Арсенал - Динамо онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою Динамо (Загреб) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 22.01.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою Динамо (Загреб):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Динамо у попередньому футбольному матчі 24.11.2015 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Каннаваро, Фабио розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Астон Вілла" - 18.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Динамо (Загреб)
Рік заснування Динамо (Загреб): 1945
Країна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич
Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 09.01.2025, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився нічиєю.
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