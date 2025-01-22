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Мілан - Жирона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 22 січня 2025, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Тобиас Штилер
Мілан
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
30%
Нічия
35%
Жирона
35%
Цікаві факти
  • AC Milan have a winning streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • Girona FC have a losing streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • In UEFA Champions League, Girona FC have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that AC Milan scores 42% of their goals between the minutes 61-75?
  • AC Milan haven't lost in their last 8 games.
  • AC Milan haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • AC Milan haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA Champions League this season.
  • When playing away, Girona FC have not scored a goal so far this season.
  • Girona FC's away record this season: 0-0-3.
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 38% of their matches, Girona FC in 33% of their matches.
  • AC Milan wins 38% of halftimes, Girona FC wins 33%.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, AC Milan has better performance than Girona FC.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • AC Milan scores 2.07 goals when playing at home and Girona FC scores 1.03 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.01.2025 - 19:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.01.2025 - 19:30 Комо 1 - 2 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2024/2025
11.01.2025 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Кальярі Н
Суперкубок Італії 2025
06.01.2025 - 21:00 Інтер 2 - 3 Завершено Мілан В
Суперкубок Італії 2025
03.01.2025 - 21:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Мілан В
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.01.2025 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
11.01.2025 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.12.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.12.2024 - 17:15 Мальорка 2 - 1 Завершено Жирона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 19:45 Жирона 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
30%
Нічия
35%
Жирона
35%
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - Жирона
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
У разі відсутності перемоги Жирона завершить боротьбу за плей-оф.
Інфо
Жирона йде тридцять першою з 1 перемогою та 5 поразками — 3 очки.
Інфо
Мілан іде п'ятнадцятим із 4 перемогами та 2 поразками — 12 очок.
Запасні: П. Лопес, А. Мартінес, Стуані, Аспрілья, Данжума, Хуанпе, Соліс, Мартін, Порту, Клуа, Артеро.
Жирона: Гассаніга — Франсес, Д. Лопес, Крейчі, Блінд — Еррера, Ромеу, ван де Бек — Циганков, Хіль — Руїс.
Запасні: Спортьєлло, Торріані, Калабрія, Пулішич, Окафор, Дзеролі, Бартезагі, Терраччано, Камарда, Абрагам.
Мілан: Меньян — Емерсон, Павлович, Габбія, Ернандес — Фофана, Беннасер — Муса, Рейндерс, Леау — Мората.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Тобіас Штілер (Обертсгаузен, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Сан Сіро (Мілан, Італія) зіграють Мілан та каталонська Жирона.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Мілан" - Жирона 22.01.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Мілан" (Милан) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 22.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Мілан" - Жирона можна подивитися 22.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Мілан" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Попередній матч команди "Мілан" був зіграний проти Ювентус - 18.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній матч команди Жирона був зіграний проти "Севілья" - 18.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Слідкуйте за результатами матчу "Мілан" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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