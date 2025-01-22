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Арсенал - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 22 січня 2025, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Даниел Сиберт
Арсенал
Лондон
1 - 0
Оновити
перерыв
Динамо
Загреб
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Хід матчу
2' Rice, Declan 38' Ademi, Arijan
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
33%
Нічия
33%
Динамо
33%
Цікаві факти
  • In UEFA Champions League, Arsenal FC have 3 successive home wins.
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that GNK Dinamo Zagreb scores 40% of their goals between the minutes 46-60?
  • GNK Dinamo Zagreb haven't lost in their last 4 games.
  • When playing at home, Arsenal FC have not conceded a goal so far this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA Champions League this season.
  • GNK Dinamo Zagreb haven't scored in 0 of their 3 away matches in UEFA Champions League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 3-0-0.
  • Bukayo Saka is Arsenal FC's top scorer with 4 goals. Sandro Kulenovic has scored 3 times for GNK Dinamo Zagreb.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 2. Marko Pjaca is GNK Dinamo Zagreb's biggest assister (3).
  • GNK Dinamo Zagreb have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • GNK Dinamo Zagreb have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 55% of their matches, GNK Dinamo Zagreb in 46% of their matches.
  • Arsenal FC wins 55% of halftimes, GNK Dinamo Zagreb wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When GNK Dinamo Zagreb leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When GNK Dinamo Zagreb is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Arsenal FC has better performance than GNK Dinamo Zagreb.
  • GNK Dinamo Zagreb's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 4 games against GNK Dinamo Zagreb (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Arsenal FC won 3, GNK Dinamo Zagreb won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC scores 2.25 goals in a match against GNK Dinamo Zagreb and GNK Dinamo Zagreb scores 0.75 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and GNK Dinamo Zagreb is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and GNK Dinamo Zagreb is 1.
  • Arsenal FC scores 2.19 goals when playing at home and GNK Dinamo Zagreb scores 1.77 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
24.11.2015 - 21:45 Арсенал 3 - 0 Завершено Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
16.09.2015 - 21:45 Динамо 2 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.01.2025 - 19:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.01.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Тоттенхем В
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2024/2025
07.01.2025 - 22:00 Арсенал 0 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.01.2025 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
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Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
09.01.2025 - 16:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Чемпіонат Хорватії 2024/2025
22.12.2024 - 14:00 Динамо 3 - 2 Завершено Вараждін В
Чемпіонат Хорватії 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Локомотіва 3 - 1 Завершено Динамо П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 19:45 Динамо 0 - 0 Завершено Селтік Н
Чемпіонат Хорватії 2024/2025
06.12.2024 - 19:00 Динамо 1 - 1 Завершено Славен Белупо Н
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Головні події
38'
Ademi, Arijan
ГООЛ! Rice, Declan
2'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
33%
Нічия
33%
Динамо
33%
Склади команд
22
Raya, David
17
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
15
Kiwior, Jakub
12
Timber, Jurrien
41
Rice, Declan
20
Жоржиньйо
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
29
Havertz, Kai
30
Рахім Стерлінґ
33
Nevistic, Ivan
22
Ristovski, Stefan
13
Самі Ммае
4
Torrente, Raul
18
Pierre-Gabriel, Ronael
5
Ademi, Arijan
6
Bernauer, Maxime
30
Rog, Marko
7
Stojkovic, Luka
17
Kulenovic, Sandro
10
Baturina, Martin
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 30
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
    2
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 7
    Stojkovic, Luka
    Півзахисник
  • 17
    Kulenovic, Sandro
  • 10
    Baturina, Martin
    Півзахисник
  • 5
    Ademi, Arijan
    Півзахисник
    38
  • 6
    Bernauer, Maxime
    Захисник
  • 30
    Rog, Marko
    Півзахисник
  • 22
    Ristovski, Stefan
  • 13
    Самі Ммае
    Захисник
  • 4
    Torrente, Raul
    Півзахисник
  • 18
    Pierre-Gabriel, Ronael
    Захисник
  • 33
    Nevistic, Ivan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Каннаваро, Фабио
Статистика матчу
74%
Володіння м'ячем
26%
2
Удари в отвір
3
Блоковано ударів
1
6
Штрафні
2
6
Кутові
2
Фоли
6
3
Удари повз
1
ЖК
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Динамо
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
38'
Жовта картка
Адемі хапав Едегора руками в боротьбі за мʼяч.
35'
Чимало помилок припускаються «каноніри» під час володіння мʼячем на своїй половині поля. Внаслідок цього в хорватів зʼявляються шанси для контрвипадів, але вони ними не користаються через низький рівень індивідуальної майстерності.
30'
Трохи покращилася ситуація для Загреба. Після активного старту Арсенал перестав серйозно тиснути на ворота суперника, гра перемістилася ближче до центру поля.
25'
Стерлінг міг опинитися на вбивчій позиції завдяки чудовій грі Гаверца в підіграші, але захисники в останній момент встигли нівелювати загрозу.
21'
Домінує Арсенал на полі, все максимально впевнено. В Динамо були шанси для контратак, але гравці ухвалювали погані рішення.
14'
Небезпечний момент
Габріел максимально небезпечно пробив головою після подачі з кутового. Ніхто вже не встигав зреагувати, але мʼяч пройшов поруч зі стійкою.
10'
Гаверц загрожував воротам Динамо з ближньої стійки, але не зміг спрямувати мʼяч скрізь багаточисельних гравців оборони.
8'
Знову Райс на небезпечній позиції опиняється, цього разу захисник встигає заблокувати його удар в підкаті.
4'
Зінченко підключився до штрафного та навіть пробив по воротах, незважаючи на гострий кут. Захисник став на шляху мʼяча.
2'
Гоооол!!!
Арсенал дуже швидко відкриває рахунок! Красиву атаку провели «каноніри». Мартінеллі протягнув мʼяч флангом і прострілив на Гаверца, який злету вразив ближній кут.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина).
Запасні: Нету (в), Сетфорд (в), Батлер-Оєдеджі, Кабія, Калафьорі, Кацуррі, Меріно, Нванері, Партей, Троссар, Тірні.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Зінченко, Габріел, Ківьор, Тімбер — Райс, Жоржиньйо, Едегор (к) — Мартінеллі, Гаверц, Стерлінг. Головний тренер — Мікель Артета.
Запасні: Загорац (в), Філіпович (в), Бакович, Качавенда, Кордоба, Мбуку, Мішич, Пʼяца, Павич, Ходжа, Чутук, Шпікич.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Невістич — Пʼєр-Габріель, Торренте, Ммає, Рістовський — Рог, Бернауер, Адемі (к) — Батуріна, Куленович, Стойкович. Головний тренер — Фабіо Каннаваро.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 7-го раунду Ліги чемпіонів між Арсеналом і Динамо Загреб.
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Анонс матчу Арсенал - Динамо 22.01.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою Динамо (Загреб) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 22.01.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою Динамо (Загреб):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Динамо у попередньому футбольному матчі 24.11.2015 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Каннаваро, Фабио розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Динамо можна подивитися 22.01.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Астон Вілла" - 18.01.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Загреб)
Рік заснування Динамо (Загреб): 1945
Країна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 09.01.2025, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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