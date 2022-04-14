Галатасарай - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Галатасарай - Динамо 21.01.2025, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Галатасарай (Стамбул) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Turk Telekom Stadyumu.

Дата проведення матчу: 21.01.2025

Час початку матчу: 17:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Галатасарай (Стамбул) та командою Динамо (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Галатасарай залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Галатасарай у попередньому футбольному матчі 14.04.2022 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Галатасарай (Стамбул)

Рік заснування Галатасарай (Стамбул): 1905

Країна: Турция

Тренер: Мустафа Денизли



Попередній матч команди Галатасарай був зіграний проти Хатайспор - 17.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Туреччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти ЦСКА 1948 - 16.01.2025, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Динамо.

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