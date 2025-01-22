Мілан - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Мілан" - Жирона 22.01.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Мілан" (Милан) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 22.01.2025

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)

Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Попередній матч команди "Мілан" був зіграний проти Ювентус - 18.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній матч команди Жирона був зіграний проти "Севілья" - 18.01.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Севілья".

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