  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Галатасарай - Динамо Дивитися онлайн
У тренді

Галатасарай - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 21 січня 2025, 17:30 - Turk Telekom Stadyumu . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Галатасарай
Стамбул
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Галатасарай
36%
Нічия
26%
Динамо
38%
Цікаві факти
  • In UEFA Europa League, Galatasaray Istanbul have 3 successive home wins.
  • FC Dynamo Kyiv have a losing streak of 6 matches in UEFA Europa League.
  • In UEFA Europa League, FC Dynamo Kyiv have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Galatasaray Istanbul scores 47% of their goals between the minutes 31-45?
  • Galatasaray Istanbul haven't lost in their last 24 games.
  • Galatasaray Istanbul haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • Galatasaray Istanbul haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA Europa League this season.
  • When playing away, FC Dynamo Kyiv have not scored a goal so far this season.
  • Galatasaray Istanbul's home record this season: 3-0-0.
  • FC Dynamo Kyiv's away record this season: 0-0-3.
  • Galatasaray Istanbul have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Galatasaray Istanbul have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Galatasaray Istanbul wins 1st half in 53% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 46% of their matches.
  • Galatasaray Istanbul wins 53% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 46%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When Galatasaray Istanbul leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Galatasaray Istanbul is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Galatasaray Istanbul has better performance than FC Dynamo Kyiv.
  • Galatasaray Istanbul's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • Galatasaray Istanbul scores 2.43 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.88 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 5 games.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Galatasaray Istanbul's.
Особисті зустрічі
Галатасарай
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
14.04.2022 - 17:05 Динамо 3 - 1 Завершено Галатасарай
Останні матчі - Галатасарай
Чемпіонат Туреччини 2024/2025
17.01.2025 - 19:00 Хатайспор 1 - 1 Завершено Галатасарай Н
Чемпіонат Туреччини 2024/2025
12.01.2025 - 18:00 Істанбул ББ 1 - 2 Завершено Галатасарай В
Кубок Туреччини 2024/2025
08.01.2025 - 19:30 Галатасарай 2 - 2 Завершено Істанбул ББ Н
Чемпіонат Туреччини 2024/2025
04.01.2025 - 18:00 Галатасарай 2 - 1 Завершено Гезтепе В
Чемпіонат Туреччини 2024/2025
22.12.2024 - 15:00 Кайсеріспор 1 - 5 Завершено Галатасарай В
Показати більше
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.01.2025 - 16:00 Динамо 4 - 1 Завершено ЦСКА 1948 В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.01.2025 - 10:00 Динамо 2 - 0 Завершено Марібор В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
13.01.2025 - 14:00 Динамо 1 - 1 Завершено Відзев Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
12.01.2025 - 16:04 Динамо 2 - 1 Завершено ФКСБ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
10.01.2025 - 15:00 Динамо 1 - 3 Завершено Магдебург П
Показати більше
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Галатасарай
36%
Нічия
26%
Динамо
38%
LIVE
Трансляція матчу Галатасарай - Динамо
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Динамо йде останнім із 6 поразками — 0 очок.
Інфо
Галатасарай іде шостим із 3 перемогами та 3 нічиїми — 12 очок.
Запасні: Бущан, Моргун, Дячук, Ярмоленко, Рубчинський, Караваєв, Саленко, Герреро, Дубінчак, Брагару, Піхальонок, Пономаренко.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Шапаренко — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Шен, Гювенч, Демірбай, Єлерт, Нельссон, Демір, Батшуаї, Луш, Ділек, Акман, Балтаджі.
Галатасарай: Муслера — Айхан, Санчес, Бардакджі, Якобс — Кутлу, Торрейра — Акгюн, Мертенс, Їлмаз — Осімген.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Крісто Тохвер (Гар'юмаа, Естонія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Алі Самі Єн Спор Комплекси (Стамбул, Туреччина) зіграють стамбульський Галатасарай та Динамо Київ.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Боавішта Боавішта 2 Каса Піа Каса Піа 3 Завершено 22:00 - Вчора Вільярреал Вільярреал 4 Мальорка Мальорка 0 Завершено 22:00 - Вчора Челсі Челсі 3 Вулверхемптон Вулверхемптон 1 Завершено 21:45 - Вчора Комо Комо 4 Удінезе Удінезе 1 Завершено 20:00 - Вчора Хапоель Хапоель 2 Ашдод Ашдод 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Галатасарай - Динамо 21.01.2025, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Галатасарай (Стамбул) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Turk Telekom Stadyumu.

Дата проведення матчу: 21.01.2025
Час початку матчу: 17:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Галатасарай (Стамбул) та командою Динамо (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Галатасарай залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Галатасарай у попередньому футбольному матчі 14.04.2022 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Галатасарай - Динамо можна подивитися 21.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Галатасарай - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Галатасарай (Стамбул)
Рік заснування Галатасарай (Стамбул): 1905
Країна: Турция
Тренер: Мустафа Денизли

Попередній матч команди Галатасарай був зіграний проти Хатайспор - 17.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Туреччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти ЦСКА 1948 - 16.01.2025, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Галатасарай - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.