, Тосін, Джеймс (к) — Дьюсбері-Голл, Кайседо — Нету, Палмер, Мадуеке — Джексон. Головний тренер — Енцо Мареска.
Інфо
Стартовий склад Вулвергемптона: Са — Агбаду, Буено, Доерті — Аїт-Нурі, Гомес, Андре, Семеду (к) — Кунья, Сарабія — Ларсен. Головний тренер — Вітор Перейра.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 22-го раунду АПЛ між Челсі та Вулвергемптоном.
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Жил Вісенте Жил Вісенте 3 Порту Порту 1 Завершено 22:00 - Вчора Валенсія Валенсія 1 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 0 Завершено 21:45 - Вчора Марсель Марсель 1 Страсбур Страсбур 1 Завершено 21:45 - Вчора Інтер Інтер 3 Емполі Емполі 1 Завершено 21:00 - Вчора Спарта Спарта 1 Валвейк Валвейк 1

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Анонс матчу "Челсі" - "Вулверхемптон" 20.01.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 20.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з рахунком: 2:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Вулверхемптон" можна подивитися 20.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Вулверхемптон" , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Борнмут" - 14.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Попередній поєдинок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Ньюкасл" - 15.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

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